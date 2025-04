Ce crossover français cache un secret : 4,7L/100km et un prix qui défie les low-cost

La Citroën C4 2025 marque une étape importante dans l’évolution stylistique de la marque. Avec un avant redessiné, intégrant des phares distinctifs et un nouvel emblème des chevrons, ce modèle conserve son allure audacieuse tout en adoptant des éléments de modernité.

Disponible en deux silhouettes — une version compacte traditionnelle et le C4 X, qui combine les atouts d’une berline et d’un SUV —, le C4 2025 propose une approche polyvalente du design automobile. Son style fluide et ses proportions équilibrées lui permettent de séduire une clientèle variée, cherchant un véhicule à la fois pratique et esthétique.

Une offre de motorisations hybride et économique

Avec seulement 100 ch, le moteur le plus abordable de la gamme Citroën C4 n’est pas l’essence labellisée C, mais l’hybride 48 volts. Ce moteur n’est pas très puissant, mais il est proposé de série avec une boîte de vitesses automatique hybride, qui intègre un double embrayage et un moteur électrique de 21 kW.

Moteur Puissance Consommation Émissions de CO₂ combinées Boîte de vitesses Hybride 100 100 ch 4,7-4,8 l/100 km 107-108 g/km Automatique Hybrid 136 136 ch 4,7-4,8 l/100 km 107-108 g/km Automatique PureTech 130 130 ch 5,7 l/100 km 130 g/km Automatique

Mon conseil : Pour un budget plus serré, il est tout à fait judicieux d’opter pour le moteur hybride de 48 volts et 136 ch, qui sera plus performant sur la route et là où le moteur de 100 ch risque d’être un peu en retrait. Dans les autres modèles du groupe Stellantis qui l’utilisent, même les plus petits, il s’est avéré suffisant pour l’usage quotidien, mais insuffisant pour la route et la récupération.

Confort et technologie : un habitacle pensé pour tous

L’intérieur de la Citroën C4 2025 a été conçu pour offrir un niveau de confort optimal. Les sièges ergonomiques, associés à des matériaux de qualité et des finitions soignées, contribuent à une expérience agréable pour tous les passagers.

Côté technologie, le système d’infodivertissement de dernière génération inclut un écran tactile intuitif et des fonctionnalités connectées, telles que la compatibilité avec Android Auto et Apple CarPlay. Ces innovations simplifient la conduite tout en renforçant le plaisir de voyager à bord du C4.

Un équipement de série raisonnable

La Citroën C4 YOU, version la plus abordable, comprend les équipements indispensables à une voiture moderne. Cependant, elle est loin d’être l’option la plus attrayante visuellement, pour laquelle nous vous conseillons les versions intermédiaires ou supérieures, qui incluent déjà des jantes en alliage de plus grand diamètre.

Garniture YOU

Jantes en acier de 16

Écran central de 10

Radio DAB et connectivité Bluetooth

Apple CarPlay et Android Auto

Capteurs de stationnement arrière

Un modèle stratégique dans le segment des crossovers compacts

Avec sa polyvalence et son positionnement hybride, la Citroën C4 2025 se distingue comme un choix intelligent dans le segment très concurrentiel des crossovers compacts. Grâce à son design soigné, ses motorisations économiques et son intérieur confortable, ce modèle attire aussi bien les familles que les citadins actifs.

La Citroën C4 2025 incarne l’engagement de la marque à proposer des véhicules qui allient innovation, durabilité et accessibilité, tout en répondant aux attentes variées des conducteurs modernes.