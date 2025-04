La BMW Série 3 se réinvente : l’hybride qui allie performance et sobriété

Le BMW Série 3 PHEV 2024 conserve son esthétique emblématique tout en adoptant des évolutions subtiles qui renforcent son allure moderne. Avec des lignes épurées et une silhouette élancée, cette nouvelle édition reflète l’équilibre parfait entre sportivité et élégance.

Pour les amateurs de détails, les dimensions parlent d’elles-mêmes. En version berline, la Série 3 affiche une longueur de 4,71 mètres, offrant un espace généreux pour les passagers comme pour les bagages. La version Touring, quant à elle, séduit par sa polyvalence et son coffre optimisé, idéal pour les escapades en famille.

Prix de la BMW Série 3 PHEV (version 2024)

La BMW Série 3 hybride rechargeable n’a actuellement qu’une seule variante mécanique dans sa gamme, la « 330e ». Ce modèle offre deux options de carrosserie : berline ou Touring (break). Dans le cas de la berline, le prix de départ en Espagne est de 60 350 euros, tandis que le Touring commence à 64 850 euros ; dans les deux cas, aucune remise ou subvention n’est disponible.

Pour la BMW Série 3 hybride rechargeable, la marque allemande propose un total de trois niveaux de finition : Standard, M Sport Package et M Sport Pro Package. Ces deux dernières ont des prix de départ plus élevés que la version standard, mais se caractérisent également par une esthétique plus sportive et un niveau d’équipement nettement plus élevé.

Performance et motorisation : l’alliance de la puissance et de l’efficacité

Sous le capot, le BMW Série 3 PHEV 2024 incarne l’ingéniosité de l’hybridation. Le moteur thermique, un 4 cylindres turbo, s’associe à un bloc électrique pour offrir une puissance combinée de 292 chevaux. Ce mariage technologique permet une accélération dynamique tout en maintenant une consommation exemplaire.

L’autonomie en mode tout électrique, un point fort de cette version, atteint jusqu’à 62 kilomètres, idéal pour les trajets urbains. Cette performance est complétée par une recharge rapide et une gestion intelligente de l’énergie, assurant une expérience de conduite à la fois écologique et performante.

Dimensions de la BMW Série 3 PHEV (version 2024)

La BMW Série 3 n’est pas une voiture particulièrement petite, puisqu’elle mesure 4 713 mm de long. Elle se situe donc dans le segment des berlines de taille moyenne, où l’on trouve également d’autres alternatives telles que l’Audi A4 ou la Mercedes Classe C, ses principales rivales historiques.

Outre sa longueur généreuse, la berline a une largeur de 1 827 mm et une hauteur de 1 446 mm. Son empattement est de 2 851 mm, un chiffre qui révèle toujours de manière plus ou moins importante ce que seront ses espaces intérieurs, notamment au niveau de la rangée arrière ou du coffre. Le poids total en ordre de marche de ce modèle est de 1 910 kg.

Toutefois, la BMW Série 3 hybride rechargeable perd une part importante du volume du coffre en raison de la batterie du système électrique, qui est logée sous le plancher du compartiment à bagages. Dans le cas de la berline, le modèle offre un total de 375 litres de capacité cubique, tandis que dans le cas du break, il offre 410 litres. Il ne s’agit pas vraiment de petits espaces, mais ils le sont davantage que dans les alternatives mécaniques plus traditionnelles.

Toutefois, si l’on a besoin de plus d’espace, la deuxième rangée de sièges peut être rabattue dans les deux types de carrosserie. Dans la berline, elle est limitée par la hauteur de cet espace et par l’ouverture de chargement, de sorte que l’écart le plus important se situe dans la longueur. Dans la version Touring, cette possibilité est plus logique et offrira un volume maximal de 1 420 litres.

Technologie embarquée et aides à la conduite : une expérience de conduite innovante

Le BMW Série 3 PHEV 2024 place la technologie au cœur de l’expérience de conduite. Grâce à son écran incurvé de dernière génération, le conducteur profite d’un tableau de bord numérique regroupant toutes les informations essentielles. Le système d’infodivertissement est enrichi de la dernière version de BMW iDrive, intégrant des commandes vocales intuitives et une connectivité avancée avec les smartphones.

Côté sécurité, les aides à la conduite ne manquent pas : régulateur adaptatif, maintien dans la voie, reconnaissance des panneaux de signalisation et caméra 360° garantissent des trajets en toute sérénité. La Série 3 devient ainsi un copilote technologique, toujours prêt à intervenir pour prévenir les risques.

Prix et finitions : une offre adaptée aux exigences des conducteurs modernes

Le BMW Série 3 PHEV 2024 est proposé en plusieurs finitions, chacune répondant à des besoins spécifiques. La finition Lounge représente une entrée de gamme bien équipée, tandis que les versions Luxury Line et M Sport offrent des prestations haut de gamme avec des matériaux nobles et des détails exclusifs.

Le prix de départ pour la version berline débute à 53 000 €, tandis que la version Touring s’affiche à partir de 55 000 €. Les options supplémentaires, comme le toit panoramique ou les sièges chauffants en cuir, permettent de personnaliser la voiture selon les préférences du conducteur.