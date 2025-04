Renault annonce le développement d’une Alpine A290 basée sur la R5 Turbo 3E, mais une version survitaminée

Les dernières semaines de l’année 2024 ont été très chargées dans le secteur des voitures électriques. Cependant, une nouvelle est venue bouleverser tous les schémas des fans d’automobile. Il s’agit de la confirmation que Renault produira en série limitée la R5 Turbo 3E électrique, une « réédition » de la légendaire Renault 5 Turbo. Plus de 500 chevaux, une traction arrière et une esthétique révolutionnaire, tels sont les ingrédients de cette voiture de sport électrique française.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là au sein du groupe Renault. Comme chacun sait, Alpine a toujours poussé les modèles produits par la marque Renault un peu plus loin, en leur donnant un look et un tuning spécifiquement sportifs. Aujourd’hui, à l’occasion du Salon de l’Automobile de Bruxelles, Fabrice Cambiolive, PDG de Renault, a accordé une brève interview à Auto Express, dans laquelle il a incité les fans à mettre leurs cinq sens en éveil.

Alpine aura sa propre « Renault R5 Turbo 3E ».

Dans son commentaire, il a déclaré que « la Turbo 3E donne à Alpine la motivation de faire encore mieux ». Bien qu’il ne s’agisse pas d’une confirmation officielle qu’Alpine a commencé le développement de cette voiture de sport, cela suggère l’intention de la marque.

En termes généraux, cette version encore plus radicale de l’Alpine A290 offrirait encore plus de puissance que les 500 ch déjà offerts par la Renault, mais aussi ses propres détails esthétiques, un intérieur plus sportif, un poids plus léger et une mise au point générale plus sportive.

Cambiolive a déclaré que, pour la plupart des gens, la Renault 5 et l’Alpine A290 sont le même modèle : « Nous avons présenté la R5 et l’A290 ensemble pour le prix de la Voiture européenne de l’année », a-t-il déclaré.

Cependant, il a également précisé : « Mais ensuite, nous parlons de la Turbo 3E. Et bien sûr, cela fait partie de l’histoire de Renault, une autre marque ne peut pas être autorisée à s’approprier cet héritage. C’est pourquoi nous avons décidé de faire cette voiture, qui pour nous est un complément de ce que la Renault 5 a fait en 1972 : traverser toutes les classes sociales et toutes les gammes de prix du monde automobile. C’est ce que nous ferons avec la Turbo 3E et, bien sûr, cela donnera à Alpine une motivation supplémentaire pour faire encore mieux. C’est mon point de vue », a-t-il déclaré.

Pour l’instant, aucun autre détail n’est connu sur le nouveau projet d’Alpine, mais la seule confirmation est qu’il sera « meilleur et plus radical » que la R5 Turbo 3E, une voiture qui repousse déjà les limites de l’ingénierie française. C’est dans la mécanique de sa future voiture de sport qu‘Alpine devrait exercer sa magie, en adaptant tout son savoir-faire en matière de course automobile à ce modèle électrique.

Quand ce modèle verra-t-il le jour ? Il semble qu’il faille attendre un certain temps avant qu’il ne devienne réalité. Il est fort possible que Renault veuille écouler toute sa production de R5 Turbo 3E avant qu’Alpine n’annonce officiellement ce lancement, car l’une pourrait cannibaliser les ventes de l’autre.