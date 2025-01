Ce SUV indestructible brise les codes : 7 places et prix canon pour 2025

Le KGM Rexton se distingue par son design audacieux et robuste, conçu pour séduire les amateurs de SUV polyvalents. Avec une calandre imposante, des lignes sculptées et une posture dynamique, ce modèle inspire confiance sur tous types de terrains. Ses dimensions généreuses offrent une présence remarquable sur la route, tout en garantissant un intérieur spacieux et confortable.

Les détails esthétiques, tels que les projecteurs LED et les jantes en alliage, ajoutent une touche de modernité à ce véhicule tout-terrain. Le KGM Rexton est idéal pour ceux qui recherchent un véhicule capable de répondre à leurs besoins en ville, mais aussi sur des routes plus exigeantes.

Performances et caractéristiques : un SUV conçu pour tout affronter

Le KGM Rexton se décline en plusieurs versions pour répondre aux besoins variés des conducteurs. Chaque configuration propose des équipements et des options adaptés aux attentes spécifiques des acheteurs, qu’ils privilégient le confort, la performance, ou les capacités tout-terrain.

Parmi les finitions disponibles, certaines mettent en avant des éléments premium, tels que :

Sellerie en cuir haut de gamme avec des surpiqûres contrastées.

avec des surpiqûres contrastées. Toit ouvrant panoramique , apportant luminosité et sensation d’espace dans l’habitacle.

, apportant luminosité et sensation d’espace dans l’habitacle. Système audio haut de gamme pour une expérience immersive lors des trajets.

pour une expérience immersive lors des trajets. Options pour des configurations 5 ou 7 places, offrant une flexibilité accrue.

Les versions d’entrée de gamme se concentrent sur l’essentiel tout en proposant des équipements modernes, tandis que les versions supérieures incluent des fonctionnalités avancées pour un confort et une technologie encore plus poussés.

Un habitacle spacieux et bien pensé

À l’intérieur, le KGM Rexton offre un espace généreux, parfait pour les familles ou les longs trajets. Avec jusqu’à sept places disponibles dans certaines configurations, ce SUV répond aux attentes des conducteurs en quête de confort et de modularité. Les matériaux utilisés, notamment les revêtements en cuir et les finitions en bois ou aluminium, renforcent l’impression de luxe et d’élégance.

Le tableau de bord moderne est équipé d’un écran tactile intuitif permettant d’accéder à diverses fonctionnalités, comme la navigation, la connectivité smartphone (Apple CarPlay et Android Auto), ou encore le contrôle des systèmes de climatisation et de divertissement. Les nombreux espaces de rangement et un coffre volumineux complètent l’expérience pratique de ce SUV.

Des performances pour toutes les situations

Le KGM Rexton est conçu pour s’adapter à toutes les situations, grâce à une transmission intégrale (dans certaines versions) et une garde au sol généreuse, qui permettent de s’attaquer aux terrains difficiles sans difficulté. Sous le capot, il est équipé de motorisations puissantes et fiables, garantissant une conduite fluide sur autoroute comme sur les chemins accidentés.

Ce modèle se distingue également par ses nombreuses aides à la conduite, telles que le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistance au freinage d’urgence, ou encore les caméras 360°, qui facilitent les manœuvres dans des espaces étroits. Ces technologies offrent à la fois sécurité et sérénité aux conducteurs et passagers.

Un moteur puissant et durable

Un seul moteur. Sous le capot du KGM Rexton se trouve un moteur diesel D22 DTR de 202 ch, suffisant pour déplacer aisément un véhicule de cette taille. Ce moteur est conçu pour la conduite sur route et hors route.

Moteur du KGM Rexton

Moteur D22 DTR

Cylindrée 2 157 cm³

Cylindres 4 en ligne

Carburant Diesel

Puissance maximale 202 ch à 3 800 tr/min

Couple maximal 441 Nm à 1 600-2 600 tr/min

Orientation tout-terrain sur toute la gamme. Équipé d’une transmission intégrale et d’un réducteur, ainsi que d’un différentiel arrière autobloquant.

Modes de conduite Combinaison avec réducteur

Traction arrière Rapport de démultiplication long

Transmission intégrale Rapport de démultiplication long

Traction intégrale avec réducteur Rapport court

Un SUV pensé pour le quotidien et l’aventure

Le KGM Rexton est plus qu’un simple SUV : c’est un véhicule polyvalent qui convient aussi bien aux trajets urbains qu’aux aventures en pleine nature. Grâce à son équilibre parfait entre confort, technologie, et capacités tout-terrain, il s’impose comme un choix évident pour les conducteurs exigeants.

Que vous soyez à la recherche d’un véhicule pour des escapades en famille ou d’un compagnon fiable pour vos déplacements quotidiens, le KGM Rexton offre des solutions adaptées à toutes vos attentes.

Technologie et connectivité au service du conducteur

Le KGM Rexton met un point d’honneur à offrir une expérience de conduite connectée et moderne, en intégrant des technologies de pointe. L’écran tactile central, souvent considéré comme le cœur du poste de conduite, permet de naviguer facilement dans les menus, d’accéder à vos applications préférées via Apple CarPlay et Android Auto, et de contrôler le système audio premium.

Les systèmes d’aide à la conduite incluent une alerte de franchissement de ligne, un système de détection d’angle mort, et un freinage automatique d’urgence qui augmentent considérablement la sécurité sur la route. De plus, le mode caméra 360° et l’assistance au stationnement rendent les manœuvres plus simples, même dans les espaces restreints.

Confort et praticité pour un usage quotidien

Conçu pour les longs trajets comme pour la vie quotidienne, le KGM Rexton brille par son confort. Les sièges, disponibles en cuir dans les versions supérieures, offrent des réglages électriques, un soutien lombaire et, pour certains modèles, une fonction chauffante et ventilée. Les passagers arrière ne sont pas en reste grâce à un espace généreux pour les jambes et des ports USB pour recharger leurs appareils.

Le volume du coffre est un autre point fort du Rexton. Avec un espace modulable et des sièges arrière rabattables, il peut accueillir aussi bien des bagages volumineux que des équipements pour des escapades en pleine nature. Un véhicule conçu pour s’adapter à toutes les situations, qu’il s’agisse de transporter une famille ou du matériel.

Robustesse et fiabilité : un compagnon pour toutes les aventures

Avec sa conception axée sur la durabilité, le KGM Rexton est prêt à relever les défis des terrains les plus exigeants. Sa transmission intégrale (disponible sur certaines versions) permet une excellente traction sur les routes glissantes, sablonneuses ou boueuses. De plus, la suspension a été renforcée pour garantir une conduite confortable, même lorsque le terrain devient difficile.

Les propriétaires peuvent également compter sur la fiabilité mécanique de ce modèle, KGM ayant mis l’accent sur la qualité des matériaux et la robustesse des composants. Cette attention aux détails garantit une expérience de conduite sereine, quelles que soient les conditions.

Un choix réfléchi pour les conducteurs exigeants

Choisir le KGM Rexton, c’est également bénéficier d’une expérience client complète. Avec un réseau de concessionnaires et de services après-vente bien établi, les propriétaires peuvent compter sur un accompagnement professionnel, que ce soit pour l’entretien, les réparations ou l’ajout d’accessoires.

De plus, le Rexton est couvert par une garantie étendue qui offre une tranquillité d’esprit supplémentaire. Cette garantie souligne l’engagement de KGM envers la qualité et la durabilité de ses véhicules.

En résumé, le KGM Rexton est un SUV qui combine design moderne, technologie avancée, confort intérieur, et capacités tout-terrain. Ce modèle répond parfaitement aux besoins des familles actives, des aventuriers ou des professionnels à la recherche d’un véhicule fiable et polyvalent.

Avec ses nombreuses qualités, le Rexton s’impose comme une référence dans sa catégorie, offrant une expérience de conduite qui satisfait aussi bien sur route qu’en dehors. Que vous soyez en quête de confort pour vos trajets quotidiens ou d’un compagnon robuste pour vos escapades, le KGM Rexton coche toutes les cases.