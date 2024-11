Le rival japonais du Land Cruiser arrive : 285 ch de pure aventure ⚡️

Honda s’affirme sur le segment des SUV tout-terrain avec le lancement du Passport TrailSport 2026, un modèle pensé pour les aventuriers et les amateurs de conduite hors route. Ce véhicule marque un tournant dans l’offre de la marque, en proposant une version plus robuste, spécialement adaptée aux terrains difficiles et aux défis de la nature. Le TrailSport 2026 est conçu pour répondre à une demande croissante de véhicules polyvalents, capables d’assurer des performances exceptionnelles, tant sur route que hors des sentiers battus.

L’objectif de Honda avec cette version est clair : offrir une expérience tout-terrain premium, sans compromis sur le confort et la technologie. Le Passport TrailSport se distingue par son design imposant, des lignes musclées, une garde au sol élevée et des éléments de protection renforcés, faisant écho à l’esprit d’aventure et à la robustesse que recherchent les utilisateurs dans ce segment.

Caractéristiques et design du Honda Passport TrailSport 2026

Le design extérieur du Passport TrailSport 2026 affiche une allure audacieuse, avec des éléments distinctifs tels que des pare-chocs renforcés, des protections latérales et des pneus adaptés aux terrains difficiles. La calandre spécifique au TrailSport, combinée à des projecteurs LED modernisés, donne au véhicule une identité visuelle forte et reconnaissable.

À l’intérieur, le confort et la praticité sont au rendez-vous. Le TrailSport se dote d’un habitacle spacieux, offrant des matériaux de qualité et des finitions soignées. Les sièges sont conçus pour résister aux conditions extrêmes tout en garantissant un confort optimal. De plus, le véhicule intègre une série d’équipements technologiques, tels qu’un système d’infodivertissement connecté, un tableau de bord numérique et des systèmes d’aide à la conduite avancés.

Cette version met également l’accent sur les fonctionnalités spécifiques aux aventuriers : des espaces de rangement astucieux, des crochets utilitaires et des protections supplémentaires pour les conditions tout-terrain. En comparaison avec les modèles antérieurs, le TrailSport se distingue par son approche plus résolument orientée vers l’aventure, renforçant l’attrait de Honda pour les conducteurs avides de découvertes.

Mais c’est sur le plan technique que le Passport TrailSport 2026 a fait le maximum pour en faire un véritable tout-terrain. Partant d’un moteur V6 3,5 de 285 ch, le 4×4 de Honda ajoute une boîte automatique à 10 rapports, une transmission intégrale i-VTM4 et un contrôle du vecteur de couple qui permet d’envoyer jusqu’à 70 % du couple aux roues arrière, le différentiel arrière se bloquant pour qu’une seule des roues arrière reçoive 100 % du couple disponible.

Spécifications du Honda Passport TrailSport 2026 Valeur Type de moteur 3.5 V6 Puissance maximale 285 ch Couple maximal 255 Nm Transmission Auto. 10 vitesses Traction intégrale 4×4 i-VTM4 Modes Normal / ECON / Sport / Neige / Sable / Remorquage / Trail Pneus 275/60R18 (31″) General Grabber A/T Angle d’attaque 23º Garde au sol 21 cm

Performances tout-terrain et motorisation du Passport TrailSport 2026

Le Honda Passport TrailSport 2026 est conçu pour offrir des performances tout-terrain exceptionnelles. Doté d’une motorisation puissante et d’un couple élevé, il garantit une conduite robuste et maîtrisée sur les terrains accidentés. Le véhicule est équipé d’un système de traction intégrale optimisé, offrant une adhérence optimale et une grande stabilité sur des surfaces variées, qu’il s’agisse de boue, de sable ou de neige. La suspension a été renforcée pour absorber les chocs et les vibrations, améliorant ainsi le confort des passagers même sur des parcours difficiles.

Pour maximiser ses capacités hors route, le TrailSport intègre des technologies de pointe, telles que des modes de conduite spécifiques adaptés aux différents types de terrains et des systèmes d’aide à la descente. Ces dispositifs permettent de s’aventurer en toute sécurité, tout en optimisant la maniabilité du véhicule dans des conditions extrêmes.

La motorisation du TrailSport vise à équilibrer puissance et efficacité, tout en maintenant des performances élevées sur route comme hors route. Cette polyvalence en fait un choix de premier plan pour les conducteurs recherchant un SUV capable de relever tous les défis.

Avantages et inconvénients du Honda Passport TrailSport 2026