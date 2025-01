BYD, le géant chinois de l’automobile électrique, ambitionne d’introduire en Europe un véhicule emblématique : un véritable 4×4 tout-terrain. Conçu pour répondre aux besoins des conducteurs recherchant robustesse, polyvalence et technologie avancée, ce modèle se distingue par son design audacieux et ses performances adaptées aux terrains les plus exigeants. Cependant, BYD ne le commercialisera pas sous sa propre marque : le véhicule sera vendu en Europe via une nouvelle marque distincte, encore non dévoilée.

Ce n’est pas la première fois que nous parlons de Fang Cheng Bao. Au milieu de l’année 2023, BYD a présenté sa dernière marque, la quatrième, qui, comme les autres, a un objectif très clair. À l’époque, la question était claire : quelle est la place de Fang Cheng Bao dans l’univers BYD ?

La nouvelle société s’appuie sur les technologies et les plateformes communes du groupe et s’attache à offrir une capacité de personnalisation inédite au sein du conglomérat. Il s’agit de la marque sur mesure de BYD, qui se spécialise également dans les produits tout-terrain tels que le Fang Cheng Bao 5, son seul lancement commercial à ce jour. Il connaît un grand succès en Chine depuis la fin de l’année 2023.

Un 4×4 robuste signé BYD bientôt en Europe

Ce 4×4 incarne les valeurs des véhicules tout-terrain authentiques, avec une structure robuste et des performances adaptées à une utilisation hors route. Conçu pour affronter les conditions les plus difficiles, il combine motorisation électrique et technologie de pointe. Sa double motorisation électrique et son système de transmission intégrale intelligent garantissent une traction optimale sur les surfaces glissantes, boueuses ou rocailleuses.

Le design reflète également l’ADN des 4×4 traditionnels, avec une silhouette musclée et imposante, tout en intégrant des lignes modernes et des matériaux durables. L’intérieur, quant à lui, privilégie le confort et la technologie, avec des finitions de qualité, un tableau de bord numérique, et des équipements connectés pour un usage polyvalent.

BYD en Europe : une stratégie avec une nouvelle marque

Pendant ce temps, il n’y a pas eu de nouvelles concernant un éventuel passage à d’autres marchés, mais nous venons d’apprendre que BYD souhaite le proposer sur d’autres marchés, y compris l’Europe et l’Australie. Cependant, les Chinois doivent aborder la question d’un point de vue différent, car la marque Fang Cheng Bao, en plus de sonner « très chinois », pourrait compliquer le positionnement du modèle. L’objectif est de simplifier la gamme à l’étranger et c’est pourquoi BYD a pensé que le meilleur moyen de proposer son meilleur 4×4 électrique était Denza.

Pour ceux qui ne le savent pas, Denza a été fondée en 2010 en tant que joint venture entre la Chine et l’Europe, entre BYD et Daimler (Mercedes-Benz). Aujourd’hui, l’entreprise est 100 % chinoise après la vente du dernier paquet d’actions aux mains des Allemands.

Denza sera chargé de vendre le Fang Cheng Bao 5 à l’étranger, mais le renommera Denza B5. Au cours des derniers mois, Denza a fait parler d’elle avec ses premiers travaux attrayants.

Elle est déjà présente en Europe avec le Denza D9, un monospace. La prochaine étape sera la Denza N7, un SUV concurrent direct de la Tesla Model Y, qui a fière allure. Le Denza Z9, concurrent de la Mercedes Classe S, et le Denza N9, concurrent du Range Rover, viendront ensuite. Tous deux seront proposés en versions PHEV et EV. Ce seront les modèles les plus complets, les plus puissants, les plus chers et les plus élégants. Tous deux devraient être introduits en Europe en 2026, bien que les calendriers spécifiques n’aient pas encore été détaillés.

Un véhicule adapté aux besoins européens

Pour s’imposer en Europe, ce 4×4 devra répondre aux normes strictes et aux attentes des consommateurs, notamment en matière d’autonomie, de performances tout-terrain, et de respect de l’environnement. Avec une autonomie compétitive et une capacité de recharge rapide, ce modèle pourrait séduire les aventuriers et les professionnels à la recherche d’un véhicule fiable et écologique.

De plus, en intégrant des technologies avancées comme des aides à la conduite, un système de navigation hors route, et des fonctionnalités connectées, ce 4×4 promet d’offrir une expérience utilisateur moderne tout en respectant l’esprit des véhicules tout-terrain classiques.