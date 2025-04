Le Volkswagen ID.4 2025 peut-il détrôner Tesla ? Notre analyse complète

En 2019, Volkswagen, avec l’arrivée de la nouvelle ID.3 révolutionnaire, savait qu’elle entrait dans une nouvelle phase pour l’entreprise, où les voitures électriques auraient un rôle plus important et un impact commercial plus important. Cela s’accompagnait de nouveaux designs, de nouvelles spécifications mécaniques et, surtout, d’une nouvelle technologie.

Quelques mois après la compacte « zéro émission », la Volkswagen ID.4 est arrivée, proposée comme un crossover plus axé sur l’utilisation quotidienne pour les familles. Cette conception s’accompagnait d’une taille plus généreuse, mais aussi d’une plus grande habitabilité et d’options mécaniques plus performantes. Cependant, la marque s’est heurtée au mur de la présence de Tesla. Mais la voiture électrique d’Elon Musk est-elle vraiment meilleure ?

La Volkswagen ID.4 version 2025 s’inscrit dans la continuité visuelle de la gamme ID tout en apportant des évolutions subtiles. Avec ses 4 584 mm de longueur et son design modernisé, ce SUV affiche une allure élégante et robuste. Les pare-chocs redessinés et la palette de coloris enrichie, incluant le “Bleu Clair”, renforcent son caractère contemporain. Les phares Matrix LED IQ Light offrent une signature lumineuse distinctive et performante.

Voici à quoi ressemble la nouvelle Volkswagen ID.4

Au début de la vie commerciale de la Volkswagen ID.4, le modèle présentait certainement de nombreux points à peaufiner ou à améliorer. A cet égard, outre le prix lui-même, le modèle Y a pu séduire beaucoup plus de clients. Cependant, ces derniers mois, la firme allemande a réussi à donner un coup sur la table et à améliorer son crossover familial au point de le rendre réellement compétitif par rapport à son principal rival.

Le Volkswagen ID.4 a pu passer inaperçu, car son design est presque identique à celui du modèle original. Cependant, les designers et ingénieurs de Volkswagen ont su modifier quelques éléments mineurs pour le rendre vraiment compétent. Il conserve les mêmes dimensions : 4 584 mm de long, 1 852 mm de large et 1 640 mm de haut.

A part cela, peu de choses sont vraiment nouvelles, puisqu’elle n’a que légèrement modifié le design de ses pare-chocs (très légèrement) ou la décoration de son toit, laissant entrevoir une double teinte pour sa carrosserie. Elle a également introduit de nouvelles jantes allant jusqu’à 21 pouces ou de nouvelles couleurs extérieures, comme le « Light Blue » (celui de notre exemplaire). En ce qui concerne le reste de l’extérieur, l’ID.4 reste un modèle familier puisqu’il dispose, entre autres, des mêmes phares Matrix LED (IQ Light).

Un habitacle technologique et confortable

L’intérieur a subi quelques modifications depuis son arrivée. En particulier, avec le système d’instrumentation numérique, bien qu’il soit le même que celui qui est arrivé initialement, le support de celui-ci a changé, puisqu’il intégrait auparavant le sélecteur de vitesse lui-même, alors qu’il a été déplacé sur la colonne de direction.

Un nouveau système central d’infodivertissement de 12,9 pouces a également été introduit, avec des graphismes mis à jour et une fluidité rafraîchie qui est maintenant remarquable. Sous ce système se trouve la nouvelle barre de fonctions tactile rétroéclairée, à partir de laquelle il est possible de régler la température de la climatisation ou d’augmenter ou de diminuer le volume du système multimédia.

De même, Volkswagen a apporté quelques modifications aux panneaux et garnitures intérieurs. Certains, qui étaient auparavant en noir piano, sont désormais en plastique mat, ce qui est beaucoup plus esthétique.

En ce qui concerne l’intérieur, rien n’a changé. Il reste inchangé. Aux places avant, les occupants voyageront dans un réel confort, car les sièges sont assez confortables et disposent d’accoudoirs centraux individuels. Aux places arrière, l’espace pour les jambes et la tête est généreux. Les personnes mesurant jusqu’à 1,90 m n’auront aucun problème à voyager confortablement.

Enfin, en ce qui concerne l’espace de chargement, on peut dire qu’il est vraiment grand. Plus précisément, il offre un volume minimum de 543 litres. Le plancher peut être réglé en hauteur, de sorte que s’il est placé au point le plus haut, il y aura un espace libre sous le plancher où l’on pourra ranger de petits objets tels que des câbles de recharge. Si vous avez besoin d’encore plus de volume, les sièges arrière peuvent être rabattus dans un rapport 40:60 pour atteindre 1 575 litres.

Gamme, mécanique et prix du Volkswagen ID.4

La Volkswagen ID.4 propose trois motorisations 100% électriques en Espagne. La première, la plus abordable, offre un moteur électrique de 170 ch, une traction arrière et une batterie d’une capacité de 52 kWh. Cette combinaison permet une autonomie de 363 kilomètres, selon l’homologation du cycle WLTP.

Un cran au-dessus, et en tant qu’option la plus intéressante et la plus recommandable, se trouve le nouveau venu. Elle offre une puissance de 286 ch, peut être équipée d’une transmission arrière ou intégrale et est alimentée par une batterie de 77 kWh. Dans le meilleur des cas, son autonomie électrique pourra atteindre 563 kilomètres.

Enfin, l’ID.4 propose la version la plus performante avec une mise au point sportive, la GTX. Celle-ci intègre la même capacité de batterie de 77 kWh et un double moteur électrique qui fournit jusqu’à 340 ch de puissance. Son autonomie est de 524 kilomètres. Le prix de ces versions mécaniques dépendra plus ou moins de la finition choisie.

Il existe deux finitions principales, même si elles présentent quelques inconvénients : d’abord la finition dite « Pure » et, un cran au-dessus, la finition « Pro ». Entre les deux, il existe des points intermédiaires sous l’annexe « Plus ». Ces derniers sont plus généreusement équipés que les versions dont ils sont dérivés, mais ils ne font pas tout à fait exploser l’échelon supérieur. Il en va de même pour la variante sportive GTX, qui dispose également de l’option « More ».

Le Volkswagen ID.4 est proposé à partir de 42 500 euros, avec la finition Pure et la version plus accessible de 170 ch et 363 km d’autonomie. Nous avons pu tester l’option Life Max Pro’ avec 286 ch, traction arrière et 563 km d’autonomie. Cette option est proposée à partir de 46.990 euros, sans compter les éventuelles subventions ou remises.

L’essai

La Volkswagen ID.4 est un modèle qui, sur le papier, peut être fortement recommandé à presque toutes les familles à la recherche d’une voiture électrique avec de l’espace, de l’habitabilité et qui soit vraiment pratique en toutes circonstances. L’ID.4 obtient d’ailleurs un très bon score sur ces points, on pourrait même dire un « A ». Mais comment se comporte cette voiture au quotidien ? Nous l’avons mise à l’épreuve.

La première chose à dire est que c’est une voiture dans laquelle l’utilisateur se sentira vraiment à l’aise, parce que toutes ses commandes sont là où on les attend, et aussi parce que l’ergonomie d’utilisation elle-même est vraiment simple. L’Apeas ne nécessite aucun apprentissage préalable. Volkswagen a tellement simplifié les choses que même le démarrage de la voiture se fait en appuyant simplement sur le frein, et l’arrêt de la voiture en enlevant la ceinture de sécurité et en ouvrant la porte. Tout est si simple.

En démarrant et en sortant d’une place de parking, vous serez probablement frappé par le fait que la voiture tourne beaucoup. Son rayon de braquage est très court, ce qui facilite les manœuvres dans les espaces restreints. Un 10 sur ce point. Le système de caméra fonctionne également très bien, ce qui permet d’avoir une très bonne vue extérieure. Tout cela facilite grandement le stationnement.

Une fois sur la route avec l’ID.4, la douceur est remarquable. Sur les routes urbaines, on se sent vraiment à l’aise. Ici, tout se passe en douceur. Sa consommation de carburant sera très faible et son agilité très élevée. À aucun moment, vous n’aurez l’impression de conduire une grosse voiture ou une voiture maladroite. Pas du tout. Cependant, il y a un grand « mais », et c’est son apparence extérieure. Il est vrai que, sous la plupart des angles, il sera bon, mais en position de conduite, le montant A et le rétroviseur gauche lui-même seront une véritable gêne et rendront la vision difficile.

Un autre point positif sur les trajets urbains sera la possibilité d’insérer le mode B familier dans le levier de vitesses. Ce mode est sélectionné par une petite rotation du levier (comme si l’on insérait à nouveau le mode D). Cela augmentera le confort sur ce type de terrain, car lorsque l’on relâche l’accélérateur, le freinage régénératif retient la voiture, ce qui permet une légère recharge d’énergie, en plus du freinage susmentionné du véhicule. Cela n’atteint pas tout à fait le niveau de la conduite avec une seule pédale, mais cela s’en rapproche.

En milieu urbain, après une semaine d’utilisation, la consommation moyenne du modèle n’a été que de 11,6 kWh/100 km, ce qui est un très bon chiffre. Sur les routes plus rapides, cette consommation a légèrement augmenté, mais elle n’était que de 14,4 kWh/100 km. Un très bon chiffre en effet.

Nous avons déjà vu que l’ID.4 est un très bon choix pour la conduite en ville, mais qu’en est-il des déplacements ? Le modèle électrique familial de Volkswagen est conçu pour les deux environnements. En fait, il se sent très bien sur les routes rapides. La direction conserve un certain poids, ce qui rend la conduite plus confiante. L’insonorisation est également remarquable, seuls les bruits d’air étant audibles à grande vitesse.

Il est vrai que les réglages de la suspension sont justes. Ni trop souple, ni trop rigide. C’est parce que le système de suspension adaptative est disponible. Si ce n’est pas le cas (dans notre cas), la marque opte pour un niveau intermédiaire, qui s’avère en fait très pratique dans toutes sortes de situations et offre un niveau de confort élevé.

D’autre part, l’autonomie autorisée pour le modèle en cycle mixte (563 kilomètres) est très proche de la réalité quotidienne. En effet, si son utilisation se limite aux cycles urbains, il est possible de dépasser ce chiffre. De même, ses 286 ch offrent des performances parfaites. On pourrait penser que l’on n’utilisera jamais autant de puissance, mais si l’on en a besoin, elle est là. L’accélération est douce et régulière, atteignant 100 km/h en seulement 6,7 secondes. En d’autres termes, elle est rapide.

Pour ce qui est de la recharge de la batterie, je n’ai rencontré aucun problème. Je n’ai effectué cette opération qu’à une seule reprise. À ce moment-là, il a fallu environ 20 minutes pour passer de 30 à 80 %, où la puissance maximale était de 170 kW et s’est ensuite stabilisée à environ 140 kW pendant presque toute la durée de l’opération.

Conclusion

La Volkswagen ID.4 286 ch n’est pas seulement un SUV électrique performant : c’est une démonstration des ambitions de Volkswagen pour s’imposer dans le segment premium des véhicules électriques. Ce modèle saura séduire les amateurs de conduite dynamique et les familles en quête de confort et de praticité. Avec ses améliorations notables, il offre une réponse convaincante à une concurrence de plus en plus féroce.