Pour 32.900 euros, ce SUV hybride offre le mariage parfait entre XXL et sobriété

Lorsque l’on parle de SUV, on est tenté de penser à des véhicules larges, robustes et inefficaces. Mais tous les SUV ne sont pas comme ça, et le Kia Sportage Hybrid est la preuve vivante qu’un SUV peut parfaitement combiner polyvalence, design moderne et efficacité. Si vous êtes à la recherche d’un véhicule qui offre confort, technologie et, surtout, efficacité énergétique (y compris le label ECO) sans sacrifier le confort d’un SUV, lisez ce qui suit.

Design extérieur : un SUV qui attire l’attention

La première chose qui frappe chez le Kia Sportage Hybride, c’est son design. Il présente des lignes acérées et une face avant imposante, avec une calandre en forme de nez de tigre et des phares entièrement à LED avec des feux de jour en forme de boomerang, ce qui lui confère un design futuriste qui attire l’attention.

L’arrière est moins encombré, avec des lignes plus nettes et plus simples. Les feux arrière, qui s’étendent sur la largeur de la voiture d’un côté à l’autre, ajoutent une touche de dynamisme à l’ensemble. La touche sportive est encore renforcée par le discret becquet arrière.

Les dimensions du Sportage Hybride le rendent suffisamment grand pour être très spacieux et offrir un bon volume de coffre, mais suffisamment compact pour être maniable en ville comme sur route.

Avec ses 4,52 mètres de long et ses 1,65 mètre de haut, il s’inscrit parfaitement dans le segment des SUV compacts. Selon la finition choisie, les jantes varient de 17 à 19 pouces, ce qui lui confère une allure plus discrète ou plus sportive.

Intérieur : confort, technologie et espace

Il s’agit d’une voiture de taille moyenne, mais l’habitacle du Kia Sportage Hybride n’est pas en reste en termes d’habitabilité. Les sièges arrière offrent beaucoup d’espace, même pour les adultes de grande taille, et le coffre, avec ses 587 litres, est l’un des plus grands de sa catégorie. Il y a largement assez de place pour transporter les bagages de toute la famille lors d’un voyage. Si vous avez besoin de plus d’espace, les sièges peuvent être rabattus pour atteindre 1 776 litres, ce qui est idéal si vous devez transporter des objets plus volumineux, comme des bicyclettes, par exemple.

Une fois assis à l’intérieur, il est facile de voir que la marque a porté une attention particulière aux détails. L’ergonomie est bien pensée, tout est à portée de main, tout en laissant certaines fonctions à des boutons physiques (plutôt que de tout laisser au toucher). Les finitions sont de bonne qualité, avec des surfaces douces au toucher dans les parties supérieures. La console et les portières sont en plastique dur, comme d’habitude dans ce segment, mais avec des finitions qui offrent une sensation de robustesse.

Pour ceux qui apprécient les dernières avancées technologiques, le Kia Sportage Hybride se donne beaucoup de mal pour ne pas les décevoir. Il dispose d’un double écran large composé d’un combiné d’instruments numérique de 12,3 pouces et d’un écran tactile de 12,3 pouces qui intègre le système d’infodivertissement, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Si vous avez besoin de recharger votre téléphone portable, vous pouvez le faire via les ports USB-C disséminés dans la voiture (deux à l’avant et deux à l’arrière) ou via le chargeur sans fil de la console centrale (Tech et supérieur).

Performances et groupe motopropulseur : équilibre entre efficacité et puissance

L’une des préoccupations majeures des clients est la consommation de carburant. Parfois, une faible consommation est synonyme de faible puissance, mais l’un des avantages du Kia Sportage Hybride est qu’il ne sacrifie pas nécessairement les performances au profit de l’efficacité. Ce modèle combine un moteur à essence 1.6 T-GDi de 160 ch avec un moteur électrique de 60 ch (44 kW), ce qui donne une puissance combinée de 215 ch et un couple de 350 Nm. Auparavant, cette puissance était de 230 ch, mais Kia l’a abaissée pour des raisons d’émissions.

Grâce à cette puissance et à la réactivité du système hybride, le Sportage Hybrid offre une réponse agile lors des dépassements, sans jamais se sentir sous-motorisé, tandis que la consommation de carburant est très raisonnable pour cette gamme de puissance. La consommation de carburant est très raisonnable pour cette gamme de puissance : 5,6 litres aux 100 km selon le cycle combiné WLTP.

L’un des points forts du Sportage Hybride est le système 4WD en option sur les versions Tech et GT-line, qui améliore l’adhérence dans des conditions de faible adhérence telles que la neige, les chaussées humides ou les terrains difficiles. C’est une excellente option pour ceux qui aiment les voyages en montagne ou qui veulent simplement plus de sécurité dans des conditions défavorables, bien que pour la plupart des clients espagnols, la traction avant soit suffisante.

En termes de consommation de carburant, cet hybride rechargeable est étonnamment efficace pour sa taille. Selon les chiffres officiels, sa consommation combinée est de 5,6 litres aux 100 km, ce qui en fait l’un des SUV les plus sobres de sa catégorie. De plus, grâce au label ECO de la DGT, vous aurez un accès illimité aux zones à faibles émissions dans de nombreuses villes.

Équipements de sécurité et aides à la conduite

Un domaine où Kia a fait un excellent travail est celui de la sécurité. Le Sportage Hybride est équipé d’un certain nombre d’aides à la conduite qui facilitent grandement la vie au volant. Dès la version de base (Drive), il est équipé de série d’un régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop&Go, d’une aide au freinage d’urgence avec reconnaissance des piétons, d’une aide au maintien dans la voie et d’une reconnaissance des panneaux de signalisation.

La finition Tech ajoute l’assistant de feux de route adaptatifs, tandis que la GT-line complète l’offre avec l’assistant d’angle mort avec moniteur au tableau de bord, l’alerte de trafic transversal arrière avec assistance en cas de collision arrière, le système de stationnement avec clé à distance et la caméra à 360°.

Le système Drive Mode Select vous permet de choisir entre différents modes de conduite tels que Eco, Normal et Sport. Vous pouvez ainsi adapter le comportement de la voiture à vos préférences ou aux conditions du terrain. Selon le niveau de finition, le véhicule peut être équipé de série d’un toit ouvrant panoramique, d’un système audio haut de gamme Harman Kardon, d’une sellerie en cuir, de sièges avant ventilés, de sièges avant et arrière chauffants, d’un hayon électrique mains libres, etc.

Prix et versions disponibles

En définitive, l’un des principaux atouts du Kia Sportage Hybride est son rapport qualité-prix. Le modèle est proposé à partir de 41.590 euros sans remise, mais avec les remises de Kia, il est proposé à partir de 31.550 euros, ce qui est très compétitif compte tenu de son équipement et de ses caractéristiques. De plus, Kia offre une garantie allant jusqu’à 7 ans ou 150 000 km, selon la première éventualité, ce qui démontre la confiance de la marque dans ses véhicules.

Si vous optez pour une version 4×4, le prix grimpe à 47.390 euros (Sportage Tech 1.6 T-GDi HEV 215 ch 4×4). Cependant, avec les remises promotionnelles de la marque, cette version est proposée à partir de 38.230 euros.