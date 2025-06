Hyundai met fin à la guerre des écrans : l’innovation raisonnée arrive dans nos voitures

Comme on le sait, le secteur automobile progresse en termes de technologie, que ce soit dans le domaine mécanique, avec les nouvelles voitures électriques plus performantes, ou dans le domaine de l’information et du divertissement. Dans ce dernier domaine en particulier, les écrans occupent le devant de la scène avec des tailles d’écran et des fonctionnalités de connectivité de plus en plus généreuses. Cependant, pour beaucoup, ce domaine peut devenir un peu incontrôlable. Hyundai affirme qu’elle continuera d’innover dans ce domaine, tout en respectant des marges strictes.

SangYup Lee, responsable du design chez Hyundai, l’a confirmé lors d’une récente interview . « La chose la plus importante est d’avoir un écran tactile intérieur de la bonne taille. C’est toujours mieux que de le rendre aussi grand que possible », a-t-il déclaré. Ce faisant, il a confirmé qu’une nouvelle génération d’écrans tactiles plus grands est actuellement en cours de développement, même si ceux-ci seront principalement axés sur la logique d’utilisation.

Hyundai ne veut pas d’écrans tactiles excessifs.

« La bonne taille est importante pour que l’écran soit facile à voir et à lire. Le bon contenu est également important, tout comme l’expérience de l’utilisateur », a-t-il déclaré. C’est une chose que de nombreuses marques oublient parfois, car la taille des panneaux prend une ampleur totalement exorbitante, au point qu’ils sont difficiles à manipuler, en particulier pendant la conduite.

https://www.passionandcar.fr/2024/11/30/avec-141-ch-et-une-faible-consommation-de-carburant-ce-baroudeur-hybride-est-lalternative-familial-ideal-au-suv/

M. Lee précise que Hyundai ne cherche pas à égaler les tailles présentées par les marques concurrentes, comme Mercedes avec son Hyperscreen, par exemple. En fait, la firme coréenne envisage toujours l’adoption de boutons physiques pour certaines fonctions cruciales et, en particulier, celles qui sont « liées à la sécurité ou fréquemment utilisées ». Pour ce faire, ces boutons devraient être placés dans des positions « faciles à utiliser et à un angle naturel » pour que le conducteur garde les yeux sur la route.

D’autre part, M. Lee a admis que les voitures conceptuelles ont tendance à fausser la logique de ce à quoi les futurs modèles devraient ressembler. Il a toutefois précisé qu’ils restaient importants pour « aller de l’avant et montrer que nous avons une mission ». De plus, l’un de leurs atouts est que « la version de production doit être aussi bonne, voire meilleure ». Les voitures conceptuelles sont un engagement à tenir, pas à vous faire vivre dans un monde de rêve ».

Rappelons que si Hyundai se veut très logique en matière d’infodivertissement dans ses prochains lancements, la marque a également admis il y a quelques semaines que son objectif ultime était d’éliminer complètement les écrans du tableau de bord.

La solution à ce problème se présentera sous la forme de systèmes de projection sur le pare-brise, c’est-à-dire d’affichages tête haute. Hyundai souhaite ainsi intégrer davantage de données sur le pare-brise avant, ce qui signifie que le conducteur n’aura pas à détourner son regard de la route pour obtenir des informations cruciales telles que les données de conduite, les instructions du navigateur ou la station de radio en cours de diffusion.