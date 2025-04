L’Europe bloque la voiture autonome, mais un pays rebelle vient de tout changer

manque d’ambition de l’Europe en ce qui concerne l’adoption de la technologie de conduite autonome sur route ouverte. Cela est possible dans d’autres régions du monde. Cependant, l’Union européenne a toujours mis certains obstacles à la faisabilité de ce développement. Cette situation, ainsi que les nombreux désaccords avec les gouvernements des États eux-mêmes, ont fait que la quasi-totalité du territoire oppose son veto à la possibilité de conduire en mode autonome.

Afin de réaliser les tests appropriés pour le développement de ces véhicules, certaines villes leur ont ouvert les bras. L’une d’entre elles est Munich. La capitale bavaroise permet déjà aux différentes entreprises de réaliser leurs tests dans ses rues, mais toujours sous certaines conditions afin d’éviter d’éventuels incidents avec le trafic routier habituel.

La Suisse s’ouvre aux voitures entièrement autonomes sur ses routes

En ce début d’année, le Conseil fédéral suisse a approuvé une nouvelle ordonnance qui réglementera la conduite autonome sur certaines de ses routes. Bien entendu, comme prévu, cette nouvelle législation sera liée au fait que les conducteurs pourront utiliser ce système à des moments précis, plutôt qu’en continu et sur tous les types de routes.

À partir du 1er mars 2025, la Suisse autorisera ses conducteurs à rouler sur les différentes autoroutes en mode entièrement autonome. Plus précisément, ce règlement mentionne que cela ne sera possible qu’avec des voitures homologuées avec une autonomie de niveau 3. Pour rappel, ces dernières permettent à leurs systèmes respectifs de prendre le contrôle du véhicule, avec une vision latérale et longitudinale, mais toujours sous la supervision du conducteur.

La nouvelle ordonnance autorisera l’utilisation de la conduite autonome dans trois cas. Le premier est le cas susmentionné sur les autoroutes ; le deuxième sera la possibilité de se garer automatiquement sans la présence du conducteur à l’intérieur de la voiture (ce point est davantage destiné à une technologie future, car elle n’est pas encore très répandue). Enfin, il permettra également l’utilisation de cette avance sur des itinéraires approuvés. Ce dernier point, comme le précédent, est conçu avec l’arrivée possible d’une future avancée technologique.

Il convient de rappeler qu’une mesure similaire existe en Espagne, bien que sous une forme beaucoup plus stricte. Dans notre pays, depuis un peu plus d’un an, il est possible de conduire la Ford Mustang Mach-E (la seule voiture électrique homologuée à cette fin) sur certaines autoroutes du pays sans mettre les mains sur le volant, tout en restant attentif à ce qui se passe pendant la conduite. Il est possible que cette nouvelle législation suisse soit étendue à d’autres parties de l’Europe, même si, pour l’instant, comme nous l’avons mentionné plus haut, l’utilisation de cette technologie sera considérablement limitée dans la région.