Audi A3 PHEV 2024 : l’hybride rechargeable qui allie luxe et performance

L’Audi A3 PHEV 2024 se démarque dans le segment des compactes hybrides rechargeables grâce à un mélange parfait de technologie, de performances et d’élégance. Sa silhouette élégante, mise en valeur par la calandre Singleframe et les lignes sportives, en fait une voiture qui attire autant par son esthétique que par ses capacités.

Il faut remonter à 1996 pour connaître les origines de l’A3. Sans modèle précédent sur lequel s’appuyer, Audi décide de créer un modèle d’entrée de gamme, jusqu’alors occupé par l’Audi A4. Aujourd’hui, quatre générations ont déjà pris la route. La dernière d’entre elles a été introduite en 2020, mais a depuis été mise à jour à la mi-2024.

L’A3 n’a pas seulement été la première compacte premium sur le marché, elle a également été la première de sa catégorie à opter pour des versions hybrides rechargeables. Connue à l’origine sous le nom d’A3 e-tron, elle a été le premier modèle de l’histoire d’Audi à proposer un groupe motopropulseur hybride rechargeable en 2014. Aujourd’hui, son héritage se perpétue dans la quatrième génération, bien qu’elle n’utilise plus ce nom, Audi le réservant exclusivement à des unités 100 % électriques telles que l’Audi Q6 e-tron.

Des motorisations hybrides performantes et polyvalentes

L’A3 est actuellement la compacte hybride rechargeable avec la plus grande autonomie électrique.

Comme à l’accoutumée, Audi propose non seulement plusieurs niveaux de finition, mais aussi plusieurs options de motorisation. Le modèle d’entrée de gamme de la famille des hybrides rechargeables porte le nom d’A3 40 TFSIe. Il se compose d’un moteur à essence de 1,5 litre couplé à un moteur électrique monté à l’avant. Ensemble, ils développent une puissance maximale de 204 ch et un couple de 350 Nm. Une batterie lithium-ion d’une capacité de 19,7 kWh offre une autonomie électrique de 142 kilomètres pour une consommation moyenne combinée de 0,3 litre aux 100 kilomètres parcourus.

Comme si cette unité n’était pas assez intéressante, Audi propose aux clients une option plus puissante qui bénéficie également du label ZERO de la DGT, l’A3 45 TFSIe. Il s’agit du même moteur de 1,5 litre avec une puissance plus élevée. Il en va de même pour le moteur électrique associé. Ensemble, ils délivrent une puissance maximale de 272 ch et un couple de 400 Nm. La batterie, elle, a la même capacité nette, 19,7 kWh, mais offre dans ce cas une autonomie 100 % électrique en moins, 127 kilomètres pour une consommation moyenne combinée de 0,4 litre aux 100 kilomètres parcourus.

L’Audi A3 PHEV propose deux options de motorisation :

40 TFSI e : Une puissance combinée de 204 ch et un couple de 350 Nm , parfait pour une conduite fluide et agréable au quotidien. L’accélération de 0 à 100 km/h s’effectue en 7,4 secondes , offrant un excellent équilibre entre performance et économie.

: Une puissance combinée de et un couple de , parfait pour une conduite fluide et agréable au quotidien. L’accélération de 0 à 100 km/h s’effectue en , offrant un excellent équilibre entre performance et économie. 45 TFSI e : Une puissance accrue de 272 ch avec un couple de 400 Nm, destinée aux amateurs de conduite plus sportive. Cette version atteint le 0 à 100 km/h en seulement 6,3 secondes.

Les deux motorisations sont équipées d’une batterie de 19,7 kWh, permettant une autonomie électrique allant jusqu’à 142 km (cycle WLTP). Cette autonomie place l’A3 PHEV parmi les meilleures de sa catégorie pour une utilisation urbaine et périurbaine.

Caractéristiques techniques

Caractéristique Détail Type de véhicule Compact Dimensions 4 352 x 1 816 x 1 415 mm Poids 1 675 – 1 685 kg Type de batterie Lithium-ion Capacité de la batterie 19,7 kWh (net) Autonomie électrique 127 – 142 km Puissance/couple 204 – 272 ch / 350 – 400 Nm Consommation de carburant WLTP 0,3 – 0,4 l/100 km Label environnemental ZERO Émissions de CO2 6 – 8 g CO2/km Accélération 6,3 – 7,4 sec. Volume du coffre 280 litres Aides à la conduite Feux de croisement automatiques

Régulateur de vitesse adaptatif

Aide au maintien dans la voie

Caméra de stationnement arrière

Détecteurs d’angle mort Info-divertissement Instrumentation numérique (10,1 pouces)

Système multimédia (12,3 pouces)

Un intérieur connecté et axé sur le confort

Le statut de marque premium n’est pas seulement associé au prix et à la mécanique, mais aussi à la finition. Dès les portes, l’A3 est reconnue comme l’une des compactes les mieux finies du marché, avec la Série 1 de BMW. La présentation est également bonne et je suis heureux de constater qu’Audi a conservé de nombreux éléments classiques qui permettent de ne pas tout gérer via des écrans tactiles.

La qualité perçue est bonne, tout comme l’ergonomie. A l’avant, il y a deux écrans. L’instrumentation, d’une taille de 10,1 pouces, et le système multimédia central avec une dalle pouvant aller jusqu’à 12,3 pouces. Un module de climatisation séparé est installé dans la partie inférieure, ce qui permet de régler la température de l’habitacle de manière simple et intuitive. Les options de personnalisation sont très généreuses, avec différentes couleurs pour la sellerie et différents types de garnitures décoratives.

En termes d’habitabilité, les passagers avant bénéficient d’une assise confortable et agréable. Au deuxième rang, l’espace est un peu plus restreint, mais les occupants mesurant jusqu’à 1,85 m peuvent tout de même s’asseoir confortablement. Idéalement, il est préférable de ne pas dépasser quatre passagers, car la place centrale est plutôt inconfortable. La présence d’un tunnel de transmission proéminent oblige à voyager les jambes écartées, ce qui réduit l’espace et le confort des occupants latéraux.

Si l’Audi A3 PHEV présente de nombreux avantages, tels que la performance, l’efficacité et le respect de l’environnement, elle présente également certains inconvénients liés à cette électrification, comme la capacité de chargement. Une A3 à moteur à combustion interne offre un volume de coffre minimum de 380 litres, 425 litres pour la berline. Enrevanche, une A3 TFSie doit se contenter d’un volume minimal de 280 litres, car le double plancher du compartiment à bagages est occupé par une partie du système électrique du véhicule. La capacité minimale peut être augmentée en rabattant toute la deuxième rangée de sièges dans un rapport 60:40 pour atteindre un volume maximal de 1 100 litres.

Une autonomie électrique remarquable et des prix compétitifs

Avec une autonomie électrique pouvant atteindre 142 km et une consommation mixte WLTP de 0,3 à 0,4 l/100 km, l’Audi A3 PHEV se positionne comme une référence en matière d’efficience. Grâce à sa capacité de recharge rapide, elle passe de 10 % à 80 % en moins de 30 minutes en courant continu, offrant une flexibilité supplémentaire aux conducteurs pressés.

Le modèle 40 TFSI e est disponible à partir de 47 900 €, tandis que la 45 TFSI e en finition S line commence à 55 900 €, des tarifs qui reflètent le positionnement premium d’Audi dans le segment des compactes hybrides rechargeables.