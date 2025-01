Paradoxe Tesla : champion des ventes électriques... et des rappels

S’il est vrai que Tesla a une fois de plus terminé la saison en tant que constructeur ayant vendu le plus de voitures électriques, et pas qu’un peu, il y a aussi un autre record qui ne réjouit pas l’entreprise d’Elon Musk.

Pour le PDG de Tesla, il est presque plus pratique de cacher une donnée qui vient de la main des informations de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis, qui vient essentiellement indiquer que la marque américaine a été celle qui a dû appeler plus de voitures à réviser tout au long de l’année 2024.

Plus de voitures, mais pas plus de rappels que les autres

Concrètement, 5 135 97 unités Tesla ont dû retourner à l’atelier officiel, voire à l’usine, pour effectuer quelques ajustements et corriger les défauts de construction détectés.

Bien que Tesla arrive en tête pour le nombre de voitures concernées, elle ne figure même pas dans le top 10 pour le nombre de rappels qu’elle a dû effectuer, puisqu’il y a eu au total 15 rappels, dont l’un concernait près de 2,2 millions de voitures en raison d’une erreur au niveau des feux de détresse.

Les modèles Tesla Model 3, Tesla Model X et Tesla Cybertruck sont responsables de ces « défaillances » et, bien que les problèmes aient été répartis de manière égale, les défauts du pick-up ont été les plus importants compte tenu de son lancement le plus récent, et il a dû être « révisé » à sept reprises.

Par rapport aux autres constructeurs, Stellantis est derrière Tesla en termes de nombre de véhicules concernés, mais les plus de 4,8 millions de rappels sont répartis entre les 13 marques qui composent le groupe automobile, de sorte qu’en réalité, chaque entreprise ne s’en sortirait pas si mal indépendamment des autres. Au total, Stellantis a été impliquée dans 72 de ces communications, ce qui la place en tête du classement.

Ford, Honda et General Motors complètent le top 5 en termes d’unités qui ont dû être contrôlées pour des défaillances d’usine majeures ou mineures, à savoir 4,38 millions, près de 3,8 millions et 1,87 million de voitures, respectivement.