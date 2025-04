Euro NCAP 2024 : un SUV électrique chinois qui surpasse tous les européens aux crash-tests

Le Zeekr X, un SUV électrique conçu par la marque chinoise Zeekr, a récemment fait sensation en décrochant le titre de véhicule électrique le plus sûr de 2024 selon Euro NCAP, l’organisme européen de référence en matière de sécurité automobile. Cette reconnaissance marque un tournant majeur pour les constructeurs chinois, souvent sous-estimés face aux géants européens et américains.

Lors des derniers tests Euro NCAP, le Zeekr X a obtenu la note maximale de cinq étoiles. Avec des résultats impressionnants, il surpasse certains modèles de renom tels que le Volvo EX30, le CUPRA Tavascan, et même le très attendu Porsche Macan électrique. Une telle performance confirme non seulement l’engagement de Zeekr envers la sécurité, mais aussi sa volonté de rivaliser avec les meilleurs du marché.

Ce SUV du segment B se distingue par son design élégant et moderne, ainsi que par une plateforme technique partagée avec Volvo (la plateforme SEA du groupe Geely). Cependant, malgré des similitudes structurelles, le Zeekr X a surpassé le Volvo EX30 sur le terrain de la sécurité, un exploit qui mérite d’être souligné.

Détails des performances de sécurité du Zeekr X

Les tests Euro NCAP ont évalué le Zeekr X dans quatre catégories principales, et les résultats parlent d’eux-mêmes :

Protection des occupants adultes : 91 %

Protection des enfants : 90 %

Protection des usagers vulnérables de la route : 84 %

Systèmes d’assistance à la sécurité : 83 %

Ces chiffres placent le Zeekr X en tête de sa catégorie, avec une sécurité exceptionnelle pour les passagers et les piétons. Ce modèle brille notamment dans la protection des enfants, un critère souvent crucial pour les familles. Les systèmes d’assistance, bien qu’efficaces, obtiennent un score légèrement inférieur, mais restent compétitifs par rapport aux standards actuels.

En comparaison, le Volvo EX30, qui partage la même plateforme, obtient des résultats légèrement inférieurs, ce qui soulève des questions intéressantes sur les choix de conception et les priorités de chaque marque. En surpassant son homologue suédois, le Zeekr X casse les stéréotypes associés aux véhicules chinois, longtemps considérés comme moins fiables.

Ces performances témoignent de l’attention portée par Zeekr à la sécurité, un domaine stratégique pour s’imposer sur le marché européen, où les normes sont particulièrement exigeantes.

Une révolution pour l’industrie automobile chinoise

Le succès du Zeekr X dans les tests Euro NCAP marque une étape importante dans l’histoire de l’automobile chinoise. Pendant longtemps, les constructeurs chinois ont été perçus comme des acteurs de second rang, proposant des véhicules à bas coût mais souvent critiqués pour leur qualité et leur sécurité. Avec le Zeekr X, ce stéréotype vole en éclats.

Cette distinction montre que les fabricants chinois ne se contentent plus de suivre le marché, mais cherchent à le redéfinir. Les résultats du Zeekr X reflètent des investissements massifs dans la recherche et le développement, ainsi qu’une capacité à adopter et à surpasser les normes européennes les plus strictes. Ce modèle incarne une nouvelle ère pour l’industrie chinoise : celle de la qualité, de l’innovation et de la compétitivité.

L’impact de cette reconnaissance dépasse largement le cadre du Zeekr X. Il témoigne de l’ambition des marques chinoises d’élargir leur présence en Europe, un marché historiquement dominé par les constructeurs locaux. Cette percée pose également un défi aux grandes marques européennes et américaines, qui doivent désormais rivaliser avec des modèles plus accessibles et tout aussi performants.

Zeekr X et le marché européen : entre défis et opportunités

Malgré ses performances remarquables, le Zeekr X devra relever plusieurs défis pour s’imposer durablement en Europe. Tout d’abord, la perception des consommateurs reste un obstacle clé. Bien que les mentalités évoluent, beaucoup d’acheteurs associent encore les véhicules chinois à une qualité inférieure ou à un manque de fiabilité. Le succès au test Euro NCAP est un pas dans la bonne direction, mais il faudra du temps pour changer cette perception.

Ensuite, la disponibilité du Zeekr X en Europe n’est pas encore pleinement assurée. Si la marque est déjà présente dans plusieurs pays européens, notamment la Suède et l’Allemagne, son expansion reste limitée par rapport à des géants comme Volkswagen ou Hyundai. La question de l’infrastructure, des concessions et des services après-vente sera cruciale pour convaincre les clients européens.

Cependant, les opportunités sont immenses. Avec un rapport qualité-prix attractif et une technologie avancée, le Zeekr X peut séduire une clientèle en quête de véhicules électriques performants et accessibles. La montée en puissance des marques chinoises pourrait également pousser les constructeurs européens à accélérer leurs innovations, créant une dynamique compétitive bénéfique pour les consommateurs.