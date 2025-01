Prix canon et look iconique : la R5 électrique vise le trône européen en 2025

Le retour du Renault 5, cette fois en version électrique, suscite un engouement considérable. Avec le modèle E-Tech, Renault s’appuie sur un mélange de nostalgie et d’innovation pour conquérir le marché européen.

Un design qui joue sur l’émotion : Inspiré du modèle mythique des années 70, le Renault 5 E-Tech modernise les lignes emblématiques avec des touches futuristes. Ce choix attire autant les nostalgiques que les nouvelles générations.

Inspiré du modèle mythique des années 70, le Renault 5 E-Tech modernise les lignes emblématiques avec des touches futuristes. Ce choix attire autant les nostalgiques que les nouvelles générations. Performances techniques prometteuses : Doté d’une autonomie de 400 km et d’un moteur performant, le véhicule allie praticité et plaisir de conduite, adapté à la ville comme aux trajets interurbains.

Doté d’une autonomie de 400 km et d’un moteur performant, le véhicule allie praticité et plaisir de conduite, adapté à la ville comme aux trajets interurbains. Un prix compétitif : Renault cible une large clientèle en proposant une voiture électrique à un prix inférieur à 25 000 €, un atout majeur face à la concurrence.

Renault 5 E-Tech, de fortes ventes en deux mois chez les concessionnaires

Commercialisée depuis l’automne dernier, la Renault 5 E-Tech a fait une entrée remarquée dans les concessions, devenant en novembre dernier la voiture électrique la plus vendue en France, avec 3 316 unités immatriculées. Aujourd’hui, en décembre, elle s’affirme également comme une voiture électrique aux ventes solides, avec un total de 4 681 véhicules immatriculés.

Avec ces chiffres, après seulement deux mois complets sur le marché, elle compte 9 973 unités. Ces chiffres sont surprenants sur le marché français, où 291 143 unités ont été immatriculées en 2024, soit 2,4 % de voitures électriques en moins qu’en 2023.

Mais le plus significatif est l’analyse des voitures électriques les plus vendues en France. La première a été la Tesla Model Y, avec 28 577 unités immatriculées – en France- suivie de la Peugeot e-208, avec 23 602 unités ; et de la Renault

Avec 9 973 unités immatriculées, la Renault 5 E-Tech est la septième voiture électrique la plus vendue en France après seulement deux mois de commercialisation. Ces chiffres représentent un peu plus d’un tiers des immatriculations de la voiture électrique la plus vendue en France, et un peu moins de la moitié de la deuxième voiture électrique la plus vendue.

Comparaison avec les concurrents actuels et futurs

Le Renault 5 E-Tech ne s’impose pas sans rivalité. Face à une concurrence de plus en plus féroce, ce modèle devra capitaliser sur ses points forts pour se démarquer.

Volkswagen ID.2all : un concurrent sérieux

Volkswagen prévoit de lancer l’ID.2all à un prix similaire, avec des caractéristiques comparables. Si le Renault 5 E-Tech mise sur le design nostalgique, l’ID.2all propose une esthétique plus minimaliste et une autonomie légèrement supérieure.

Volkswagen prévoit de lancer l’ID.2all à un prix similaire, avec des caractéristiques comparables. Si le Renault 5 E-Tech mise sur le design nostalgique, l’ID.2all propose une esthétique plus minimaliste et une autonomie légèrement supérieure. Le défi des marques chinoises

Des constructeurs comme BYD et MG Motors gagnent du terrain en Europe avec des modèles électriques compétitifs et des prix agressifs. Le Renault 5 E-Tech devra faire preuve de robustesse pour rivaliser.

Des constructeurs comme BYD et MG Motors gagnent du terrain en Europe avec des modèles électriques compétitifs et des prix agressifs. Le Renault 5 E-Tech devra faire preuve de robustesse pour rivaliser. Un avantage historique :

Le Renault 5 bénéficie d’une forte reconnaissance de marque, particulièrement en France et dans le reste de l’Europe, ce qui lui donne une longueur d’avance dans l’esprit des consommateurs.

Perspectives d’évolution du marché des véhicules électriques en Europe d’ici 2025

L’avenir des véhicules électriques en Europe s’annonce prometteur, mais les défis sont nombreux. Le Renault 5 E-Tech pourrait jouer un rôle clé dans cette transformation.