Le coupé SUV de Cupra réaffirme sa sécurité, avec 568 kilomètres d’autonomie à partir de 46 990 euros

Cupra renforce sa présence sur le marché des SUV avec un modèle coupé ambitieux, combinant élégance et dynamisme. Ce nouveau modèle, marqué par son allure sportive et raffinée, se distingue par des lignes épurées et un design audacieux. Le choix de l’esthétique coupé reflète la volonté de la marque de proposer un véhicule à la fois puissant, performant et visuellement marquant, capable de séduire un public en quête d’originalité et de raffinement dans le segment des SUV électriques.

Positionné dans le haut de gamme, ce SUV coupé cherche à séduire une clientèle exigeante, attirée par l’attrait d’un véhicule alliant style, technologie de pointe et performances impressionnantes. En proposant un tel produit, Cupra entend se démarquer de la concurrence tout en offrant une alternative forte sur le marché des SUV coupés électrifiés.

Une autonomie impressionnante de 568 kilomètres

L’un des points forts majeurs de ce SUV Cupra est sans aucun doute son autonomie, estimée à 568 kilomètres selon les normes WLTP. Cette capacité place le véhicule parmi les modèles les plus compétitifs de sa catégorie en termes de distance parcourue sur une seule charge. Pour les utilisateurs, cela se traduit par une réduction des contraintes liées à la recharge, offrant une grande liberté de mouvement tant en milieu urbain que pour les longs trajets.

Cette performance est rendue possible grâce à une batterie de grande capacité, intégrant les dernières technologies en matière de gestion énergétique. L’efficacité énergétique du véhicule garantit une consommation optimisée, permettant de maintenir une autonomie élevée sans compromettre les performances ou le confort de conduite. Comparé à d’autres SUV du même segment, ce modèle de Cupra se positionne avantageusement, attirant ainsi les consommateurs soucieux d’un bon rapport entre autonomie, confort et prix.

Motorisation, puissance et innovations du SUV Cupra coupé

Le SUV coupé de Cupra bénéficie d’une motorisation électrique performante, conçue pour offrir à la fois puissance et efficacité. La configuration technique du véhicule met l’accent sur des performances dynamiques, avec un moteur capable de délivrer une puissance significative, garantissant une accélération réactive et une conduite agréable. Bien que les données chiffrées précises sur la puissance ne soient pas détaillées dans la source, il est clair que le modèle cible un public à la recherche d’un équilibre parfait entre dynamisme et autonomie.

Les technologies intégrées visent également à maximiser l’efficacité énergétique. Des systèmes de récupération d’énergie au freinage, combinés à une gestion intelligente de la consommation, permettent de prolonger l’autonomie du véhicule tout en optimisant les performances. En outre, l’impact environnemental est réduit grâce à l’utilisation d’une énergie propre, répondant aux exigences des nouvelles normes européennes.

Pour ce qui est de la recharge, le SUV Cupra offre une compatibilité avec des bornes de recharge rapide, permettant aux utilisateurs de réduire le temps d’attente entre les trajets. Cette flexibilité s’avère particulièrement utile pour les conducteurs ayant besoin d’une autonomie étendue et d’une disponibilité rapide.

Tarifs Cupra Tavascan (novembre 2024)

Prix en euros V VZ 286 ch 77 kWh BVA 46 990 – 340 ch 77 kWh BVA 4 x 4 – 64 930

Principaux équipements du Cupra Tavascan (juin 2024)

V :

climatisation automatique trizone

écran central tactile de 15”

système de navigation

réplication de smartphone sans fil

chargeur de smartphone à induction

4 ports USB

volant chauffant à boutons satellites

pédalier en aluminium

caméra de recul

alerte de trafic arrière

régulateur de vitesse adaptatif

aide au maintien dans la voie

stationnement semi-autonome

détecteur de fatigue

tous feux à LED

feux et essuie-glaces automatiques

connectivité Car2X

jantes en alliage de 19”

VZ :

(en plus de V)

suspension adaptative

affichage tête haute

système audio Sennheiser 12 HP 425 W

sièges avant électriques et chauffants

accoudoir central arrière avec trappe à skis

double plancher de coffre

rétroviseurs rabattables électriquement

caméras à 360°

projecteurs adaptatifs

toit panoramique

jantes en alliage de 21”

Avantages et inconvénients du SUV Cupra coupé