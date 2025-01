Ce SUV 2025 dévoile une transmission 4x4 unique : tech de pointe et prix serré

Le Jeep Avenger 4xe marque un tournant dans la gamme des SUV hybrides, intégrant des avancées technologiques impressionnantes. Avec une motorisation hybride rechargeable, ce modèle allie performance et durabilité environnementale. L’autonomie électrique promise permet aux conducteurs d’effectuer leurs trajets quotidiens sans émettre de CO2, tout en ayant la flexibilité d’un moteur thermique pour les longues distances.

L’intégration d’une technologie de recharge rapide fait également de ce modèle une option pratique pour les conducteurs urbains et aventuriers. En moins d’une heure, il est possible de récupérer une autonomie suffisante pour une journée complète d’utilisation. Une prouesse qui positionne le Jeep Avenger 4xe comme un leader dans son segment.

Sa philosophie tout-terrain n’est pas qu’un accessoire

Fidèle à l’ADN de la marque Jeep, l’Avenger 4xe offre des performances tout-terrain impressionnantes. Équipé de la technologie 4xe exclusive, il assure une traction optimale sur tous les types de terrains, des chemins rocailleux aux sentiers enneigés.

Ses suspensions renforcées et son châssis robuste sont conçus pour affronter les défis les plus extrêmes, tandis que les modes de conduite personnalisables permettent une adaptation facile aux conditions changeantes. Le moteur hybride ne sacrifie en rien la puissance, offrant une accélération réactive et une maniabilité exceptionnelle même en conditions exigeantes.

Un système de transmission 4×4 hybride intelligent. Au lieu d’un essieu moteur conventionnel, l’Avenger 4xe utilise un second moteur électrique de 28,6 ch situé sur l’essieu arrière. Ce système, associé à un moteur à essence de 136 ch, relié à un second moteur électrique, permet au véhicule de disposer d’une transmission intégrale, mais dans le cadre d’une stratégie de fonctionnement hybride, optimisée pour différentes vitesses :

Comportement du moteur électrique arrière

Vitesse Comportement < 30 km/h Toujours actif 30-90 km/h Assistance en cas de perte de traction > 90 km/h Découplé pour réduire la consommation de carburant

Options de personnalisation et éditions spéciales

Le Jeep Avenger 4xe se démarque également par son offre de personnalisation étendue, répondant aux attentes d’une clientèle variée. Avec plusieurs finitions disponibles, allant du modèle standard à des éditions spéciales, chaque utilisateur peut configurer son SUV en fonction de ses goûts et besoins.

Les options incluent des choix de couleurs audacieuses, des intérieurs haut de gamme avec des matériaux durables et des équipements technologiques de pointe. Parmi les éditions spéciales, on retrouve des versions orientées luxe et des packs spécifiques axés sur la performance tout-terrain. Ces variantes enrichissent l’expérience du conducteur tout en affirmant le style unique de chaque véhicule.

Les améliorations techniques le rendent prêt pour l’aventure. La Jeep Avenger 4xe est dotée d’un essieu arrière amélioré avec une suspension multibras, une garde au sol plus importante et des capacités tout-terrain améliorées. Elle propose également des modes de conduite adaptés aux différents terrains :

La connectivité n’est pas en reste : avec des fonctionnalités comme l’intégration complète des smartphones, une navigation intuitive et des systèmes d’assistance avancés, le Jeep Avenger 4xe est conçu pour satisfaire les conducteurs les plus exigeants.

Modes de conduite

Mode de conduite Fonction ECO Maximiser l’efficacité énergétique Sable Optimiser la traction dans le sable Boue Améliorer le contrôle sur les terrains meubles Neige Assurer la stabilité sur la glace

En termes de capacités tout-terrain, il surpasse de loin toutes les autres versions :

Un SUV devenu tout-terrain avec un système 4×4 astucieux

Caractéristique Valeur Dégagement 21 cm Profondeur de pataugeage 40 cm Angle d’attaque 22° Angle de départ 35° Angle ventral 21°

Un SUV à prix raisonnable avec une philosophie tout-terrain et 4×4

Avec une offre exclusive en janvier 2025, le Jeep Avenger 4xe devient une proposition attrayante dans l’univers des SUV hybrides. Son prix compétitif, combiné aux avantages fiscaux liés à la motorisation hybride rechargeable, en fait un choix économiquement intelligent.

La disponibilité immédiate dans plusieurs concessions européennes permet aux clients de profiter rapidement de cette opportunité. Les programmes de financement flexibles, combinés à des promotions limitées, rendent ce modèle encore plus accessible.

Jeep cible une large gamme d’utilisateurs, des jeunes aventuriers aux familles en quête d’un véhicule polyvalent. Cette approche tarifaire et commerciale conforte la stratégie de la marque pour dominer le marché des SUV hybrides.