Format XXL, prix mini : ce SUV break débarque avec 667L et 7 ans de tranquillité

Le SUV le plus attendu de 2025 est officiellement commercialisé en Espagne. Conçu pour devenir la meilleure alternative à des modèles tels que le Hyundai Tucson ou le Kia Sportage, ce SUV doté d’un énorme coffre et de jusqu’à quatre moteurs hybrides peut désormais être acheté à un prix inégalé dans sa catégorie.

Le Bigster se distingue immédiatement par son design audacieux et robuste, inspiré des codes des véhicules tout-terrain. Les larges lignes de sa carrosserie et sa garde au sol élevée lui confèrent une allure affirmée, capable de rivaliser avec des modèles plus premium. De plus, ce lancement marque une nouvelle offensive de Dacia sur le marché espagnol, où la demande pour des véhicules polyvalents et abordables ne cesse de croître.

Gamme de motorisations et caractéristiques techniques du Dacia Bigster

Sous le capot, le Dacia Bigster propose une gamme variée de motorisations, mettant l’accent sur l’efficacité et la durabilité. Parmi elles, des options hybrides viennent compléter les moteurs thermiques traditionnels, répondant ainsi aux exigences environnementales croissantes en Europe.

Développé sur la même plateforme modulaire CMF-B que le Duster, le Bigster monte d’un cran en termes de motorisations et de performances avec quatre motorisations hybrides différentes allant de 130 ch à 155 ch. Tous ces groupes motopropulseurs utilisent un moteur à essence, mais disposent de technologies différentes en matière d’hybridation, de transmission et de traction.

Motorisations Puissance Technologie Transmission Consommation (WLTP) 1.2 TCE (4×2) 140 ch MHEV 48v Manuelle 6v 5,4 l/100 km 1.2 TCE (4×4) 130 ch MHEV 48v Manuelle 6v 6 l/100 km 1.2 ECO-G 140 ch Bifuel (LPG) Manuelle 6v N/A 1.8 Hybride 155 ch Full-Hybrid Automatique 4,6 l/100 km

L’intérieur du véhicule n’est pas en reste, avec un espace généreux et des équipements modernes. Une attention particulière a été portée à la qualité des matériaux, offrant une expérience de conduite confortable et fonctionnelle. Que ce soit pour les trajets urbains ou les aventures en pleine nature, le Bigster s’adapte à tous les besoins.

Comme à l’accoutumée pour la marque appartenant au Groupe Renault, le Dacia Bigster mise sur le rapport qualité/prix. Ainsi, bien que son intérieur soit simple dans sa conception et sa construction, il présente une bonne qualité de finition et de robustesse.

À cela s’ajoute la disponibilité des équipements où il est possible de trouver des phares à LED, un tableau de bord numérique de 7″, un système multimédia avec écran tactile de 10″, une compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto, une climatisation automatique bizone, une caméra de vision et des capteurs de stationnement, une ouverture électrique pour le coffre, de multiples ports de charge USB et différents assistants de conduite.

Positionnement tarifaire compétitif face à la concurrence

Le Dacia Bigster se positionne comme l’un des SUV les plus compétitifs de sa catégorie, avec un prix d’entrée estimé à environ 20 000 €. Ce tarif place le véhicule bien en dessous des modèles proposés par des marques plus établies dans le segment des SUV familiaux. Une stratégie qui reflète la volonté de Dacia de rester fidèle à sa réputation de constructeur abordable, tout en offrant un produit attractif pour les familles et les jeunes conducteurs.

Face à des concurrents comme le Peugeot 3008 ou le Volkswagen Tiguan, le Bigster mise sur un prix agressif, mais sans sacrifier les fonctionnalités essentielles. Les versions les plus équipées incluront des technologies avancées telles que l’assistance à la conduite et une connectivité améliorée, des éléments souvent réservés à des modèles plus coûteux. Cette approche tarifaire pourrait faire du Bigster un choix incontournable pour ceux qui recherchent un véhicule fiable et accessible en 2025.

Atouts du Dacia Bigster : capacité de chargement et options de transmission

L’un des principaux arguments du Dacia Bigster réside dans sa capacité de chargement impressionnante. Avec un coffre de plus de 500 litres, ce SUV répond parfaitement aux besoins des familles nombreuses ou des aventuriers en quête d’espace. De plus, la modularité de son habitacle permet de maximiser la capacité de transport, faisant du Bigster un véhicule aussi pratique qu’élégant.

En matière de transmission, Dacia propose des options variées, allant de la simple traction avant à une transmission intégrale pour les amateurs d’escapades hors des sentiers battus. Cette flexibilité technique, combinée à des motorisations efficientes, garantit une conduite agréable, quelles que soient les conditions de route. Un SUV qui allie robustesse, confort et polyvalence.