BMW XM : Le SUV surpuissant qui célèbre 50 ans de légende M avec un prix extraordinaire

Le BMW XM 2024 s’affirme comme un véhicule hybride d’exception par son allure imposante et ses proportions généreuses. Avec une longueur de 5 110 mm, une largeur de 2 005 mm, et une hauteur de 1 755 mm, il se distingue par une présence massive sur la route, symbole de puissance et d’élégance.

Les designers de BMW ont conservé l’ADN sportif de la marque tout en ajoutant des éléments distinctifs pour ce modèle anniversaire. Les lignes sont tendues, la calandre proéminente et rétroéclairée, et les jantes surdimensionnées renforcent son caractère dynamique.

À l’intérieur, l’habitacle fait honneur au luxe moderne, avec des matériaux haut de gamme comme le cuir, l’aluminium et des inserts en fibre de carbone. L’espace est pensé pour offrir un confort maximal aux passagers, avec des sièges ergonomiques, une isolation sonore avancée et une luminosité optimisée grâce à un toit panoramique.

Une gamme de motorisations hybrides surpuissantes

Le BMW XM 2024 propose trois motorisations hybrides rechargeables, chacune conçue pour offrir une expérience de conduite unique :

: Avec 476 ch et une autonomie électrique de 83 km, cette version d’entrée de gamme est parfaite pour les trajets quotidiens, alliant puissance et sobriété. BMW XM : Le cœur de la gamme, avec 653 ch et une accélération de 0 à 100 km/h en 4,3 secondes . Son autonomie électrique atteint 81 km, idéale pour combiner trajets urbains et escapades sportives.

: Le cœur de la gamme, avec 653 ch et une accélération de . Son autonomie électrique atteint 81 km, idéale pour combiner trajets urbains et escapades sportives. BMW XM Label Red : Au sommet, cette version développe 748 ch, permettant une accélération fulgurante de 3,8 secondes pour atteindre 100 km/h. Une prouesse impressionnante pour un SUV de ce gabarit.

Ces performances sont rendues possibles grâce à une batterie de 25,7 kWh et une transmission automatique intelligente qui optimise la répartition de la puissance entre les essieux. Le XM 2024 démontre qu’il est possible de combiner la sportivité de BMW M avec l’efficience des motorisations hybrides.

Technologie embarquée et sécurité de pointe

Le BMW XM 2024 ne se contente pas d’impressionner par ses performances, il brille également par son offre technologique avant-gardiste. L’habitacle est équipé d’un système d’infodivertissement dernière génération, piloté par un écran central de 14,9 pouces et un tableau de bord numérique de 12,3 pouces. Ces écrans intuitifs permettent un accès fluide aux fonctions du véhicule, notamment à la navigation, aux réglages de conduite et aux services connectés.

La compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto assure une parfaite intégration des smartphones, tandis que les commandes vocales avancées facilitent l’utilisation en toute sécurité. Pour les mélomanes, le système audio premium Bowers & Wilkins Diamond Surround procure une immersion sonore exceptionnelle.

Régulateur de vitesse adaptatif avec maintien de distance.

avec maintien de distance. Reconnaissance des panneaux de signalisation .

. Système de prévention des collisions frontales .

. Assistant de maintien dans la voie.

Ces équipements renforcent la sérénité au volant, quel que soit le type de trajet.

Le coffre de la BMW XM (version 2024)

Comme on peut s’y attendre au vu de la taille de la BMW XM, le coffre est dans l’air du temps. Le SUV sportif allemand dispose d’un volume de 527 litres. Le coffre a une forme très droite et donc un espace très carré. Cela permet une plus grande facilité et une meilleure utilisation de l’espace global. Sous le plancher se trouve un compartiment de rangement supplémentaire pour les petits objets tels que le kit anti-crevaison, par exemple.

Si un espace de chargement encore plus grand est nécessaire, la BMW XM permet de rabattre la deuxième rangée de sièges dans un rapport 40:20:40. Le volume maximal atteint alors 1 820 litres, ce qui facilite grandement le transport d’objets volumineux à l’intérieur.

Dimensions de la BMW XM (version 2024)

La BMW XM n’est pas exactement une petite voiture. Ses dimensions sont parmi les plus généreuses de la marque. Si sa longueur n’est pas inférieure à 5 110 mm, le reste de ses dimensions n’est pas en reste non plus. La largeur est de 2 005 mm tandis que la hauteur est de 1 755 mm.

Comme vous pouvez le constater, il ne s’agit pas d’une voiture adaptée aux villes aux rues étroites ou aux petits espaces de stationnement. Il en va de même pour l’empattement, qui est de 3 105 mm. Ce dernier chiffre, comme on le sait, fait particulièrement référence à l’habitabilité intérieure, ainsi qu’à l’espace de chargement dans le coffre.

Caractéristiques techniques de la BMW XM (2024) Caractéristiques Détails Type de véhicule SUV Dimensions 5.110 x 2.005 x 1.755 mm Poids 2 700 kg Capacité de la batterie 25,7 kWh (net) Transmission Automatique Puissance/couple total 476 ch / 700 Nm Consommation WLTP 1,4 litre / 100 km Label Zéro DGT Accélération 5,1 sec Émissions 32 g/km Autonomie électrique 83 km Compartiment à bagages 527 litres Aides à la conduite (ADAS) – Reconnaissance des signaux

– Régulateur de vitesse adaptatif

– Aide au maintien de la trajectoire

– Assistance en cas de collision frontale Infotainment – Instrumentation : 12,3 pouces

– Multimédia : 14,9 pouces

– Apple CarPlay / Android Auto Prix À partir de 129 700 euros

Polyvalence et positionnement sur le marché

Le BMW XM 2024 n’est pas seulement un bijou technologique et une bête de course, c’est aussi un SUV polyvalent conçu pour répondre aux besoins du quotidien. Avec un volume de coffre de 527 litres, extensible en abaissant les sièges arrière, il offre suffisamment d’espace pour transporter bagages et équipements.

Un positionnement tarifaire premium Le BMW XM 50e, version d’entrée de gamme, débute à 129 700 €, un prix qui reflète son statut de SUV de luxe. Les versions plus puissantes, comme le XM et le XM Label Red, grimpent en prix, mais leur rapport performances/technologies les place parmi les leaders du marché. Face à des concurrents comme le Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid ou l’Audi RS Q8, le BMW XM se distingue par son autonomie électrique accrue et son caractère hybride unique.

Perspectives de marché Avec ses trois motorisations, le XM 2024 cible autant les amateurs de performance que les conducteurs soucieux d’efficience. Ce positionnement audacieux renforce la stratégie de BMW dans le segment des SUV hybrides rechargeables, une niche en pleine expansion.