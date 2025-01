Le Smart #5 Summit Edition marque un tournant audacieux dans l’évolution de la marque, alliant raffinement esthétique et ingénierie avancée. Avec des lignes épurées et un style affirmé, ce 4×4 s’adresse autant aux citadins qu’aux aventuriers.

On n’aurait jamais pensé que smart était un constructeur automobile aux aspirations tout-terrain, mais le changement de direction de la marque, désormais détenue à parts égales par Mercedes et Geely, a complètement changé ce constructeur, comme l’a montré le lancement des modèles smart #1 et smart #3. Cependant, la plus grande surprise de la marque n’a pas encore été annoncée : il s’agit de la smart #5, qui sera commercialisée dans le courant de l’année.

Beaucoup d’équipements et encore plus de technologie

Comme pour les modèles #1 et #3, cette nouvelle smart met l’accent sur le rapport qualité-prix, ce qui se traduit par une gamme complète d’équipements à partir du niveau de finition le plus simple et un prix d’achat inférieur à celui de ses concurrentes directes. La smart #5 dispose d’une interface triple écran avec des panneaux jusqu’à 13″ et la technologie AMOLED, d’un affichage tête haute, d’une climatisation bi-zone avec filtre à particules, d’un éclairage intérieur LED personnalisable, de sièges à réglage électrique avec chauffage et ventilation, d’une multitude d’aides à la conduite et d’un assistant vocal basé sur l’intelligence artificielle.

Déjà annoncée pour une commercialisation en Europe au premier semestre 2025, la smart #5 sera disponible en deux niveaux de finition : Premium Edition et Summit Edition, mais la gamme devrait être élargie à d’autres niveaux de finition à l’avenir. Avec un prix d’entrée de gamme estimé à environ 35 000 euros, la Premium Edition aura une approche plus sophistiquée et plus urbaine, tandis que la version Summit Edition sera axée sur le tout-terrain, avec une protection complète de la carrosserie et du soubassement, un design plus agressif, des équipements spécifiques et des capacités tout-terrain améliorées.

Un design moderne et robuste : ses proportions équilibrées et ses finitions haut de gamme, comme les jantes en alliage de 19 pouces et ses phares LED matriciels, lui confèrent une allure imposante.

Performances tout-terrain et capacités off-road

Malgré sa finesse esthétique, le Smart #5 Summit Edition se démarque par des performances qui rivalisent avec celles des leaders du segment tout-terrain.

Mode 4×4 intelligent : son système de traction intégrale s’adapte automatiquement au type de terrain, qu’il s’agisse de boue, de neige ou de gravier.

Le meilleur du SUV et du 4×4 dans une seule voiture

En ce qui concerne la smart #5 Summit Edition, nous parlons d’une voiture qui aura un moteur électrique sur chaque essieu pour développer une puissance maximale de 646 ch, alimentée par une énorme batterie de 100 kWh, permettant à ce 4×4 d’atteindre une autonomie de 740 km dans le cadre du cycle d’homologation chinois. En attendant les données définitives pour l’Europe, il semble logique de s’attendre à une autonomie WLTP supérieure à 600 km. Grâce à l’utilisation d’une architecture de 800 volts, la recharge rapide permettra de restaurer 10 à 80 % de la batterie en seulement 15 minutes.

Et pour les amateurs d’aventure, la Summit Edition dispose d’une suspension réglable en hauteur avec un débattement de 9,5 cm, d’une profondeur de pataugeage de 50 cm, d’un éclairage amélioré et de la promesse de pouvoir franchir des pentes allant jusqu’à 45 degrés sans aucun problème de traction. La transmission intégrale s’accompagne d’une gestion électronique spécialement optimisée pour les surfaces glissantes, ce qui garantit des capacités tout-terrain supérieures à ce qui est habituel pour les SUV de ce type.

Technologie embarquée et confort intérieur

Le Smart #5 Summit Edition ne se contente pas d’être performant sur la route, il offre également une expérience utilisateur exceptionnelle grâce à une technologie de pointe et un intérieur luxueux.

Un tableau de bord futuriste : Équipé d’un écran tactile XXL et d’une interface intuitive, le véhicule intègre les dernières innovations en matière d’infodivertissement, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto.

Positionnement sur le marché et rapport qualité-prix

Le Smart #5 Summit Edition se positionne comme une véritable alternative premium dans le segment des 4×4 compacts, combinant innovations technologiques et accessibilité financière.