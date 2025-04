Il ressemble à un SUV, mais avec une consommation de 4,6 litres et un énorme coffre, c’est en fait le SUV le moins cher de sa taille

Le Dacia Bigster, bien qu’il mesure 4,57 mètres de longueur, se distingue comme l’un des SUV les plus abordables de sa catégorie. Ce modèle offre un excellent compromis entre taille, prix et consommation, en particulier dans sa version hybride. Avec un moteur essence de 155 ch, soutenu par deux moteurs électriques, et une consommation moyenne homologuée de 4,6 l/100 km, il s’impose comme un choix économique et responsable.

Avec un design robuste et moderne, le Bigster affiche une garde au sol de 22 cm, proche des tout-terrain, renforçant son allure polyvalente et prête à affronter les routes difficiles. Sa plateforme CMF-B, partagée avec des modèles comme le Renault Clio, lui confère un coût de production réduit, permettant à Dacia de proposer un SUV spacieux et bien équipé à un prix compétitif.

Les clés de la Dacia Bigster

Utilise un nouveau moteur pour son système hybride, qui délivre 155 ch et ne consomme que 4,6 litres.

Repose sur une plateforme conçue pour les voitures du segment B

Pourtant, ses dimensions en font une voiture du segment C

Il est donc capable d’offrir un coffre plus adapté à un SUV du segment D.

Bien que son nom l’identifie comme une voiture complètement différente du Duster, le Bigster est essentiellement un Duster dont l’intérieur a été amélioré sur plusieurs points, tandis que son empattement (2,7 mètres) et sa longueur totale (4,57 mètres) ont été augmentés pour tenter de compliquer la vie non seulement des modèles du segment C-SUV, où vivent le Kis Sportage, le Nissan Qashqai et d’autres concurrents, mais aussi des D-SUV qui représentent l’entrée de gamme de cette catégorie.

L’une des caractéristiques les plus importantes du nouveau Dacia Bigster est la capacité de son coffre. Dacia annonce que son C-SUV disposera de pas moins de 664 litres dans les versions à moteur hybride léger (la capacité des versions hybrides conventionnelles et GPL reste à déterminer), ce qui le place sur un pied d’égalité non seulement avec des modèles tels que le Honda CR-V ou le Toyota RAV4 pour un prix nettement inférieur, mais aussi avec des rivaux tels que le Kia Sorento ou le Hyundai Santa Fe.

Un habitacle spacieux et fonctionnel

Le Dacia Bigster impressionne par son volume de coffre de 664 litres, le plaçant parmi les meilleurs de sa catégorie, surpassant même certains SUV du segment supérieur. Ce vaste espace fait du Bigster un compagnon idéal pour les familles ou les conducteurs ayant besoin de beaucoup de rangement.

L’intérieur, bien qu’essentiellement composé de plastiques durs, bénéficie d’une finition améliorée avec un design plus travaillé et des touches aventureuses. On y trouve également des équipements modernes, comme un écran tactile, des aides à la conduite, et une ergonomie pensée pour une utilisation pratique au quotidien.

Capacités des Coffres des SUV

Modèle Segment Volume du coffre (litres) Skoda Kodiaq D 910 Peugeot 5008 C/D 748 Dacia Bigster C 664 Volkswagen Tiguan C/D 652 Hyundai Santa Fe D 628 Kia Sorento D 616 Hyundai Tucson C 616 Citroën C5 Aircross C 580 Toyota RAV4 C/D 580

Par rapport à toutes les voitures mentionnées ci-dessus, le Bigster souffre de deux « inconvénients » typiques d’un SUV économique basé sur une plate-forme du segment B (le CMF-B). Tout d’abord, les matériaux utilisés dans l’habitacle, bien qu’améliorés par Dacia selon la pratique habituelle de la marque, restent majoritairement des plastiques durs. Ils ont cependant un design plus élaboré et plus aventureux.

En revanche, malgré sa taille, il est mécaniquement très éloigné des modèles avec lesquels il peut être comparé en termes de gabarit, puisqu’il reprend les moteurs qui équipent les Renault Clio, Dacia Sandero et Renault Captur, mais en les adaptant au Bigster, dont la version hybride dispose même d’un nouveau moteur essence.

Performances et motorisations

Le Bigster se décline en plusieurs motorisations, adaptées à divers besoins :

Version Motorización Puissance Transmission Système électrique Tractión Bigster HYBRID 155 Essence + 2 moteurs électriques 155 ch Automatique 230 V Traction avant Bigster TCe 140 4×2 Essence 3 cylindres, 1.2L turbo 140 ch Manuelle 6 vitesses 48 V Traction avant Bigster TCe 130 4×4 Essence 3 cylindres, 1.2L turbo 130 ch Manuelle 6 vitesses 48 V Transmission intégrale Bigster 140 ECO-G Essence/GLP 3 cylindres, 1.2L turbo 140 ch Manuelle 6 vitesses 48 V Traction avant

Bien que basé sur une plateforme de segment B, le Bigster rivalise avec des modèles du segment C-SUV, tels que le Toyota RAV4 et le Kia Sportage, grâce à ses dimensions et à son habitabilité.

Cependant, le statut technique du Bigster lui confère un avantage dont aucun des modèles du segment C ou D-SUV ne peut se prévaloir, à l’exception peut-être du Renault Austral. Bien qu’il s’agisse d’un SUV de 4,6 mètres de long et d’un coffre de plus de 650 litres, sa consommation n’est que de 4,6 litres aux 100 kilomètres, ce qui en fait le meilleur rapport qualité/prix sur le marché espagnol à l’heure actuelle.

Un rapport qualité-prix imbattable

Le Bigster est proposé à partir de 24 990 € pour les versions d’entrée de gamme, avec un moteur ECO-G 140, et atteint 31 700 € pour la version haut de gamme hybride. Ce positionnement tarifaire en fait le SUV avec le meilleur rapport entre prix, taille et consommation sur le marché.

Version Prix (€) Bigster Essential ECO-G 140 24 590 Bigster Essential TCe 140 24 990 Bigster Expression ECO-G 140 25 790 Bigster Expression TCe 140 26 500 Bigster Extreme TCe 140 28 300 Bigster Journey ECO-G 140 28 300 Bigster Journey TCe 140 24 990 Bigster Expression TCe 130 4×4 26 500 Bigster Expression HYBRID 155 29 300 Bigster Extreme TCe 130 4×4 31 700 Bigster Journey HYBRID 155 31 700

Cependant, toutes les versions mécaniques qui formeront la gamme Duster bénéficieront du label Eco, car même celles qui peuvent être alimentées par le LGP disposent d’un système électrique qui en fait des hybrides légers. Les versions 4×4, quant à elles, ne seront disponibles qu’avec une boîte de vitesses manuelle.

Le Dacia Bigster Hybrid 155 redéfinit le concept de SUV économique en offrant un espace généreux, une consommation réduite et des motorisations hybrides modernes. Son design robuste, ses dimensions généreuses et son prix attractif en font une option de choix pour les familles et les aventuriers à la recherche d’un véhicule polyvalent et abordable.