L’empire Mercedes vacille : chute brutale de 23% dans l’électrique

L’année 2024 a marqué un sérieux revers pour Mercedes-Benz sur le marché des véhicules électriques. Avec une baisse de 23 %, les ventes de modèles électriques n’ont atteint que 185 100 unités, contre 240 000 l’année précédente. Cette diminution survient alors que la marque cherche à s’imposer dans un marché dominé par des acteurs comme Tesla et BYD, qui continuent de croître.

Le constructeur allemand, pourtant pionnier dans l’électrification de ses gammes, semble avoir du mal à suivre le rythme imposé par ses concurrents, notamment en matière de prix et d’accessibilité. Les modèles EQ n’ont pas su convaincre suffisamment de nouveaux acheteurs face à des alternatives plus abordables et souvent mieux équipées.

Le poids du marché chinois dans la débâcle

La Chine, un marché clé pour Mercedes-Benz, a particulièrement souffert avec une baisse des ventes de 7 % en 2024. Dans un contexte de concurrence féroce et de ralentissement économique, les consommateurs chinois se tournent de plus en plus vers des marques locales comme BYD et NIO, qui offrent des modèles compétitifs à des prix attractifs.

De plus, le positionnement premium de Mercedes, bien qu’un atout en temps normal, devient un frein face à des acheteurs plus sensibles au rapport qualité-prix. Les subventions gouvernementales chinoises, souvent orientées vers des véhicules locaux, compliquent encore davantage la tâche pour la marque allemande.

Un ajustement stratégique en cours

Pour répondre à cette crise, Mercedes-Benz a dû revoir ses ambitions à la baisse. Le constructeur a annoncé des mesures drastiques de réduction des coûts, notamment en optimisant sa production et en limitant les dépenses non essentielles. En parallèle, la marque travaille à renforcer la compétitivité de sa gamme électrique en proposant des modèles plus abordables.

Mercedes mise également sur l’innovation technologique pour séduire à nouveau les acheteurs. Des batteries plus performantes et des fonctionnalités avancées, telles que des systèmes de conduite autonome de niveau 3, sont en cours de développement pour redonner un élan à ses ventes.

Ce revers pour Mercedes-Benz reflète les défis plus larges auxquels font face les constructeurs historiques dans leur transition vers l’électrique. Alors que les coûts de production restent élevés et que les attentes des consommateurs évoluent, il devient impératif pour les marques premium de trouver un équilibre entre luxueux et abordable.