Les hybrides Renault cartonnent : +45% de ventes en 2024 pendant que l’Europe recule

Alors que l’année 2024 a été marquée par un recul général des ventes dans le secteur automobile européen, le Groupe Renault a su se démarquer avec une hausse de 1,3 % de ses ventes mondiales, atteignant un total de 2,26 millions de véhicules vendus. Cette performance contraste fortement avec celle d’autres grands constructeurs, comme le Groupe Volkswagen, qui a enregistré une baisse de 2,3 % sur la même période.

La croissance de Renault s’appuie sur une stratégie claire : répondre aux attentes des consommateurs avec une gamme de véhicules hybrides et électriques compétitive et diversifiée. En adoptant une approche axée sur la durabilité et l’innovation, la marque a non seulement réussi à maintenir sa pertinence sur un marché difficile, mais aussi à renforcer son positionnement parmi les leaders de l’électrification.

Cette dynamique positive illustre également l’impact de la réorganisation interne opérée par Renault ces dernières années, visant à réduire les coûts tout en accélérant le développement de nouvelles technologies. En 2024, la marque a consolidé sa présence sur les principaux marchés européens, notamment en France et en Espagne, où elle demeure un acteur clé.

La montée en puissance des modèles hybrides

Une grande partie de cette réussite repose sur l’essor des modèles hybrides de Renault, dont les ventes ont augmenté de 45 % en 2024. Ces véhicules ont représenté 26 % des ventes totales du groupe, un chiffre qui grimpe à 40 % pour la marque Renault seule, soulignant l’engouement croissant des consommateurs pour ces solutions de transition.

Les modèles hybrides, qui allient efficacité énergétique et praticité, offrent une réponse idéale à une clientèle européenne encore réticente à adopter des véhicules 100 % électriques, en raison des infrastructures de recharge limitées ou des coûts élevés. Renault a su capitaliser sur cette demande en proposant des véhicules comme la Clio E-Tech et le Captur Hybrid, qui se sont imposés comme des références dans leurs segments respectifs.

Cette stratégie hybride a permis à Renault de consolider ses parts de marché tout en préparant progressivement ses clients à la transition vers l’électrique. En combinant une gamme hybride robuste et des initiatives en faveur de l’innovation, la marque a trouvé un équilibre stratégique entre rentabilité immédiate et investissement dans l’avenir.

Le rôle du Renault 5 E-Tech dans la transition électrique

Le quatrième trimestre 2024 a marqué un tournant pour Renault avec le lancement tant attendu du Renault 5 E-Tech, une réinterprétation moderne de l’iconique Renault 5, désormais entièrement électrique. Ce modèle emblématique a immédiatement suscité l’engouement, non seulement grâce à son design rétro et ses innovations technologiques, mais aussi par son positionnement tarifaire compétitif, rendant l’électrique plus accessible.

Couronné Voiture de l’année 2025 en Europe, le Renault 5 E-Tech a rapidement dominé son segment, en particulier sur les marchés français et espagnol, où il s’est imposé comme un choix privilégié pour les citadins à la recherche d’une solution électrique pratique et économique. Ce succès s’inscrit dans la volonté de Renault de démocratiser l’électrique en proposant des modèles attractifs et abordables.

Outre son succès commercial, le Renault 5 E-Tech joue un rôle stratégique pour la marque. Il constitue une étape clé dans l’objectif de Renault de devenir un leader sur le marché des véhicules électriques en Europe. En attirant une clientèle variée, des nostalgiques aux jeunes consommateurs, ce modèle renforce la position de Renault dans la course à l’électrification tout en créant un pont entre son passé glorieux et son avenir technologique.

Stratégie d’électrification et perspectives pour Renault

Renault poursuit une vision ambitieuse en matière d’électrification, visant à faire des véhicules électriques et hybrides le pilier central de sa stratégie. Avec une part croissante de ses ventes provenant de ces modèles, le constructeur s’est engagé à renforcer son offre tout en réduisant son empreinte carbone. En 2025, Renault prévoit de lancer plusieurs nouveaux modèles électriques, dont le très attendu Renault 4ever Trophy, un SUV compact qui complétera la gamme électrique.

La clé de cette stratégie repose également sur l’expansion de ses infrastructures de production et de recharge. Avec l’implantation d’usines spécialisées dans les batteries en Europe et la collaboration avec des partenaires pour développer un réseau de bornes, Renault se positionne pour répondre à la demande croissante d’infrastructures adaptées à l’électrique.

Cependant, des défis subsistent. La concurrence accrue sur le marché des véhicules électrifiés, ainsi que les fluctuations des coûts liés aux matières premières des batteries, nécessitent une agilité constante. Renault devra continuer à innover, tout en maintenant un équilibre entre accessibilité et rentabilité.

Fort d’une année 2024 marquée par des réussites, Renault s’avance en 2025 avec une dynamique positive. Sa capacité à combiner une offre hybride robuste et des modèles électriques attrayants témoigne d’une stratégie claire : conduire le marché européen vers une mobilité plus durable tout en restant compétitif dans un secteur en pleine mutation.