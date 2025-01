La nouvelle pépite espagnole qui révolutionne l’hybride : autonomie record et coffre géant

Il y a quelques semaines, la SEAT Leon a reçu une importante mise à jour à mi-vie. Si esthétiquement la voiture reste identique (son design est l’un de ses principaux arguments de vente), techniquement elle a reçu une mise à jour majeure. Une mise à jour qui permet à la compacte, et à sa version break, de parcourir plus de 130 km sans consommer une goutte d’essence. De plus, elle est agréable à conduire et dispose d’un coffre d’une capacité de près de 500 litres.

SEAT Leon e-Hybrid : désormais avec plus de 130 km d’autonomie électrique

Cette voiture est la SEAT Leon, dans sa version hybride rechargeable e-Hybrid. Ces versions viennent de dévoiler de nouveaux groupes motopropulseurs hybrides rechargeables, d’une puissance combinée de 204 ch. Bien qu’elles semblent être des évolutions des mécaniques PHEV déjà disponibles, rien n’est moins vrai.

Elles utilisent désormais un moteur 1,5 TSI de 150 ch, un moteur électrique de 116 ch et une nouvelle boîte de vitesses DSG à six rapports. La plus grande différence réside dans la batterie, qui passe d’une capacité brute de 13,2 kWh à un énorme 25,7 kWh, soit presque le double.

Cette nouvelle batterie fait passer l’autonomie 100% électrique de la voiture de 64 km à 133 km. Dans le cas de la version break, il s’agit d’une autonomie électrique de 131 km, sans consommer une seule goutte d’essence. En outre, cette batterie est désormais compatible avec une charge en courant continu d’une puissance maximale de 50 kW. Elle se recharge à 80 % en 40 minutes seulement, alors qu’il fallait auparavant près de quatre heures, sa puissance de charge maximale étant limitée à 3,7 kW. La vitesse de 0 à 100 km/h a diminué de 0,2 seconde pour atteindre 7,9 secondes.

Tous les autres chiffres sont plus positifs que ceux de la version qu’elle remplace. De plus, ce groupe motopropulseur est livré dans un « emballage » plus attrayant. À l’intérieur, toutes les Leon e-Hybrides sont désormais équipées d’un nouvel écran de 12,9 pouces pour le système d’infodivertissement. Il est plus grand, plus fluide et sa courbe d’apprentissage est plus faible. Le reste de l’habitacle reste inchangé : il conserve un haut niveau de qualité perçue et d’espace. Cependant, dans les versions plug-in, la batterie nous fait perdre le double fond du coffre.

Bien que ses dimensions soient excellentes, nous n’avons plus que 470 litres dans la version break. C’est un bon chiffre, mais ce n’est pas les 620 litres des versions conventionnelles – si nous parlons d’une Leon cinq portes, nous passons de 380 litres de coffre à 270 litres. Ce qui reste intact, c’est le bon dynamisme de la voiture, qui est toujours agile, et elle reste l’une des meilleures options sur le marché si vous privilégiez la sensation de conduite par rapport à d’autres attributs. Elle n’est pas la plus confortable en termes de suspension, mais c’est celle qui vous donnera le plus de sourires.

Quel est le prix proposé pour une Leon e-Hybrid 2025 ?

Actuellement, le prix d’une SEAT Leon e-Hybrid cinq portes commence à 41 350 euros. Le modèle Sportstourer, également dans la version d’entrée de gamme FR XM, est proposé à partir de 43 020 euros. Avec les remises promotionnelles en vigueur, ces prix sont ramenés à 35 750 euros et 36 520 euros respectivement, à condition que nous financions au moins 10 000 euros du prix d’achat. Des offres spécifiques sont disponibles sur le financement multi-options.

Qu’en est-il de l’équipement ?

La bonne nouvelle, c’est que l’équipement de série est très complet sur toutes les Leon e-Hybrides. Pour l’instant, elle n’est disponible qu’en version FR. L’équipement de série comprend des jantes de 17 pouces, des phares à LED, un écran de 12,9 pouces pour le système d’infodivertissement, une instrumentation numérique, une climatisation à trois zones, des capteurs de stationnement et un régulateur de vitesse. Si l’on souhaite un régulateur de vitesse adaptatif, la lecture des panneaux de signalisation ou la détection des angles morts, il faudra les payer séparément, dans des packs optionnels.

La SEAT León e-Hybrid 2025 représente une évolution significative dans la gamme des hybrides rechargeables, combinant performance, autonomie électrique accrue et technologies de pointe, tout en conservant le design attrayant et la praticité qui caractérisent la León.