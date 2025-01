BYD lance une berline PHEV labellisée ZERO pour un prix inférieur à celui d’une Dacia Spring

BYD, l’un des principaux acteurs mondiaux dans le domaine des véhicules électriques et hybrides, continue de marquer des points sur la scène internationale. Sa dernière innovation, une berline hybride rechargeable (PHEV), incarne la stratégie du constructeur : proposer des véhicules alliant technologie de pointe, respect de l’environnement et accessibilité économique.

Ce nouveau modèle, encore peu connu en Europe, affiche des caractéristiques impressionnantes pour son prix. Avec une étiquette zéro émissions, elle s’adresse à un large public cherchant à réduire son empreinte carbone sans sacrifier le confort ou les performances. Mais ce qui attire particulièrement l’attention, c’est son prix : BYD réussit à proposer une berline PHEV à un tarif inférieur à celui de la Dacia Spring, pourtant l’une des voitures électriques les plus abordables du marché.

Cette annonce s’inscrit dans la stratégie globale de BYD : démocratiser l’accès aux technologies hybrides et électriques tout en bousculant les constructeurs européens sur leur propre terrain. Avec ce modèle, BYD ne se contente pas de proposer une alternative : il redéfinit les attentes en matière de rapport qualité-prix dans le secteur automobile.

Une offre imbattable : PHEV avec étiquette zéro pour moins cher qu’une Dacia Spring

La Seal 05 DM-i dévoilée aujourd’hui est disponible dans une fourchette de prix allant de 89 800 à 109 800 yuans. Soit entre 11 800 et 14 400 euros au taux de change. Pour ce prix, en Espagne, on ne peut même pas acheter une Dacia Spring. Vous ne pouvez même pas acheter la plupart des voitures à moteur à combustion moins chères en vente. BYD a clairement indiqué que la 05 DM-i ne viendrait pas en Europe, mais si c’était le cas, même au double du prix en Chine, ce serait très intéressant. Elle serait inégalée dans une catégorie qui disparaît de plus en plus. De nombreux modèles de sa taille sont devenus 100 % électriques.

Comparée à la Dacia Spring, qui est une voiture 100 % électrique mais plus basique, cette berline BYD propose plus d’espace, une meilleure polyvalence grâce à sa motorisation hybride et une finition plus soignée, tout en restant dans une fourchette de prix similaire. C’est une offre qui bouleverse le marché et pourrait attirer non seulement les amateurs de véhicules électriques, mais aussi ceux qui cherchent une solution hybride abordable.

Cette stratégie tarifaire agressive positionne BYD comme un acteur incontournable pour les conducteurs souhaitant passer à une mobilité plus propre sans se ruiner. En offrant une alternative sérieuse à des modèles déjà bien établis, BYD s’assure une place de choix dans le segment des hybrides rechargeables.

Performances et caractéristiques : une berline économique mais bien équipée

La nouvelle berline hybride rechargeable de BYD ne se limite pas à son prix attractif. Elle se distingue également par des spécifications techniques solides et des équipements qui la positionnent comme une option sérieuse dans le segment des PHEV.

Dotée d’une motorisation hybride combinant un moteur essence et un moteur électrique performant, cette berline offre une autonomie électrique allant jusqu’à 100 km en mode 100 % électrique. Cela en fait une option idéale pour les trajets urbains et périurbains, tout en offrant la possibilité de parcourir de plus longues distances grâce au moteur thermique.

En matière d’équipements, BYD n’a pas fait de compromis. La berline inclut des fonctionnalités modernes telles qu’un écran tactile central, un système de connectivité avancé compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, ainsi que des aides à la conduite comme le régulateur de vitesse adaptatif et l’assistance au freinage d’urgence.

L’habitacle est spacieux, offrant un confort appréciable pour les longs trajets, tandis que le coffre généreux répond aux besoins d’une famille ou d’un usage professionnel. Tout cela, combiné à une finition soignée, prouve que cette berline ne fait aucun sacrifice pour rester abordable.

Du nez à l’arrière, la Seal 05 DM-i mesure 4,78 mètres de long, 1,84 mètre de large et 1,51 mètre de haut pour un empattement de 2,72 mètres. Il est plus court de cinq centimètres que le BYD Seal 06 DM-i. Selon la société, l’hybride rechargeable 06 sera capable d’offrir plus de 2 000 kilomètres d’autonomie, en comptant un plein de carburant et une charge complète. Le DM-i 05 n’offre pas ces caractéristiques, mais il est vrai qu’à taille, habitabilité et technologie égales, son prix est nettement inférieur.

Selon la fiche technique officielle, elle est propulsée par la combinaison d’un moteur à essence de 1,5 litre et d’un moteur électrique alimenté par une batterie LFP de deux capacités différentes : 7,68 et 15,9 kWh. L’autonomie électrique officielle, selon le cycle chinois CLTC, est respectivement de 43 et 90 kilomètres. La consommation de carburant est très serrée, entre 3,9 et 3,98 litres pour 100 kilomètres parcourus. Là encore, il faut tenir compte de la norme d’homologation chinoise. L’autonomie maximale combinée est d’environ 2 000 kilomètres.