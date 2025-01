Acheter une voiture électrique ou hybride rechargeable d’occasion : 5 points essentiels à vérifier

L’achat d’une voiture électrique ou hybride rechargeable d’occasion séduit de plus en plus de Français, attirés par des prix plus accessibles que les modèles neufs et par l’envie de contribuer à une mobilité plus respectueuse de l’environnement. Cependant, ces véhicules reposent sur des technologies spécifiques, comme les batteries et les systèmes de recharge, qui nécessitent une attention particulière lors de l’achat.

Contrairement aux voitures thermiques, l’état de la batterie et la compatibilité avec les infrastructures de recharge jouent un rôle crucial dans la durée de vie et l’utilisation au quotidien d’un véhicule électrique ou hybride. Il est donc indispensable de vérifier certains points techniques pour éviter les mauvaises surprises et garantir un fonctionnement optimal.

Dans cet article, nous vous présentons les 5 éléments essentiels à examiner avant de vous engager dans l’achat d’une voiture électrifiée d’occasion. En suivant ces conseils, vous pourrez profiter pleinement des avantages de ces véhicules tout en assurant un achat sûr et durable.

1. L’état de la batterie : l’élément central du véhicule

La batterie est le composant le plus cher et le plus important d’une voiture électrique ou hybride rechargeable. Avant d’acheter, demandez un rapport d’état de la batterie. Celui-ci doit inclure :

La capacité restante : Elle indique l’autonomie réelle par rapport à l’autonomie d’origine. Une batterie avec moins de 70 % de capacité peut nécessiter un remplacement à moyen terme.

Elle indique l’autonomie réelle par rapport à l’autonomie d’origine. Une batterie avec moins de 70 % de capacité peut nécessiter un remplacement à moyen terme. Le nombre de cycles de recharge : Plus une batterie a été rechargée, plus elle est susceptible d’avoir perdu en efficacité.

Plus une batterie a été rechargée, plus elle est susceptible d’avoir perdu en efficacité. L’historique des recharges : Un usage excessif de la recharge rapide peut accélérer l’usure de la batterie.

N’hésitez pas à demander un diagnostic auprès d’un concessionnaire ou d’un centre spécialisé.

2. Le système de recharge : compatibilité et fonctionnement

Assurez-vous que le système de recharge fonctionne correctement. Cela inclut le port de recharge, le câble fourni et les accessoires. Vérifiez également :

La compatibilité avec les bornes publiques : Le véhicule doit être compatible avec les réseaux de recharge en France (type 2 pour la plupart des bornes AC et CCS pour les bornes rapides DC).

: Le véhicule doit être compatible avec les réseaux de recharge en France (type 2 pour la plupart des bornes AC et CCS pour les bornes rapides DC). L’état du câble de recharge : Un câble endommagé peut être coûteux à remplacer.

Un câble endommagé peut être coûteux à remplacer. Le temps de charge : Assurez-vous qu’il correspond aux spécifications d’origine.

3. L’autonomie réelle : indispensable à tester

L’autonomie théorique annoncée par le constructeur peut varier considérablement en fonction de l’usure de la batterie, des conditions climatiques et du style de conduite. Avant l’achat, testez le véhicule sur un parcours varié pour évaluer l’autonomie réelle. Une vérification en conditions réelles est essentielle pour éviter les mauvaises surprises.

4. L’historique d’entretien : gage de fiabilité

Demandez à consulter l’historique d’entretien du véhicule. Un entretien régulier est crucial pour garantir le bon fonctionnement des systèmes électriques et électroniques. Vérifiez notamment :

Les révisions liées au système électrique.

Les éventuelles réparations de la batterie ou du système de recharge.

Les mises à jour logicielles, qui peuvent améliorer l’autonomie et les performances.

Privilégiez un véhicule entretenu dans un réseau agréé pour plus de sécurité.

5. Les aides à la conduite et logiciels embarqués : testez-les

Les voitures électriques et hybrides modernes sont équipées de nombreuses technologies embarquées, comme les aides à la conduite, les systèmes de navigation ou les applications mobiles. Avant d’acheter, vérifiez que :

Tous les systèmes fonctionnent correctement (caméras, capteurs, régulateur adaptatif, etc.).

Les logiciels embarqués sont à jour pour bénéficier des dernières améliorations.

La connectivité avec votre smartphone est compatible.

Un essai détaillé permettra de vous assurer que ces éléments répondent à vos attentes.

Acheter malin et durable : un choix accessible et écologique

Acheter une voiture électrique ou hybride rechargeable d’occasion peut être une excellente opportunité pour adopter une mobilité plus respectueuse de l’environnement, à moindre coût. Cependant, cela nécessite de prêter une attention particulière à ces points essentiels, afin de garantir un achat fiable et durable.