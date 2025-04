La berline hybride le plus attendu de Skoda arrive : Grande autonomie et badge Zéro émission

Škoda prépare le lancement de la quatrième génération de la Superb, un modèle qui incarne l’évolution des berlines hybrides rechargeables. Prévue pour le second trimestre 2025, cette nouvelle version allie performances, élégance et avancées technologiques pour répondre aux besoins des conducteurs modernes.

Avec sa longueur de 4,91 mètres, la Superb 2025 conserve les proportions généreuses qui ont fait sa réputation, offrant un espace intérieur exceptionnel et un confort haut de gamme. Conçue pour les familles et les professionnels, cette berline séduit par son design élégant, ses matériaux de qualité et sa motorisation hybride avancée, pensée pour une mobilité à la fois performante et respectueuse de l’environnement.

Ce nouveau modèle ne se contente pas de suivre la tendance : il ambitionne de la redéfinir, grâce à une autonomie impressionnante et à une combinaison unique de puissance et d’efficacité énergétique.

Une autonomie impressionnante et une technologie de pointe

Au cœur de la Škoda Superb 2025 se trouve une batterie de 25,7 kWh, qui offre une autonomie en mode électrique supérieure à 120 kilomètres selon les normes WLTP. Cette autonomie permet de couvrir aisément la majorité des trajets quotidiens, comme les déplacements urbains ou interurbains, sans consommer une goutte de carburant.

La motorisation hybride combine un moteur essence de 1,5 litre développant 150 chevaux avec un moteur électrique de 116 chevaux, pour une puissance combinée totale de 204 chevaux. Cette configuration offre une conduite fluide et réactive, que ce soit en ville ou sur autoroute, tout en garantissant des émissions réduites et une consommation énergétique optimisée.

Cette autonomie impressionnante, associée à des performances équilibrées, fait de la Škoda Superb 2025 une alternative attrayante pour les conducteurs qui souhaitent passer à une solution hybride rechargeable sans renoncer à la polyvalence et au plaisir de conduite.

Un intérieur spacieux et une modularité pratique

L’espace intérieur de la Superb 2025 est conçu pour répondre aux attentes des passagers les plus exigeants. Avec des matériaux de haute qualité et une attention particulière portée au confort, cette berline offre une expérience haut de gamme. Les sièges, ergonomiques et spacieux, garantissent un confort optimal, même lors de longs trajets.

Le coffre offre une capacité d’environ 500 litres, légèrement réduite par rapport aux versions thermiques (620 litres) en raison de l’emplacement des batteries. Malgré cette réduction, la Superb reste l’une des références dans sa catégorie en termes de capacité de chargement, idéale pour les familles ou les déplacements professionnels.

L’intérieur intègre également les dernières avancées technologiques, avec un écran tactile central intuitif, compatible avec Android Auto et Apple CarPlay, et une interface utilisateur modernisée. Le système d’infodivertissement, associé à des commandes ergonomiques, améliore l’expérience de conduite et répond aux attentes des conducteurs technophiles.

Prix et perspectives pour le marché des hybrides rechargeables

Bien que le prix officiel n’ait pas encore été dévoilé, la Škoda Superb 2025 devrait se positionner autour de 52 000 euros, alignée sur les tarifs habituels des berlines hybrides rechargeables haut de gamme. Cette estimation reflète les nombreuses avancées technologiques et les caractéristiques premium qu’elle propose.

Škoda mise sur ce modèle pour s’imposer comme une référence dans le segment des hybrides rechargeables, en offrant une solution complète et performante pour les conducteurs à la recherche d’une alternative plus durable et élégante.