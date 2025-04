Depuis son lancement, le Dacia Duster s’est imposé comme un SUV incontournable, offrant un excellent rapport qualité-prix et des performances tout-terrain impressionnantes. En 2025, Dacia franchira une nouvelle étape avec l’introduction d’une version hybride à traction intégrale, élargissant ainsi les possibilités pour les amateurs de ce modèle populaire.

Cette nouvelle déclinaison hybride représente une évolution majeure dans la gamme du Duster, qui a déjà intégré un système hybride léger de 48 volts sur ses versions thermiques. Cependant, la version hybride intégrale va encore plus loin, en combinant un moteur thermique pour l’essieu avant avec un moteur électrique indépendant pour l’essieu arrière. Ce système élimine le besoin d’un arbre de transmission traditionnel, tout en offrant des performances optimisées.

Avec cette nouveauté, Dacia confirme son ambition de proposer des véhicules à la fois accessibles, polyvalents et plus respectueux de l’environnement, sans compromettre les capacités tout-terrain qui ont fait la renommée du Duster.

Une motorisation hybride avancée pour le tout-terrain

La motorisation hybride intégrale du Dacia Duster Hybrid 4×4 repose sur une technologie innovante qui électrifie l’essieu arrière. Contrairement au système hybride léger de 48 volts actuellement proposé, ce nouveau système utilise un moteur électrique indépendant pour l’arrière, permettant une répartition optimale de la puissance entre les roues avant et arrière selon les besoins.

Cette configuration offre plusieurs avantages. D’une part, elle améliore la traction sur les terrains difficiles, tels que les chemins boueux ou enneigés, en fournissant une puissance instantanée à l’essieu arrière lorsque nécessaire. D’autre part, elle permet une conduite plus fluide et plus économe en énergie sur route, grâce à une gestion intelligente de l’énergie entre les deux moteurs.

En plus de ses avantages techniques, ce système hybride renforce l’engagement de Dacia en faveur de l’écologie. Avec une réduction des émissions de CO₂ et une meilleure efficacité énergétique, le Duster Hybrid 4×4 répond aux attentes des consommateurs modernes, qui recherchent des véhicules à la fois performants et respectueux de l’environnement.

Caractéristique Duster 2017 4×4 Duster 2024 4×4 Garde au sol 210 mm 217 mm Angle d’attaque 30° 31° Angle de sortie 33° 36° Angle ventral 21° 24° Diamètre de roue 215/60 R16 – 664 mm (26”) 215/60 R18 – 715 mm (28”)

Performances tout-terrain renforcées

Le Dacia Duster Hybrid 4×4 conserve et améliore les capacités tout-terrain qui ont fait la renommée du modèle. Grâce à une garde au sol de 217 mm, un angle d’attaque de 31°, un angle ventral de 24° et un angle de sortie de 36°, le Duster est prêt à affronter les terrains les plus exigeants, qu’il s’agisse de chemins escarpés ou de zones boueuses.

L’ajout du système hybride intégral contribue à optimiser ces performances. La répartition de la puissance entre les essieux avant et arrière, gérée automatiquement par le moteur électrique, garantit une traction améliorée et une stabilité renforcée dans des conditions difficiles. Cette technologie donne au Duster Hybrid 4×4 un avantage certain par rapport à d’autres SUV de sa catégorie, tout en maintenant un consommation énergétique maîtrisée.

Ce modèle ne fait aucun compromis sur sa mission principale : offrir une solution accessible et polyvalente pour les amateurs d’aventure, tout en répondant aux besoins quotidiens des conducteurs.

Un aménagement intérieur modernisé et fonctionnel

L’intérieur du Dacia Duster Hybrid 4×4 a été pensé pour offrir confort et praticité, tout en reflétant l’esprit robuste et polyvalent du modèle. Les sièges, dotés de matériaux résistants et de surpiqûres distinctives, garantissent un confort optimal, même lors de longues escapades hors des sentiers battus.

L’écran central tactile, compatible avec les systèmes Android Auto et Apple CarPlay, devient un atout essentiel pour la navigation et la gestion des fonctions multimédias. Les commandes de climatisation ont été simplifiées pour une meilleure ergonomie, permettant un accès rapide et intuitif aux réglages. De plus, des rangements astucieux ont été intégrés pour maximiser l’espace et répondre aux besoins des familles ou des aventuriers.

Le coffre conserve sa capacité généreuse, idéale pour transporter du matériel ou des bagages. Sa modularité permet d’adapter l’espace en fonction des besoins, faisant du Duster Hybrid 4×4 un allié fiable pour toutes les situations.

Avec cet aménagement intérieur modernisé, le Duster ne se contente pas d’être un SUV performant, il devient aussi un véhicule confortable et technologique, parfaitement adapté à une utilisation quotidienne ou à des escapades prolongées.