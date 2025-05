La définition allemande de la voiture de sport parfaite (et beaucoup sont d’accord) a 25 ans, un héritage né tout près de la Formule 1

Depuis la fin des années 1990, le monde entier a beaucoup changé et, par conséquent, l’industrie automobile aussi. Les marques abordent leurs produits différemment, leur clientèle a changé, tout comme les priorités, les tendances et les technologies utilisées. Mais un concept intemporel, une recette « bien née » dès le départ, n’a guère besoin d’être modifié, seulement actualisé et affiné. C’est précisément ce qu’a réussi à faire l’une des voitures que tout amateur d’essence aimerait avoir dans son garage.

La Porsche 911 GT3 fête ses 25 ans

Pas moins de 25 ans se sont écoulés depuis la présentation de la première Porsche 911 GT3, un quart de siècle d’une voiture de sport avec une véritable sensation de course, plus proche d’une supercar. Il s’agissait littéralement d’une spéciale d’homologation, afin d’homologuer les 911 GT3 pour la coupe monotype. C’était une voiture spéciale pour plusieurs raisons, mais l’une d’entre elles était son moteur, ramené de la course.

Le moteur n’était pas une simple évolution de la 911 Carrera 996, mais était basé sur le moteur Mezger qui avait été utilisé sur les 962 et 911 GT1 vainqueurs des 24 heures du Mans, délivrant 355 ch. Avec ses freins améliorés, sa suspension et son emblématique aileron arrière, le son de son 6 cylindres atmosphérique deviendra si célèbre qu’il fera « taire » la 911 GT2, dont la version biturbo de ce moteur développera 456 ch.

La 911 est déjà une voiture anachronique, avec son moteur boxer six cylindres suspendu à l’essieu arrière. Mais la 911 GT3, qu’il s’agisse de l’actuelle 992.2 ou de la 992.1, atteint une puissance spectaculaire de 503 ch et un couple de 450 Nm sans avoir recours à un turbocompresseur ou à un moteur électrique. C’est une question de régime et de son qui transmet tout, qui fait vibrer le conducteur, le passager avant, les passagers arrière (en option pour la Touring) et tous ceux qui l’entendent.

Et c’est bien de cela qu’il s’agit : de sensations. Il existe des voitures plus puissantes, plus extrêmes, qui accélèrent plus vite, qui peuvent tourner sur la Nordschleife, Spa-Francorchamps ou tout autre circuit plus rapide, mais la façon dont la 911 GT3 le fait est une véritable ode au plaisir de conduire. Sans parler du fait qu’il s’agit généralement d’une voiture capable d’être utilisée dans des situations plus conventionnelles, même s’il s’agit toujours d’un coupé 2+2 (avec des sièges arrière).

25 ans de sensations, sur route comme sur circuit

La nouvelle 911 GT3 conserve de nombreuses caractéristiques de l’original, à commencer par le pack Clubsport: sans supplément de prix, Porsche inclut des sièges en cuir, un harnais de sécurité à 6 points, une demi-cage de sécurité installée, un extincteur et un interrupteur principal, comme dans une voiture de course. Tout cela est proposé sur la nouvelle voiture comme sur l’originale, bien qu’il faille commander les sièges baquets pour pouvoir choisir le pack Clubsport.

Il s’agit donc d’une voiture qui n’a rien perdu de son essence de course. Dans un monde de plus en plus axé sur la réduction des émissions de CO2, parler d’une voiture affichant une consommation de carburant homologuée WLTP de 13,8 l/100 km et des émissions de CO2 de 312 g/km est également anachronique. Mais lorsque vous montez à bord d’une 911 GT3 et que vous la voyez sur la route et sur le circuit, les chiffres commencent à passer au second plan. Vous comprenez, par la peau et moins par le cerveau, pourquoi des milliers de personnes en veulent une.

Certains de ces chanceux conduiront la 911 GT3 pour ce pour quoi elle a été conçue et homologuée à l’origine : la course, puisqu’il s’agit de la voiture utilisée pour divers championnats Porsche à marque unique, y compris la Porsche Supercup qui accompagne la Formule 1 dans certaines épreuves – en fait, la 911 GT3 est basée sur la Supercup, qui a commencé à l’origine avec les 964 et 993. Depuis plus de trente ans, la Porsche Supercup est le support de la classe reine, traditionnellement dans les épreuves européennes.

Indépendamment de Porsche, la 911 GT3 a également participé à des courses de côte et à des rallyes. Sans aucun doute, un quart de siècle de grandeur, dans les rues et dans le sport automobile.