Lancia Ypsilon EV : la citadine électrique qui mêle style et performance : 403 km d’autonomie et style premium

La nouvelle Lancia Ypsilon est une voiture qui n’est passée inaperçue pour personne. Que ce soit parce qu’elle représente la « renaissance » d’une marque historique comme Lancia, ou en raison de son esthétique, cette voiture utilitaire du segment B s’avère être l’une des alternatives les plus haut de gamme de son secteur. Quoi qu’il en soit, cette voiture du segment B est l’une des alternatives les plus haut de gamme de son secteur, ce qui en fait une alternative idéale pour beaucoup.

L’utilitaire Stellantis propose deux motorisations distinctes : hybride ou 100% électrique. Dans notre analyse, nous nous concentrerons principalement sur la variante « zéro émission », qui séduit une grande partie du public pour de nombreuses raisons. Voyons cela de plus près.

Un repositionnement clair : Lancia cible les citadins recherchant une voiture électrique chic et fonctionnelle.

Lancia cible les citadins recherchant une voiture électrique chic et fonctionnelle. Ambitions européennes : Avec un design soigné et une motorisation électrique performante, la marque espère conquérir des marchés clés comme la France, l’Allemagne et l’Italie.

Moteur et consommation

La Lancia Ypsilon dispose d’un seul bloc mécanique dans sa version électrique. Il s’agit d’un groupe motopropulseur monté sur l’essieu avant qui délivre une puissance totale de 156 ch et un couple maximal de 260 Nm. Ce bloc est alimenté par une batterie d’une capacité brute de 51 kWh (48 kWh net).

Grâce à ce système, la Lancia Ypsilon électrique dispose d’une autonomie maximale de 403 kilomètres, selon l’homologation en cycle WLTP. La consommation moyenne est de 14,3 kWh/100 km, le 0-100 km/h en 8,2 secondes et la vitesse maximale de 150 km/h. Elle peut être rechargée en courant continu avec une puissance maximale de 100 kW ou en courant alternatif avec une puissance de 11 kW.

Caractéristiques techniques et performances de la Ypsilon EV

La Lancia Ypsilon EV 2024 ne fait aucun compromis sur les performances tout en répondant aux besoins des utilisateurs urbains.

Puissance et autonomie : Avec un moteur de 156 ch et une autonomie WLTP de 403 km, la Ypsilon EV est idéale pour les trajets quotidiens et périurbains.

Avec un moteur de 156 ch et une autonomie WLTP de 403 km, la Ypsilon EV est idéale pour les trajets quotidiens et périurbains. Dimensions et praticité : Compacte avec ses 4 075 mm de longueur, elle offre un coffre spacieux de 309 litres.

Compacte avec ses 4 075 mm de longueur, elle offre un coffre spacieux de 309 litres. Conception premium : L’attention aux détails dans les matériaux et les finitions reflète le positionnement haut de gamme de la marque.

Dimensions de la Lancia Ypsilon EV (version 2024)

La Lancia Ypsilon est un petit véhicule du segment B des véhicules utilitaires, ce qui signifie qu’elle sera principalement destinée aux zones urbaines et périurbaines. Ses dimensions sont les suivantes 4 075 mm de long, 1 755 mm de large et 1 435 mm de haut. Son empattement est de 2545 mm et son poids en ordre de marche de 1561 kg.

Comme on peut le constater, ses dimensions sont assez réduites, mais cela en fait une voiture idéale pour la conduite en ville, car son agilité entre les différentes rues sera remarquable. Cependant, elle est également capable de parcourir des distances moyennes, car son autonomie électrique le lui permet.

L’intérieur de la Lancia Ypsilon électrique est l’un de ses points forts. Dans cet espace, la marque italienne a fait tout son possible pour que tous les éléments aient un design et une apparence spécifiques afin de pouvoir l’introduire dans le secteur premium. Le choix des matériaux et des revêtements est remarquable, avec des surfaces rembourrées dans la quasi-totalité de l’espace.

Le tableau de bord est surmonté d’un panneau panoramique qui comprend les deux principaux écrans d’infodivertissement. Tous deux ont une diagonale de 10,25 pouces. Le principal, situé au centre du tableau de bord, offre une connectivité mobile via Apple CarPlay et Android Auto, ainsi que la possibilité de personnaliser ses menus principaux.

En termes d’espace, n’oubliez pas qu’il s’agit d’un véhicule du segment B, donc ses dimensions intérieures, elles aussi, ne peuvent pas être trop généreuses. Néanmoins, la Lancia Ypsilon electric offre un espace adéquat pour les occupants de la rangée arrière, avec une bonne habitabilité générale. Il en va de même pour les passagers avant, qui bénéficieront également de sièges chauffants et d’une multitude de compartiments de rangement.

La Lancia Ypsilon EV 2024 s’inscrit dans une démarche clairement premium, tant par ses finitions que par son équipement embarqué.

Trois niveaux de finition : Version de base : À partir de 34 500 €, elle propose déjà une offre technologique solide, incluant un écran tactile de 10,25 pouces et des aides à la conduite essentielles. Finition LX : À 37 500 €, elle ajoute des touches de confort comme les sièges en matériaux durables et des options de personnalisation. Finition Cassina : À 39 500 €, le haut de gamme, avec des finitions luxueuses et des technologies avancées, comme la reconnaissance vocale et une meilleure isolation sonore.

Technologie embarquée : Système multimédia : Compatible Apple CarPlay et Android Auto, avec un écran tactile fluide et intuitif. Aides à la conduite avancées : Régulateur de vitesse adaptatif, capteurs de stationnement, et système de reconnaissance des panneaux routiers.

Un intérieur élégant et fonctionnel :

Le design intérieur de la Ypsilon EV met l’accent sur la qualité des matériaux et le confort, avec un espace optimisé pour les passagers et un coffre généreux pour une citadine.

Coffre de la Lancia Ypsilon EV (version 2024)

La Lancia Ypsilon offre un volume de coffre minimum de 309 litres. Cet espace est en fait l’un des plus généreux de son segment, ce qui le rend adapté à un usage quotidien ou même à de courts trajets avec quelques valises. Cet espace a une forme très carrée, ce qui le rend tout à fait utilisable.

Si vous avez besoin d’encore plus d’espace, la deuxième rangée de sièges peut être rabattue dans un format 60:40. Cela permet de stocker et de transporter des objets de grande taille, même si cela implique de se passer complètement de la rangée de sièges arrière.

Caractéristiques techniques de la Lancia Ypsilon EV (2024)

Caractéristiques Détails Type de véhicule Véhicule utilitaire Dimensions 4 075 x 1 755 x 1 435 mm Poids 1 561 kg Capacité de la batterie 48 kWh (net) Transmission Automatique Puissance totale/couple 156 ch / 260 Nm Consommation de carburant WLTP 14,3 kWh/100 km Label « zéro » DGT Accélération 8,2 secondes Émissions 0 gr/km Autonomie électrique 403 km Compartiment à bagages 309 litres Aides à la conduite (ADAS) – Reconnaissance des signaux

– Régulateur de vitesse adaptatif

– Capteurs de stationnement Infotainment – Instrumentation : 10,25 pouces

– Multimédia : 10,25 pouces

– Apple CarPlay / Android Auto Prix À partir de 34 500 €

La Lancia Ypsilon est un modèle très remarquable, tant du point de vue esthétique que du point de vue des autres caractéristiques. Sa conduite est assez souple et silencieuse, et son autonomie électrique permet à ses utilisateurs d’effectuer des trajets interurbains sans problème majeur. Cependant, son prix peut être un handicap pour beaucoup, car il n’est pas le plus bas du segment B. Il est justifié dans une certaine mesure par le fait qu’elle est une voiture de luxe. Il est toutefois justifié par son positionnement en tant que véhicule haut de gamme et son aménagement intérieur de très bonne qualité.