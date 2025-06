Toyota retarde une nouvelle fois ses projets électriques, mais c’est pour une très bonne raison

Toyota vend aujourd’hui plus de véhicules que jamais auparavant. Ses véhicules hybrides dominent le secteur, mais le monde regarde l’avenir avec des yeux électriques. Jusqu’à présent, Toyota ne semble pas s’être trop concentré sur le développement de véhicules à batterie.

Les Japonais ont toujours défendu leur position consistant à livrer les voitures dont le monde a besoin quand le monde en a besoin. Aujourd’hui, le public exige des hybrides, demain il exigera très certainement des véhicules électriques. Alors que Toyota n’était pas très pressé de les développer, des sources japonaises affirment que les projets de véhicules électriques sont à nouveau retardés, mais pour une bonne raison.

À l’heure actuelle, avec la stagnation des ventes, les Japonais ne sont pas pressés de mettre sur le marché des voitures qui ont peu de chances de se vendre. Ils ne semblent s’intéresser qu’au marché chinois, où ils se sont associés à BYD pour développer conjointement des modèles d’un bon rapport qualité-prix.

Pour le reste du monde, Toyota espère profiter de la faible traction commerciale pour améliorer les qualités de sa prochaine génération de véhicules. Les projets sont retardés d’au moins un an dans le meilleur des cas. Dans d’autres cas, il pourrait s’agir d’un an et demi.

Toyota profitera du temps que les conducteurs lui accordent.

Lexus devait être la première entreprise du groupe à introduire cette nouvelle série de véhicules. La production était prévue pour 2026, mais de nouveaux plans indiquent qu’elle n’aura pas lieu avant une bonne partie de l’année 2027, au second semestre selon toute vraisemblance, d’après des sources japonaises. Toyota prolongera la période de développement afin d’intégrer les « dernières technologies » dans la production des véhicules. Il s’agit notamment de plateformes avancées, de nouvelles batteries chimiques et de nouveaux systèmes de fabrication. Toyota espère tirer parti du système de Tesla pour produire plus rapidement et à moindre coût.

Il est indéniable que la bZ4x, la première voiture électrique de Toyota à l’échelle mondiale, n’a pas répondu aux besoins des conducteurs, mais les leçons tirées aideront les Japonais à proposer une nouvelle génération de véhicules qui devrait marquer des points. Nouveaux moteurs, nouvelle plate-forme, batteries à l’état solide et chiffres vraiment spectaculaires. Lexus promet une autonomie de 1 000 kilomètres avec un temps de charge complet de seulement 20 minutes. Pour l’instant, ces chiffres relèvent de la science-fiction, mais grâce au nouveau calendrier de développement, les Japonais espèrent les rendre possibles.

Les technologies seront étendues à d’autres modèles Toyota et, grâce aux économies d’échelle, chaque nouveau lancement sera moins cher que le précédent. La stratégie consiste à réduire jusqu’à 80 % le nombre de pièces utilisées au niveau mondial. Toyota prévoit de produire 1 million de voitures électriques par an d’ici à 2026, contre 1,5 million de véhicules initialement prévus. L’usine américaine retarde également sa construction et son démarrage, de fin 2025 à fin 2026. Les chiffres donnent raison à Toyota, qui ne semble pas pressé de sortir des voitures électriques qui n’auront que peu ou pas d’impact. Mieux vaut profiter du temps que les conducteurs accordent pour créer des voitures électriques qu’ils achèteront.