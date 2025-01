BYD pulvérise tous les records : 4 millions de véhicules électrifiés et une croissance fulgurante de 41% en 2024

S’il est une marque qui illustre le succès des constructeurs chinois de voitures électriques, c’est bien BYD. Ce n’est pas pour rien que cette marque, fondée en 1995 et qui depuis avril 2022 ne vend que des voitures électriques et hybrides rechargeables, est le premier constructeur mondial de ce type de véhicules depuis fin 2023 et également le sixième constructeur mondial en volume de livraisons.

Mais attention, cette dernière situation pourrait changer très bientôt. BYD a présenté ses données de vente pour 2024. L’année dernière, ce constructeur chinois a établi un record impressionnant : il a vendu au total pas moins de 4 272 145 voitures de tourisme, SUV et véhicules utilitaires dans le monde entier. Plus important encore, ces chiffres représentent une augmentation de 41,3 % par rapport aux livraisons de 2023, soit trois millions de véhicules.

Un bond en avant dans la liste des plus grands constructeurs automobiles mondiaux

Avec ces chiffres de vente, et en attendant les chiffres des autres groupes automobiles, BYD pourrait gagner des places dans la liste des plus grands constructeurs mondiaux en volume de livraisons, dépassant même l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, cinquième groupe de cette liste, ou le groupe Stellantis, quatrième de ce classement.

Sur ces 4 272 145 voitures électriques et hybrides rechargeables – y compris les véhicules commerciaux – vendues par BYD, pas moins de 1 764 992 étaient des voitures électriques, soit une augmentation de 12 % par rapport aux 1,6 million de véhicules zéro émission vendus par BYD en 2023. Au total, les ventes de voitures électriques ont représenté 41,5 % des ventes totales de la marque chinoise en 2024.

D’autre part, et logiquement, les 58,5 % restants des voitures vendues par BYD sont des hybrides rechargeables. Plus précisément, il s’agit de 2 485 378 des véhicules vendus en 2024, soit pas moins de 72,8 % de plus que les 1,4 million que la marque chinoise a vendus en 2023.

BYD a atteint des ventes de 4,27 millions de véhicules livrés en 2024 grâce au fait qu’en décembre dernier, elle a vendu un total de 514 809 véhicules, dont 509 440 voitures de tourisme et SUV.

Sur plus d’un demi-million de véhicules livrés en décembre, BYD en a exporté 57 154 en dehors de la Chine. Sur l’ensemble de l’année, elle a exporté un total de 417 204 voitures électriques et hybrides rechargeables, soit 71,9 % de plus que ce qu’elle a vendu en dehors de son pays d’origine en 2023.