Hybrides rechargeables en France : des ventes en recul mais des modèles qui brillent

L’année 2024 a marqué un tournant difficile pour les hybrides rechargeables en France. Avec une diminution des ventes de 10,16 % par rapport à l’année précédente, ce segment représente désormais une part réduite du marché automobile. En tout, 146 392 véhicules hybrides rechargeables ont été immatriculés en 2024, contre 162 942 en 2023.

Cette baisse s’explique par plusieurs facteurs : la concurrence accrue des véhicules électriques à batterie, le coût d’achat plus élevé des hybrides rechargeables, et une infrastructure de recharge qui reste insuffisante pour convaincre de nouveaux acheteurs.

Les modèles phares qui séduisent encore les Français

Malgré ce recul global, certains modèles continuent de se démarquer par leurs performances et leur popularité auprès des consommateurs. En tête des ventes, la Peugeot 308 hybride rechargeable s’est imposée comme un choix polyvalent avec 6 253 unités immatriculées en 2024.

La BMW X1, avec 5 675 ventes, confirme l’intérêt des acheteurs pour des SUV premium alliant confort, technologie et performance hybride. Enfin, le Cupra Formentor complète le podium avec 4 715 immatriculations, séduisant grâce à son design audacieux et ses capacités dynamiques.

Les raisons du recul : infrastructure et préférences des consommateurs

Plusieurs raisons expliquent le recul des ventes d’hybrides rechargeables en France. L’un des principaux freins reste l’infrastructure de recharge, qui peine à répondre aux besoins croissants des conducteurs de véhicules électrifiés. Bien que le réseau s’améliore, il est encore loin d’atteindre la densité nécessaire pour convaincre une large majorité d’acheteurs.

En parallèle, les consommateurs se tournent de plus en plus vers des hybrides non rechargeables ou des électriques purs, qui offrent des avantages en termes de simplicité d’utilisation ou de coûts d’exploitation à long terme.

Perspectives pour 2025 : une relance attendue avec de nouveaux modèles

L’avenir des hybrides rechargeables en France reste prometteur, avec plusieurs modèles annoncés pour 2025. Des constructeurs comme Renault, Stellantis, et Volkswagen prévoient d’introduire de nouvelles générations d’hybrides rechargeables plus efficaces, dotées d’autonomies électriques accrues et de coûts optimisés.

De plus, les incitations gouvernementales pour les véhicules peu émetteurs de CO2 pourraient également jouer un rôle clé pour redynamiser ce marché en perte de vitesse.