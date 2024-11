Un monstre des années 80 ressuscite : V12, 669 ch et design cyberpunk pour cette icône oubliée

L’histoire de TWR (Tom Walkinshaw Racing) débute en 1976 avec une ambition claire : repousser les limites des performances automobiles. À partir des années 1980, TWR devient un acteur incontournable dans le monde des courses de voitures de tourisme, notamment en collaborant avec Jaguar pour développer des modèles comme la légendaire XJ220. Cependant, malgré son succès, la société ferme ses portes en 2002.

L’histoire de TWR pourrait faire l’objet d’un article détaillé, mais voici deux détails : tout d’abord, dans les années 1980, une grande partie de leur activité consistait à modifier lourdement des Jaguar XJS, tant sur le plan technique que sur le plan esthétique. Deuxièmement, TWR a récemment été rebaptisé TWR Performance. Le nouveau TWR Performance vient de dévoiler son premier projet. Il s’agit de la TWR Supercat, un restomod spectaculaire basé sur la classique Jaguar XJS, qu’ils ont réussi à porter à un niveau stratosphérique.

Un design cyberpunk qui impose le respect

Cette voiture de base est particulière dans la mesure où, de série, elle n’a jamais été vraiment une voiture de sport. Certes, elle disposait de moteurs à six et douze cylindres, mais c’était la définition d’une grande routière des années 1980, où le confort était plus important que les performances. Cependant, le succès de TWR avec la XJS dans le championnat européen des voitures de tourisme et sa mise au point ont prouvé que ce félin avait des griffes, même si elles étaient quelque peu cachées. La Supercat est ce félin, absolument déchaîné, après des années de gymnastique, d’entraînement militaire et de substances anabolisantes.

Le design de la TWR Supercat est signé par Khyzyl Saleem, alias The Kyza, un artiste numérique qui réalise ici son premier véhicule physique. Inspiré par les voitures de course XJS des années 1980, le restomod arbore une carrosserie spectaculaire élargie de 182 mm. Parmi les éléments les plus marquants : des passages de roues musclés, un aileron en queue de canard intégré et des éléments aérodynamiques agressifs, comme un splitter avant massif et un diffuseur arrière fonctionnel. Les jantes TWR Forged Monobloc, de 18 pouces à l’avant et 19 pouces à l’arrière, complètent cet ensemble saisissant.

Un intérieur luxueux et technologique

L’intérieur de la voiture perd sa configuration 2+2 au profit d’une stricte biplace. Le tableau de bord a été entièrement redessiné, avec une instrumentation numérique – nécessaire pour le tout nouveau système de gestion électronique du moteur – et des matériaux nobles. Du cuir de haute qualité recouvre presque toutes les surfaces et tous les éléments métalliques sont en aluminium usiné. Le nouveau système d’infodivertissement, l’éclairage LED de certaines commandes et le magnifique volant de la Jaguar XJ220 sont également de la partie.

Sous le capot : un V12 bestial de 669 chevaux

Le cœur de la TWR Supercat est son V12 suralimenté de 5,6 litres, une évolution du moteur d’origine de 5,3 litres. Ce moteur est entièrement revisité :

Puissance maximale : 669 chevaux à 7 750 tr/min.

Couple maximal : 730 Nm.

Modifications techniques : nouveaux arbres à cames, soupapes, culasses, lubrification par carter sec et électronique sur mesure avec injection électronique.

La transmission manuelle à six rapports transmet cette puissance à l’arrière, avec l’aide d’un différentiel autobloquant. La Supercat intègre également des technologies modernes comme le Launch Control, des modes de conduite ajustables et un contrôle de traction programmable.

Sur le plan technique, c’est là que la TWR Supercat brille. Son V12 de 5,3 litres développait 295 ch dans sa configuration standard, associé à une transmission automatique anémique. Sur la base de ce même V12, TWR a créé une bête de 669 ch. Le moteur dispose désormais de 5,6 litres, d’une lubrification par carter sec et de nouveaux arbres à cames, soupapes et culasses. Il est suralimenté et doté d’une électronique sur mesure, avec injection électronique de carburant. La puissance maximale est délivrée à 7 750 tr/min et le couple maximal est de 730 Nm.

Une production limitée et exclusive

La TWR Supercat sera produite en seulement 88 exemplaires, chacun vendu à partir de 225 000 livres sterling, sans inclure le coût de la voiture donneuse. Ce prix, bien que élevé, reste compétitif face à d’autres projets de restomod ultra-luxueux.

Une légende réinventée pour l’avenir

Avec la Supercat, TWR Performance prouve que le mélange entre héritage historique et innovation technologique peut donner naissance à une voiture exceptionnelle. Cette Jaguar XJS transformée en bête de course moderne est bien plus qu’un hommage : elle est une véritable révolution dans le monde des restomods. Les 88 exemplaires de ce modèle hors norme risquent de devenir des pièces de collection très prisées.