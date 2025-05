L’Europe trahit-elle ses engagements verts avec 42 milliards pour les voitures thermiques ?

L’Europe se retrouve au cœur d’un paradoxe majeur : malgré des objectifs climatiques ambitieux, l’Union Européenne continue de soutenir massivement les voitures diesel et essence. Ce sont 42 milliards d’euros de subventions qui, chaque année, alimentent encore l’industrie des véhicules thermiques, pourtant responsables de 14 % des émissions totales de gaz à effet de serre. Alors que des initiatives pour promouvoir la mobilité électrique se multiplient, cette situation apparaît comme une contradiction flagrante des politiques vertes.

Cette ambiguïté découle d’un équilibre fragile entre des engagements écologiques et des réalités économiques complexes. Beaucoup de pays membres continuent de subventionner le diesel pour maintenir l’emploi dans les secteurs de l’automobile et de la pétrochimie, en plus de satisfaire une demande encore forte pour ces véhicules. Mais à quel prix pour l’environnement ?

Pourquoi l’Europe tarde à couper les subventions ?

L’arrêt brutal des subventions aux véhicules thermiques est un sujet sensible. L’Europe se trouve coincée entre ses ambitions écologiques et des pressions économiques. En effet, l’industrie automobile, un secteur clé pour de nombreux États membres, fait valoir l’importance de ces aides pour soutenir la production et l’emploi. Les grandes marques historiques, soutenues par des lobbies puissants, défendent âprement leurs positions en rappelant l’impact que cette transition pourrait avoir sur leurs revenus et la stabilité des emplois.

De plus, la peur des répercussions sociales freine toute décision radicale. Une coupure nette des subventions affecterait durement des milliers d’emplois dans les régions dépendantes de l’industrie automobile. Les gouvernements sont donc réticents à prendre des mesures drastiques, préférant une transition plus douce pour éviter les mouvements sociaux, déjà exacerbés par la crise énergétique actuelle.

Les conducteurs de voitures de société bénéficient d’un abattement fiscal annuel moyen de 6 800 euros, qui peut aller jusqu’à 21 600 euros pour les modèles plus grands et plus polluants. Plus la voiture est grande et chère, plus elle bénéficie d’aides.

Ces voitures de société représentent 60 % des ventes de voitures en Europe et constituent un élément clé de toute technologie. Leur importance se reflète dans le soutien important des gouvernements qui accordent des subventions sous la pression des constructeurs.

Les impacts environnementaux et économiques des subventions sur le long terme

Les conséquences des subventions aux voitures diesel et essence vont bien au-delà de simples coûts budgétaires. Ces 42 milliards d’euros financent directement une pollution continue, ce qui contribue à retarder la transition énergétique en Europe. En maintenant ces aides, l’UE empêche une réduction plus rapide des émissions de CO2, essentielles pour atteindre les objectifs de neutralité carbone d’ici 2050.

D’un point de vue environnemental, ces subventions entraînent une augmentation des émissions de particules fines et de gaz à effet de serre, des facteurs aggravant la qualité de l’air dans les zones urbaines et les régions industrielles. Sur le plan économique, ces aides perpétuent une dépendance à des industries dépassées, freinant l’innovation vers des solutions plus vertes, comme l’électrification des flottes automobiles. En parallèle, les coûts indirects sur la santé publique liés à la pollution, notamment les maladies respiratoires, continuent de croître.

À long terme, l’impact est doublement négatif : la planète souffre, et les citoyens aussi. Non seulement l’Europe se retrouve piégée dans un cycle de financement d’un modèle de mobilité polluant, mais elle retarde également la mise en place de nouvelles industries qui pourraient créer des emplois durables dans le secteur des énergies renouvelables et des véhicules propres.

Selon Stef Cornelis, directeur de T&E Fleet : « Il est complètement illogique et absolument inacceptable que nous continuions à investir des milliards du contribuable dans une technologie qui est en totale contradiction avec le programme de transition verte de la Commission européenne ».

Quelle alternative pour une mobilité durable en Europe ?

Face à ce constat alarmant, il devient impératif de repenser la répartition des subventions. Une solution envisageable serait de rediriger ces 42 milliards d’euros vers des incitations pour les véhicules électriques et hybrides, ainsi que vers le développement des infrastructures nécessaires, telles que des réseaux de bornes de recharge. En renforçant ces aides, l’Europe pourrait accélérer l’abandon des moteurs thermiques et stimuler l’adoption des technologies plus propres.

De plus, une meilleure coopération entre les pays membres pourrait encourager des politiques cohérentes à l’échelle continentale, facilitant ainsi la transition. L’Union Européenne a tout intérêt à encourager l’innovation dans des secteurs tels que les batteries à longue durée de vie et les énergies renouvelables, ce qui pourrait aussi permettre à l’Europe de devenir leader mondial dans ce domaine.