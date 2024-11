Essai de la Toyota GR Corolla 2025 : la transmission automatique facilite le plaisir de conduire

Le modèle 2025 apporte également des modifications stylistiques, minimes mais fonctionnelles. Le pare-chocs avant a été ouvert pour améliorer le refroidissement, avec des prises d’air plus grandes alimentant un sous-radiateur (en option sur la version Premium et de série sur la version Premium Plus). Les modèles équipés d’une boîte de vitesses automatique disposent en plus d’un refroidisseur de liquide de transmission. Sous la carrosserie, les différentiels à glissement limité Torsen avant et arrière, auparavant en option, sont désormais de série sur toute la gamme.

Toyota a également modifié la suspension en ajoutant des ressorts de détente aux amortisseurs avant et arrière afin de réduire le soulèvement des roues intérieures, tandis que les ressorts et la barre antiroulis arrière ont été ajustés pour améliorer le contact des pneus avec le sol dans les virages. Le point de fixation de l’un des bras de la suspension arrière a été relevé de trois centimètres pour minimiser l’affaissement à l’accélération, et les conduites de frein ont également été révisées pour optimiser la performance.

Une expérience de conduite repensée sur circuit

Nos confrères ont eu l’occasion de conduire la Corolla GR avec les deux transmissions, automatique et manuelle, sur une version modifiée de la piste de Charlotte Roval, incluant une section étroite et un parcours incliné. Toyota annonce avoir réajusté la pédale d’embrayage sur les modèles à boîte manuelle pour qu’elle réagisse avec plus d’enthousiasme.

Cette modification se ressent, avec une pédale plus élastique qu’auparavant, bien que les changements de vitesse conservent cette sensation mécanique satisfaisante. En revanche, la disposition des pédales reste un point faible pour ceux qui souhaitent effectuer des changements de vitesse avec la technique du talon-pointe. Heureusement, le bouton iMT, qui permet d’activer le rev-matching, est désormais positionné plus judicieusement à côté du levier de vitesse.

Une boîte automatique qui surprend par son efficacité

Étonnamment, la Corolla GR équipée d’une boîte automatique à huit rapports offre une expérience de conduite similaire à celle de la boîte manuelle, hormis le confort accru pour la jambe gauche et la main droite. Les rapports de transmission sont proches sur les six premiers rapports, garantissant des performances comparables.

Les changements de vitesse sont rapides et la boîte rétrograde intuitivement lors du freinage, anticipant les besoins du conducteur grâce à un logiciel ajusté en fonction de l’accélération et du freinage. Sur circuit, cette boîte maintient le conducteur engagé, même en utilisant les palettes de commande. Néanmoins, les palettes en plastique manquent un peu de précision tactile par rapport à certaines concurrentes en métal.

La polyvalence d’un véhicule sportif

Pour le reste, la Corolla GR conserve son ADN sportif, avec une transmission intégrale assurant une excellente stabilité. La répartition du couple entre l’avant et l’arrière est ajustable selon trois modes différents : le mode Normal (60:40), Gravel (50:50) et Track (variable entre 60:40 et 30:70). En mode « Track », la GR Corolla se montre vive, avec une légère rotation en sortie de virage, tout en conservant une grande confiance en virage. Le moteur, bien qu’exigeant, trouve son potentiel maximal autour de 4 000 tr/min, ajoutant à l’expérience de conduite une dynamique plaisante.

Une silhouette agressive qui annonce la couleur

Dès le premier regard, la Toyota GR Corolla 2025 impose son style. La calandre béante et les prises d’air latérales donnent le ton : elle est prête à respirer et à rugir. Les ailes évasées, les jantes spécifiques et l’aileron arrière renforcent son allure de bête de circuit. À l’arrière, le diffuseur et les triples sorties d’échappement laissent deviner son potentiel, tandis que les feux LED affûtés apportent une touche de modernité à ce design globalement musclé. Cette Corolla n’a rien de sage, et c’est exactement ce qu’on attend d’elle.

Un habitacle pensé pour le plaisir

À l’intérieur, Toyota ne déçoit pas. Le cockpit de la GR Corolla a été pensé pour le conducteur. Volant sport, sièges baquets enveloppants, pédalier en aluminium : tout y est pour plonger dans une ambiance racing. Le tableau de bord numérique fournit une mine d’informations utiles en temps réel, tandis que l’écran tactile central reste intuitif à l’usage, sans détourner l’attention de la route. Les matériaux, bien que principalement fonctionnels, sont rehaussés de touches sportives qui rappellent la vocation de cette compacte.

Une motorisation qui fait rugir la compacte

Venons-en au cœur du sujet : la mécanique. Sous son capot se cache un moteur trois cylindres 1,6 litre turbo, délivrant pas moins de 300 chevaux. Une puissance colossale pour une compacte, délivrée aux quatre roues grâce à une transmission intégrale sophistiquée. Ce système, ajustable via trois modes de répartition du couple, permet d’adapter la motricité en fonction du terrain et du style de conduite. Sur route sèche, les sensations sont immédiates : l’accélération est franche, le couple généreux, et les relances, même à bas régime, se montrent explosives.

Toyota a aussi porté une attention particulière au châssis : rigidifié, allégé et affûté, il assure une tenue de route exemplaire. La suspension sportive filtre les irrégularités sans trop sacrifier le confort, et le freinage est mordant, offrant une parfaite maîtrise du véhicule même en conduite dynamique.

Atouts et limites d’une compacte sportive exigeante

Points forts :

La GR Corolla 2025 brille par son équilibre entre sportivité et polyvalence. Sa transmission intégrale lui confère une agilité et une adhérence exceptionnelles, idéales pour affronter les virages serrés et les circuits. Le moteur, puissant et réactif, répond présent à chaque sollicitation, tandis que l’habitacle, orienté vers le conducteur, décuple le plaisir de conduite.

Points faibles :

En revanche, cette fougue a un prix. La consommation de carburant est logiquement élevée pour un usage quotidien, et les suspensions, bien que maîtrisées, peuvent devenir rigides sur des parcours plus longs ou dégradés. Enfin, le tarif positionne la GR Corolla dans un segment où la concurrence, notamment européenne, ne fait pas de cadeaux.