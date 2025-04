Fourgonnettes électriques à hydrogène Stellantis : un changement radical dans le transport et la technologie

Le groupe Stellantis, qui regroupe des marques emblématiques comme Peugeot, Citroën, Opel et Fiat, prend une longueur d’avance dans la transition écologique du secteur des véhicules utilitaires. Avec une gamme en pleine expansion de fourgonnettes électriques et à hydrogène, l’entreprise redéfinit les standards de la mobilité professionnelle en proposant des solutions adaptées aux besoins des entreprises modernes.

Cet engagement s’inscrit dans une stratégie globale visant à atteindre zéro émission nette de CO₂ d’ici 2038. Pour répondre aux attentes des utilisateurs professionnels, Stellantis mise sur des technologies innovantes qui allient efficacité, durabilité et performance.

Des fourgonnettes électriques plus efficaces et polyvalentes

Les dernières avancées technologiques de Stellantis visent à rendre les fourgonnettes électriques encore plus attractives pour les professionnels. Parmi les innovations, une nouvelle pompe à chaleur permet d’améliorer l’autonomie des véhicules, en particulier dans des conditions climatiques difficiles.

Les modèles compacts comme la Peugeot e-Partner offrent désormais une autonomie supérieure à 300 km, tandis que les plus grands modèles, tels que la Citroën ë-Jumper, atteignent 400 km selon le cycle WLTP. Ces performances rendent les véhicules électriques adaptés aussi bien aux livraisons urbaines qu’aux trajets interurbains.

De plus, grâce à des systèmes comme E-Power Take Off, qui alimente les équipements professionnels en électricité via une prise dédiée, Stellantis optimise l’utilisation des véhicules pour des tâches spécialisées, réduisant ainsi les temps d’arrêt et améliorant la productivité.

Hydrogène : une solution pour les grandes distances

Si les véhicules électriques répondent aux besoins urbains, les fourgonnettes à hydrogène de Stellantis ciblent les usages intensifs et les longues distances. Déjà disponibles dans des modèles moyens comme la Peugeot e-Expert Hydrogen et la Citroën ë-Jumpy Hydrogen, ces technologies s’étendent désormais aux grandes fourgonnettes.

Ces véhicules combinent l’efficacité d’une batterie rechargeable pour les trajets courts et une pile à combustible à hydrogène pour des distances prolongées. Avec un temps de ravitaillement de seulement 3 minutes, ils offrent une solution pratique pour les professionnels qui ne peuvent se permettre de longs arrêts pour recharger.

Une stratégie tournée vers l’avenir

Avec son initiative Pro One, Stellantis confirme sa place de leader dans le secteur des véhicules utilitaires durables. En investissant dans des technologies électriques et hydrogène, l’entreprise montre qu’il est possible de combiner innovation, rentabilité et respect de l’environnement.

En visant à répondre aux besoins variés des professionnels, Stellantis s’inscrit dans une dynamique qui va bien au-delà de la simple électrification, redéfinissant la manière dont les entreprises envisagent la mobilité.