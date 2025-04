Ce SUV légendaire fait son grand retour en 2025: bon marché, hybride ou électrique, et en 5 ou 7 places

Le nouvel Opel Frontera 2025 impressionne dès le premier regard avec un design à la fois compact et musclé. Avec des dimensions parfaitement calibrées – 4,38 m de long, 1,80 m de large et 1,63 m de haut – il allie praticité et élégance. Opel vise à séduire à la fois les urbains en quête de maniabilité et les familles à la recherche d’espace.

Sous le capot, deux motorisations au choix : une version électrique de 113 ch avec une autonomie de 305 km (WLTP) et une version hybride de 136 ch, conçue pour offrir un compromis idéal entre puissance et économie de carburant. Côté espace, le coffre propose un volume de 460 litres pour la version 5 places, et une configuration 7 places est prévue, rendant le modèle encore plus polyvalent.

Motorisations : hybride ou électrique, le choix selon vos besoins

L’Opel Frontera propose deux options de motorisation pour répondre à des usages variés :

Hybride léger (136 ch) : Associant un moteur essence et une assistance électrique, cette version garantit des économies de carburant tout en conservant une conduite fluide et dynamique.

: Associant un moteur essence et une assistance électrique, cette version garantit des économies de carburant tout en conservant une conduite fluide et dynamique. Électrique (113 ch) : Parfait pour les trajets urbains et périurbains, cette version 100 % électrique offre une autonomie d’environ 305 km selon le cycle WLTP. Une solution idéale pour réduire son empreinte écologique sans compromis sur la praticité.

Performances et Conduite

Ce qui distingue le Frontera, c’est son comportement routier polyvalent. La version électrique se distingue par une gestion fluide de la puissance, idéale pour les trajets urbains, tandis que l’hybride séduit par sa capacité à allier efficacité et performances sur route. Avec une consommation moyenne de 5,2 l/100 km, cette motorisation hybride s’inscrit parfaitement dans la tendance actuelle d’optimisation énergétique.

L’attention portée aux suspensions permet au SUV d’offrir un excellent confort, même sur routes irrégulières, un point particulièrement apprécié des amateurs de voyages en terrain varié. Les ingénieurs ont su combiner un centre de gravité stable avec une maniabilité impressionnante, positionnant le Frontera comme une option crédible face à ses concurrents.

Technologie et Confort : deux finitions, deux univers

Pour s’adapter à une large gamme de conducteurs, Opel propose le Frontera 2025 en deux versions bien distinctes :

Edition , pour les puristes, avec un équipement réduit au strict nécessaire. Pas d’écran central, mais un support pour smartphone qui permet d’utiliser directement les applications favorites du conducteur.

, pour les puristes, avec un équipement réduit au strict nécessaire. Pas d’écran central, mais un qui permet d’utiliser directement les applications favorites du conducteur. GS, plus sophistiqué, avec un écran central de 10 pouces, une caméra de recul, une navigation intégrée, une climatisation automatique et une recharge sans fil pour smartphone. Cette version est clairement pensée pour les adeptes de la technologie embarquée.

Un intérieur pensé pour le confort et la praticité

L’intérieur de l’Opel Frontera 2025 a été conçu pour offrir un confort optimal à ses passagers, quelles que soient les configurations choisies. La possibilité d’opter pour une version 5 ou 7 places permet de répondre aux besoins des familles comme des conducteurs urbains à la recherche de flexibilité. Les sièges, aux matériaux de qualité, assurent un maintien agréable, même lors de longs trajets. L’espace à bord est généreux, avec une habitabilité optimisée pour les jambes et la tête, garantissant une expérience plaisante pour tous les occupants.

Côté technologies, l’écran Pure Panel de 10 pouces (sur la finition GS) et l’instrumentation numérique offrent une interface moderne et intuitive, renforçant le sentiment d’élégance et de modernité. De plus, des équipements tels que la climatisation automatique et la recharge sans fil pour smartphone participent à rendre chaque trajet pratique et confortable, transformant l’habitacle en un véritable espace de bien-être.

Une stratégie tarifaire agressive et un positionnement malin

Avec un tarif de départ à 24 500 €, l’Opel Frontera 2025 se positionne comme l’un des SUV compacts les plus compétitifs de sa catégorie. Opel cible directement des modèles comme le Citroën ë-C3 Aircross et le MG ZS Hybrid+, mais avec une stratégie claire : offrir plus de modularité et un meilleur rapport qualité-prix.

La future version 7 places pourrait également devenir un atout décisif, surtout dans les marchés où l’espace intérieur joue un rôle clé dans le choix du véhicule. Ce positionnement audacieux fait du Frontera un modèle à surveiller de près.

Verdict : le SUV compact de demain ?

L’Opel Frontera 2025 se distingue par son rapport qualité-prix exceptionnel. La version hybride est disponible à partir de 24 500 €, tandis que la version électrique affiche un prix similaire. Ces tarifs compétitifs, associés à une flexibilité d’aménagement et des équipements modernes, en font une option sérieuse pour les acheteurs soucieux de leur budget.

Avec le Frontera 2025, Opel signe un retour en force sur le segment des SUV compacts. Son design réfléchi, ses motorisations adaptées aux exigences contemporaines et ses technologies bien pensées en font un sérieux prétendant au titre de référence dans sa catégorie.

Pour les amateurs d’automobiles, ce modèle représente une combinaison séduisante d’innovation, de confort et de performance. Reste à voir si le marché lui réservera l’accueil qu’il mérite.