Cette batterie SVolt pulvérise tous les records : La recharge ultra-rapide devient réalité

Le fabricant chinois SVOLT Energy vient de franchir un cap majeur dans l’univers des batteries pour véhicules électriques. Sa nouvelle batterie, baptisée Fengxing Short Blade, est capable de recharger de 10 % à 80 % en seulement 8,5 minutes, un exploit rendu possible grâce à un taux de charge de 6C.

Cette innovation répond à l’une des principales préoccupations des utilisateurs de véhicules électriques : le temps de recharge. En réduisant ce délai à moins de 9 minutes, SVOLT place la barre très haut et ouvre la voie à une adoption encore plus large des véhicules électriques, en supprimant l’un des freins majeurs à leur usage.

Technologie avancée : densité énergétique et durabilité au rendez-vous

Outre sa vitesse de recharge impressionnante, la Fengxing Short Blade affiche des caractéristiques techniques de pointe. Dotée de cellules de troisième génération, cette batterie utilise des matériaux optimisés pour les cathodes et les anodes, offrant une densité énergétique de 185 Wh/kg. Cela garantit une autonomie compétitive tout en réduisant le poids global des batteries.

SVOLT ne s’arrête pas là : la version longue durée de cette batterie promet une durée de vie de 15 ans ou 600 000 kilomètres, soit plus de 5 000 cycles de charge. Ces spécifications placent cette innovation parmi les solutions les plus durables du marché, répondant à la demande croissante de fiabilité et de durabilité pour les véhicules électriques.

Une solution pour toutes les conditions : batteries adaptées aux températures extrêmes

En complément de la version standard, SVOLT a développé une batterie spécifique pour les véhicules tout-terrain. Cette version est capable de fonctionner dans des conditions climatiques extrêmes, avec une plage de température allant de -43 °C à 60 °C.

Avec une capacité de 59 kWh et un système de charge rapide supportant 800V, cette batterie est conçue pour des véhicules soumis à des conditions exigeantes, comme les SUV ou les pick-ups utilisés en zones rurales ou montagneuses. Cette innovation répond également aux besoins des marchés émergents, où les infrastructures peuvent être limitées.

Les avancées de SVOLT pourraient bien redéfinir les standards de l’industrie des véhicules électriques. En réduisant les temps de recharge à des niveaux comparables à ceux d’un plein d’essence, et en offrant des batteries robustes et durables, SVOLT contribue à accélérer la transition mondiale vers une mobilité électrique plus performante.

Les constructeurs automobiles pourraient être séduits par ces solutions innovantes, qui améliorent non seulement l’expérience utilisateur mais aussi les perspectives de marché. À long terme, ces innovations pourraient également réduire la dépendance aux infrastructures de recharge ultrarapides, rendant les VE plus accessibles à une population mondiale diversifiée.