2025, l’année Toyota : Land Cruiser de légende et armada de SUV

Le Toyota Land Cruiser fait son grand retour en 2025 avec la série 250, un modèle qui allie tradition et modernité. Connu pour sa robustesse et sa fiabilité depuis plus de 70 ans, ce SUV iconique reste fidèle à ses racines tout en s’adaptant aux besoins actuels des conducteurs.

Le Land Cruiser série 250 sera équipé d’un moteur turbo diesel de 2,8 litres, avant d’être décliné en version hybride légère 48V dès 2025. Cette évolution marque une avancée vers une mobilité plus durable, tout en conservant la puissance et les performances qui ont fait la réputation de ce modèle.

Son design s’inspire des générations précédentes, avec des lignes anguleuses et une calandre imposante qui rappellent les origines de ce véhicule mythique. Toyota vise ainsi à séduire les amateurs de SUV classiques tout en attirant une nouvelle clientèle à la recherche d’un véhicule robuste et polyvalent.

Une gamme de SUV en pleine expansion

En plus du Land Cruiser, Toyota prévoit de renforcer sa gamme de SUV avec plusieurs nouveautés marquantes en 2025. Parmi elles, la nouvelle génération du RAV4, qui s’annonce plus grande et inspirée du design rétro du Land Cruiser J60 des années 1980. Prévue pour 2026, cette version promet des améliorations en termes d’espace et de confort, avec un style angulaire et audacieux.

Toyota lancera également l’ un SUV 100 % électrique, lors du Salon de l’Auto de Bruxelles en janvier 2025. Disponible en versions traction ou transmission intégrale, il proposera deux capacités de batterie, 49 et 61 kWh, permettant une autonomie adaptée aux besoins urbains et périurbains. Ce modèle démontre l’engagement de Toyota à proposer des solutions électriques accessibles et durables.

Un engagement renforcé envers l’électrification

Toyota continue d’avancer dans sa stratégie d’électrification, combinant innovations hybrides et modèles entièrement électriques. La motorisation hybride légère 48V prévue pour le Land Cruiser est un exemple parfait de cette transition vers des véhicules plus respectueux de l’environnement sans sacrifier les performances.

L’Urban Cruiser électrique représente une étape clé pour la marque, élargissant son portefeuille de SUV électriques et répondant à la demande croissante de solutions durables dans le secteur de l’automobile. Toyota s’appuie sur des technologies éprouvées pour offrir une expérience de conduite à la fois écologique et agréable.

L’année 2025 : innovation et fidélité à l’héritage

Avec le retour du Land Cruiser et l’introduction de nouveaux SUV, Toyota démontre sa capacité à innover tout en restant fidèle à ses valeurs fondamentales. En combinant design rétro, performances modernes et électrification, la marque prépare une année 2025 qui s’annonce prometteuse pour les amateurs de SUV.

Toyota montre ainsi qu’il est possible de concilier tradition et innovation, en proposant des modèles qui répondent aux exigences contemporaines tout en rendant hommage à son riche héritage.