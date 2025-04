La Chine va dominer l’auto mondiale : 5 constructeurs chinois dans le top 10 d’ici 2035

Le paysage de l’industrie automobile mondiale est en pleine mutation, et la Chine en est l’acteur principal. Selon William Li, PDG de Nio, au moins cinq des dix plus grands constructeurs mondiaux en 2035 seront chinois. Cette affirmation, bien qu’ambitieuse, s’appuie sur une réalité indéniable : les marques chinoises connaissent une croissance spectaculaire, tant sur leur marché domestique qu’à l’international.

Des acteurs comme BYD, qui a vendu près de 3,74 millions de véhicules électrifiés entre janvier et novembre 2024, surpassent déjà certains poids lourds comme Ford. Pendant ce temps, Geely s’est hissé à la neuvième place mondiale, dépassant Nissan, et Chery occupe la douzième position. Ces résultats traduisent une tendance forte : la Chine ne se contente plus de produire pour son marché intérieur, mais s’impose comme un leader mondial.

Une compétitivité portée par l’électrique

L’essor des marques chinoises repose en grande partie sur leur capacité à innover dans le domaine des véhicules électriques. Avec des coûts de production maîtrisés et des technologies de pointe, les constructeurs chinois dominent un segment en plein essor. BYD, par exemple, est devenu un acteur incontournable grâce à des modèles compétitifs en termes de prix et de performances.

La maîtrise de la chaîne de production, de la fabrication des batteries aux véhicules finis, permet aux constructeurs chinois de réduire les coûts tout en augmentant leur compétitivité. En parallèle, leur adaptation rapide aux évolutions du marché et leur investissement dans la recherche et développement garantissent une avance significative sur leurs concurrents.

Nio et sa stratégie pour rester dans la course

Pour maintenir sa place parmi les leaders chinois de l’automobile, Nio mise sur une stratégie ambitieuse. En 2024, la marque a élargi son offre avec le lancement de deux nouvelles filiales : Onvo, qui cible un public plus large grâce à des véhicules électriques abordables, et une autre marque encore non dévoilée, destinée au segment du luxe. Cette diversification illustre la volonté de Nio de couvrir tous les segments du marché, des citadins à budget limité aux amateurs de véhicules haut de gamme.

Cependant, le PDG William Li reconnaît que le marché chinois est férocement concurrentiel. Selon lui, seules quelques entreprises survivront à la bataille. Pour se démarquer, Nio investit massivement dans la recherche et le développement, notamment dans les batteries à changement rapide et les technologies d’assistance avancées. Cette approche lui permet de maintenir un avantage technologique tout en répondant aux attentes croissantes des consommateurs, tant en Chine qu’à l’international.

L’avenir du marché mondial en 2035

Les prévisions de William Li annoncent un bouleversement profond du paysage automobile mondial. Si cinq des dix plus grands constructeurs deviennent chinois d’ici 2035, cela marquera une redistribution majeure des parts de marché. Cette évolution pourrait reléguer des acteurs historiques comme Ford ou Nissan au second plan, face à la montée en puissance de géants comme BYD, Geely, et Nio.

Ce scénario pose également des défis pour les constructeurs traditionnels européens et américains, qui devront rivaliser avec des marques chinoises plus compétitives en termes de coûts et d’innovation. L’expansion internationale des fabricants chinois, soutenue par des prix attractifs et une offre technologique avancée, risque d’accroître la pression sur les acteurs établis.

En revanche, cette transformation pourrait également stimuler l’innovation mondiale, incitant tous les constructeurs à se réinventer pour répondre aux exigences d’un marché de plus en plus axé sur la durabilité et l’électrification. Si ces prédictions se réalisent, la Chine deviendra sans aucun doute le centre névralgique de l’industrie automobile en 2035.