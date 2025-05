SUV familial : l’électrique change-t-il vraiment la donne ? Notre essai sans filtre

Du moteur thermique à l’électrique, ce SUV opère sa révolution silencieuse. Plus qu’une simple évolution, cette métamorphose illustre la volonté du constructeur de répondre aux défis environnementaux tout en préservant l’ADN qui a fait son succès : robustesse et polyvalence sont toujours au rendez-vous, désormais associées à une conscience écologique.

Dans un segment des SUV électriques en pleine effervescence, ce modèle frappe fort. Il conserve ses atouts historiques tout en y ajoutant les bénéfices de l’électrique : silence, performances et respect de l’environnement. Une transformation réussie qui démontre qu’innovation et accessibilité peuvent faire bon ménage.

Caractéristiques et performances du nouveau OMODA 5 EV

La plateforme T1X d’OMODA permet d’intégrer des moteurs à combustion, hybrides et électriques, maximisant ainsi la rigidité, la sécurité et l’espace intérieur. L’OMODA 5 EV conserve un intérieur spacieux et une capacité de chargement similaire à celle de sa version à essence, avec 380 litres dans le coffre et 1 075 litres avec les sièges rabattus.

Elle mesure 4 424 mm de long, soit 51 mm de plus que la version essence, et son empattement est de 2 630 mm. Sa largeur et sa hauteur sont identiques à celles de son homologue à essence, tout en conservant les lignes épurées de cette dernière.

Le modèle électrique présente une face avant rafraîchie avec des détails qui reflètent son statut, améliorant l’aérodynamisme avec un coefficient de traînée dans l’air de 0,281. La calandre en losange caractéristique de la version à combustion a été remplacée par un design volumétrique qui souligne son identité électrique, tandis que les phares à LED intègrent des détails fonctionnels et esthétiques qui accentuent sa modernité.

L’intérieur se caractérise, selon la marque, par un design moderne et ergonomique, avec des finitions de haute qualité qui créent une ambiance accueillante. Il est doté d’un écran HD incurvé de 12,3 pouces pour le système d’infodivertissement, compatible avec Apple Car Play et Android Auto, et équipé de la navigation, de caméras à 360° et d’assistants de conduite. La console centrale flottante offre un rangement pratique, des boutons pour la climatisation et les modes de conduite, une recharge sans fil de 50 W et diverses options de connectivité (USB, USB-C et prise 12 V).

Un prix compétitif sur le marché des SUV électriques

Le nouveau OMODA 5 EV, qui passe d’une motorisation thermique à une version entièrement électrique, se distingue par un prix attractif de vente, situé à un peu plus de 33 000 euros. Ce tarif le place de manière stratégique sur le marché des SUV électriques, offrant une option abordable aux consommateurs souhaitant adopter une mobilité durable sans pour autant sacrifier les performances et le confort d’un SUV moderne.

Ce positionnement tarifaire, allié à des prestations robustes, permet à l’OMODA 5 EV de se démarquer dans un segment très compétitif. Avec son rapport qualité/prix convaincant, ce modèle a de quoi séduire de nombreux acheteurs, en particulier ceux qui recherchent un véhicule polyvalent capable de répondre aux exigences quotidiennes comme aux longs trajets. L’objectif est de rendre l’électrique plus accessible, tout en maintenant des standards élevés en matière de technologie embarquée et de sécurité.

Les systèmes avancés d’aide à la conduite tels que le régulateur de vitesse adaptatif, l’alerte de trafic transversal, l’aide au changement de voie, le freinage d’urgence autonome et l’alerte de collision avant sont de série. En outre, des airbags frontaux, latéraux et rideaux, ainsi qu’un airbag central avant, sont proposés.

La version d’entrée de gamme Comfort propose un contrôle intelligent de l’éclairage, une climatisation bi-zone, des commandes vocales, un système audio à 6 haut-parleurs, la recharge sans fil, des vitres surteintées et des jantes de 18 pouces. La version Premium ajoute des améliorations telles que des sièges sport chauffants, un système audio SONY avec 8 haut-parleurs, un affichage tête haute (HUD), une caméra de vision HD à 360º et un toit ouvrant panoramique.

Le moteur électrique avant de 150 kW / 204 ch et 340 Nm de couple entraîne les roues avant et permet une accélération de 0 à 100 km/h en 7,6 secondes, atteignant une vitesse maximale de 172 km/h. La batterie LFP (lithium-ferrophosphate), composée de cellules Blade, a une capacité de 61,05 kWh, offrant une autonomie d’environ 430 km, avec une consommation de carburant approuvée de 15,5 kWh/100 km.