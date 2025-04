Smart se réinvente : Son futur SUV 2025 cache une surprise sous le capot

Oubliez tout ce que vous savez sur Smart. La marque qui nous a habitués aux mini-citadines s’apprête à créer la surprise avec un SUV aux dimensions généreuses. Le Smart #5, attendu pour 2025, ne fait pas que grandir : il adopte un style baroudeur assumé et cache une technologie inédite sous son capot. Un bouleversement radical qui marque la transformation la plus audacieuse de l’histoire de Smart.

Le design du Smart #5 s’inspire des grands noms du tout-terrain, tels que le Jeep Wrangler ou le Toyota Land Cruiser, tout en conservant une identité propre. Des lignes musclées, une calandre avant imposante et des passages de roues élargis confèrent à ce SUV un caractère affirmé et moderne. La version Summit Edition, en particulier, met en avant des finitions haut de gamme et des touches esthétiques distinctives, renforçant son attrait auprès des amateurs de véhicules robustes et élégants.

Ce SUV représente une rupture avec l’héritage urbain de Smart, mais témoigne de l’ambition de la marque de conquérir un public plus large, en répondant aux attentes des familles et des aventuriers à la recherche d’un véhicule électrique spacieux et polyvalent.

Performances tout-terrain et innovations techniques

Sous ses airs de SUV sophistiqué, le Smart #5 cache des capacités tout-terrain remarquables. Construit sur une architecture monocoque, ce modèle est conçu pour offrir une expérience de conduite confortable aussi bien sur route que sur des terrains accidentés. Sa suspension pneumatique ajustable permet de moduler la garde au sol jusqu’à 95 mm, offrant ainsi une grande flexibilité pour s’adapter aux conditions de conduite.

Les performances tout-terrain du Smart #5 incluent une capacité à gravir des pentes jusqu’à 45° et une profondeur de gué de 50 cm, faisant de lui un véritable explorateur des sentiers difficiles. Ces capacités techniques sont soutenues par des modes de conduite spécifiques qui optimisent l’adhérence et la stabilité, même dans les situations les plus exigeantes.

En matière de motorisation, le Smart #5 intègre une technologie électrique avancée, promettant une autonomie compétitive et des performances dynamiques. Cette combinaison de polyvalence et d’innovation place le Smart #5 dans une position unique sur le marché des SUV électriques, où les modèles tout-terrain restent encore rares.

Caractéristiques Détails Autonomie électrique Jusqu’à 740 km Système électrique 800 volts Charge rapide 500 km en 15 minutes Accélération 0-100 km/h 4,9 secondes

Une motorisation électrique performante et écoresponsable

Le Smart #5 se positionne comme un SUV électrique performant grâce à une motorisation innovante, pensée pour répondre aux exigences modernes de mobilité durable. Ce modèle est équipé d’un moteur électrique délivrant une puissance estimée entre 200 et 250 chevaux, une configuration qui garantit une accélération fluide et dynamique, idéale aussi bien en milieu urbain que sur des terrains plus exigeants. Cette motorisation est associée à une batterie haute capacité, offrant une autonomie compétitive qui devrait atteindre environ 450 à 500 kilomètres sur une seule charge, selon les cycles d’homologation.

L’un des points forts du Smart #5 est sa capacité à combiner performance énergétique et efficacité environnementale. La batterie, conçue avec des technologies de dernière génération, permet une recharge rapide, réduisant ainsi le temps passé aux bornes. De plus, le véhicule intègre un système de régénération d’énergie lors des phases de décélération et de freinage, maximisant l’autonomie et réduisant la consommation énergétique.

En termes de conduite, le Smart #5 est conçu pour offrir une expérience à la fois confortable et réactive. Sa motorisation électrique, associée à une transmission optimisée, garantit une puissance instantanée, un couple élevé et une conduite silencieuse, des atouts particulièrement appréciés pour un usage familial ou quotidien. Avec plusieurs modes de conduite, y compris des configurations dédiées aux terrains accidentés ou glissants, ce SUV s’adapte à une variété de situations, renforçant sa polyvalence.

Enfin, la motorisation du Smart #5 reflète l’engagement de la marque à proposer des solutions de mobilité responsables. En alliant une autonomie généreuse, une recharge rapide et une gestion intelligente de l’énergie, ce modèle incarne la vision de Smart pour une mobilité électrique à la fois performante, accessible et durable, répondant ainsi aux attentes des consommateurs modernes.

Espace intérieur et commodités

Le Smart #5 surprend par son habitabilité et son confort, des qualités rarement associées à la marque jusqu’à présent. Avec une longueur de 4,7 mètres, comparable à celle d’un SEAT Tarraco, ce SUV propose un espace intérieur généreux qui en fait un choix idéal pour les familles. Une version à 7 places est également envisagée, permettant d’accueillir confortablement des passagers supplémentaires.

De l’espace, beaucoup d’espace. Avec une longueur de 4,7 mètres et un empattement de 2,9 mètres, la smart #5 est la plus grande voiture de la marque à ce jour.

Dimensions et capacités de la smart #5

Longueur de la voiture 4,7 mètres

Empattement 2,9 mètres

Compartiment à bagages arrière 630 litres

Compartiment à bagages arrière (sièges rabattus) 1 530 litres

Compartiment à bagages avant 72 litres

Le coffre, avec une capacité allant jusqu’à 630 litres, offre un espace de chargement spacieux, parfaitement adapté aux besoins du quotidien ou aux voyages en famille. Grâce à des sièges modulables et une optimisation de l’espace, le Smart #5 ne fait aucun compromis sur la praticité.

L’intérieur, lui, mise sur la modernité et la technologie. Un système multimédia avancé, un écran tactile central intuitif et des matériaux haut de gamme créent une atmosphère à la fois élégante et fonctionnelle. Les aides à la conduite, telles que le régulateur de vitesse adaptatif ou les caméras 360°, renforcent l’attrait du modèle pour les conducteurs exigeants.

Positionnement sur le marché et perspectives d’avenir

Avec le Smart #5, la marque adopte une approche résolument différente, visant à élargir son public cible. En proposant un SUV électrique spacieux et robuste à un prix compétitif, Smart cherche à se positionner dans le segment des véhicules électriques familiaux et tout-terrain, un domaine encore peu exploré par ses concurrents directs.

Ce repositionnement stratégique s’inscrit dans une vision plus large : transformer Smart en une marque capable de rivaliser avec des acteurs établis comme Tesla ou Hyundai, tout en conservant son ADN d’innovation. Le Smart #5 est ainsi conçu pour capter l’intérêt des consommateurs à la recherche d’un SUV électrique pratique, performant et accessible.

Les perspectives pour l’avenir de Smart semblent prometteuses, notamment avec l’expansion prévue de la gamme, qui inclut déjà des projets pour un Smart #7 encore plus spacieux. Ce virage vers des modèles plus polyvalents pourrait non seulement redéfinir l’identité de Smart, mais aussi renforcer sa position sur le marché en pleine transition vers l’électrique.