Le break hybride qui ne fait aucun compromis : Toyota Corolla joue la carte de la perfection

Le Toyota Corolla Touring Sports 200h s’impose comme un modèle hybride familial qui refuse de suivre la tendance des SUV. Avec son design élégant et ses lignes dynamiques, ce break combine l’efficacité d’une motorisation hybride avec l’espace et la polyvalence nécessaires pour les familles modernes.

Toyota a su adapter son modèle pour répondre aux besoins de mobilité tout en proposant une alternative respectueuse de l’environnement et d’une grande fiabilité. Le Corolla Touring Sports s’adresse à ceux qui privilégient la praticité et les économies de carburant sans sacrifier le confort.

Un moteur hybride performant et économique

Les arguments ne manquent pas, surtout depuis la dernière mise à jour. La 200h présentée ici est la plus puissante des deux (196 ch de puissance maximale combinée contre 140 pour les versions moins puissantes) et , bien qu’elle présente mécaniquement moins de nouveautés par rapport au modèle précédent que la 140H, elle a trouvé la clé de l ‘amélioration là où le public est le plus susceptible de la chercher : dans la consommation de carburant. Bien que le moteur électrique ne soit que légèrement plus puissant, à peine 4 ch pour une puissance totale de 113, il a changé sa logique de fonctionnement et son interaction, de sorte qu’il fonctionne beaucoup plus longtemps, d’où la consommation étonnamment basse qu’il est capable d’atteindre.

En fait, les chiffres homologués sont encore plus bas que ceux de son petit frère, et peuvent être si bas qu’ils vous feront regarder à deux fois l’ordinateur de consommation de carburant sur plus d’un trajet. Par exemple, les 4,21 l/100 du calcul moyen de nos trajets et même les 12,3l/100 enregistrés lors des tests techniques sur circuit. Cependant, son réservoir n’est pas très grand – une tendance de plus en plus marquée de nos jours – et même si, en usage quotidien, elle ne nécessitera pas de fréquents passages à la station-service, il sera difficile de dépasser les 750 km avec le plein et à un bon rythme de croisière.

Pourquoi la Toyota Corolla Touring Sports est-elle si fiable ?

Toyota jouit d’un niveau de fiabilité élevé dans tous les domaines, ses voitures étant en tête de tous les classements.

A cela s’ajoute la garantie Toyota Relax, que vous pouvez prolonger jusqu’à 15 ans ou plus.

Elle peut être prolongée jusqu’à 15 ans ou 250 000 kilomètres.

Mais pourquoi dire qu’il s’agit d’une voiture indestructible? En fin de compte, la firme japonaise est dans les classements de fiabilité, et ses produits le prouvent depuis des années. De plus, il s’agit de véhicules qui évitent les composants mécaniques sujets à des pannes coûteuses, comme le turbocompresseur ou la transmission standard.

Mais comme si le palmarès de Toyota ne suffisait pas, il y a aussi ce que la marque a baptisé Toyota Relax. Il s’agit d’un système auquel on peut faire appel une fois que la garantie d’origine a expiré et qui permet de la prolonger jusqu’à 15 ans ou 250 000 kilomètres, au premier des deux termes échus.

Plus confortable et plus agréable

L’un des points forts du Corolla Touring Sports 200h réside dans son espace intérieur optimisé. Grâce à un empattement allongé de 7 cm par rapport à la version berline, ce modèle offre une meilleure stabilité sur route et un confort accru pour les passagers.

Avec une capacité de coffre de 581 litres, le Touring Sports répond aux besoins des familles, qu’il s’agisse de voyages longs ou de trajets du quotidien. Ce volume généreux est complété par un agencement intérieur ergonomique et des sièges arrière rabattables, rendant ce break aussi pratique que polyvalent.

En tout cas, ni la conduite d’aujourd’hui ni l’approche dynamique de cette Corolla ne sont celles d’une machine dans laquelle la plupart des conducteurs rechercheront des accélérations ou des inclinaisons latérales extrêmes. On n’en a pas l’impression, et ce n’est pas non plus ce que cette Touring Sports fait de mieux. Au contraire, il vous permet de rouler vite, de maintenir un rythme de croisière superbe et de rouler longtemps en utilisant le moteur électrique sur les terrains favorables, tout en sachant que vous ne gaspillez pas une seule goutte de carburant.

Une conduite agréable et optimisée

Mais il propose également plusieurs modes de conduite afin que vous puissiez choisir celui qui convient le mieux à votre humeur ou au type de performance que vous recherchez. Eco, Normal, Sport, Sort+ sont les plus courants, avec le confort, mais cette Toyota vous permet aussi d’en choisir un configurable où vous pouvez sélectionner la fermeté de la direction, l’amortissement – confortable ou relativement ferme, mais pas trop à l’un ou l’autre extrême – et la réponse de la transmission et adopter celui qui convient le mieux à votre style. Personnellement, et sans être un passionné d’essence, je préfère le mode Sport pour sa réponse attentive au besoin de gain de vitesse.

Pas de brusquerie, pas de violence, mais des changements de rapports plus vifs et moins de retard dans l’ensemble – conséquence d’une contribution plus immédiate du moteur électrique ? Peut-être, mais ce qui est indiscutable, c’est que la voiture devient beaucoup plus agréable à utiliser dès lors que l’on doit changer de vitesse plus ou moins régulièrement et que l’on ne se préoccupe pas d’obtenir une efficacité énergétique maximale, même si, d’après notre expérience, le gain au quotidien peut être minime.

Une voiture confortable avec suffisamment de potentiel pour voyager chargé, mais qui ne craint pas les défis de la conduite en ville – même si son rayon de braquage n’est pas celui d’une microvoiture urbaine et que les rues plus anciennes et plus étroites de la ville peuvent représenter un défi. Et c’est aussi là que l’on décèle l’activité omniprésente des aides à la conduite, quelque peu alarmistes même dans leurs avertissements de collision ou de risque de collision imminente lors des manœuvres de stationnement, que l’on regardera avec beaucoup plus de bienveillance lorsqu’elles nous auront évité un angle mort dans les rétroviseurs ou la proximité d’une mésaventure imminente.