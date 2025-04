Dacia Bigster le SUV hybride qui défie les allemands : puissant, luxueux et prix cassé

Le Dacia Bigster marque un tournant majeur dans l’histoire de la marque. Connu pour ses modèles économiques et pratiques, Dacia ambitionne désormais de jouer dans la cour des grands avec ce SUV hybride. Premier modèle de la marque à se positionner sur le segment C, le Bigster vise directement les géants allemands tels que le BMW X5, le Mercedes GLE ou encore l’Audi Q7.

Avec un design audacieux et une taille imposante, le Bigster s’adresse à une clientèle en quête de confort, de performance et d’espace, mais sans payer le prix fort habituellement associé à ces véhicules. Cette montée en gamme est une réponse stratégique à la demande croissante pour des SUV hybrides familiaux bien équipés.

Un SUV hybride au design moderne et performant

Sous le capot, le Dacia Bigster est doté d’une motorisation hybride de 155 chevaux, alliant performance et économie de carburant. Ce choix technologique permet au Bigster de rivaliser avec les références du marché tout en maintenant une empreinte environnementale réduite, un critère essentiel pour les acheteurs modernes.

Son design extérieur ne passe pas inaperçu. Avec ses lignes robustes, sa calandre affirmée et ses feux LED modernes, le Bigster affiche un look résolument premium. À l’intérieur, l’accent est mis sur la technologie et le confort, avec des équipements dernier cri tels qu’un système multimédia avancé et une connectivité optimisée.

Les motorisations

Hybride 155

Dacia Bigster est le premier modèle du Groupe Renault à recevoir la nouvelle motorisation HYBRID 155, qui associe un moteur 4 cylindres essence de 107 ch, deux moteurs électriques (un moteur de 50 ch et un moteur démarreur/générateur haute tension), une batterie de 1,2 kWh (230V) et une boîte de vitesses automatique électrique.

TCe 140

Un premier niveau d’électrification combinant un moteur à essence 1,2 litre, 3 cylindres, turbocompressé, basé sur le cycle Miller (efficacité optimisée et pertes de pompage réduites), avec un système hybride léger 48V et une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports.

ECO-G 140

Un système hybride doux 48V qui soutient le moteur turbo 3 cylindres de 1,2 litre, qu’il fonctionne à l’essence ou au GPL. La conduite régénérative permet également de recharger la batterie de 0,8 kWh, de manière totalement transparente pour le conducteur. Fonctionnant au GPL, le Novo Bigster ECO-G 140 émet en moyenne moins de 10 % de CO2 en moins qu’un moteur à essence équivalent non hybride. Avec deux réservoirs contenant au total 99 litres de carburant (50 litres d’essence et 49 litres de GPL), son autonomie peut atteindre 1450 km. Installé sur le plancher du coffre, le réservoir GPL n’a pas d’impact sur l’espace de chargement. Un interrupteur situé sur le tableau de bord permet de passer rapidement d’un type de carburant à l’autre.

TCe 130 4×4

Système de traction intégral couplé à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports et à un système hybride léger de 48 V pour maximiser l’efficacité. Ce système hybride soutient le moteur turbo 3 cylindres de 1,2 litre lors du démarrage et de l’accélération. Il permet de réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2. Comme pour les systèmes mild hybrides mentionnés ci-dessus, la conduite régénérative permet de recharger la batterie de 0,8 kWh selon un processus totalement transparent pour le conducteur.

Un prix imbattable face à la concurrence allemande

L’un des arguments les plus forts du Dacia Bigster est son prix. Avec un tarif environ 20 % inférieur à celui de ses concurrents allemands, il bouleverse les codes du segment premium. Alors que les BMW X5 ou Mercedes GLE sont souvent perçus comme inaccessibles, le Bigster propose une alternative qui allie prix compétitif et équipements modernes.

Ce positionnement tarifaire est rendu possible grâce à la stratégie de Dacia, qui optimise ses coûts tout en maintenant un haut niveau de qualité. Le Bigster offre ainsi un rapport qualité-prix exceptionnel, séduisant à la fois les acheteurs de véhicules d’occasion et ceux qui souhaitent passer à un SUV hybride sans exploser leur budget.

A la conquête d’un marché qui lui semblait inaccessible

La Dacia Bigster est un modèle clé dans la stratégie de croissance de la marque roumaine. Selon Xavier Martinet, directeur du marketing, des ventes et des opérations de Dacia, le nouveau SUV est destiné à séduire un public plus large, incluant les clients d’autres marques et ceux du marché de l’occasion. Xavier Martinet souligne que le Bigster est un véhicule de « conquête », qui vise à se positionner sur le segment C concurrentiel des SUV en Europe, un secteur qui représente environ 3 millions d’unités par an.

Avec une approche centrée sur le design, la performance et le prix abordable, le Bigster pourrait bien devenir un choix incontournable pour les familles européennes en quête d’un SUV hybride à la fois pratique et moderne. Dacia démontre ainsi qu’il est possible de rivaliser avec les marques premium tout en restant fidèle à sa philosophie axée sur l’accessibilité.