Les meilleurs pneus hiver 2024 : Notre enquête vous aide à choisir

L’hiver approche, et la sécurité sur les routes devient une priorité. Pour de nombreux conducteurs, choisir les bons pneus hiver est essentiel pour affronter les conditions climatiques difficiles : neige, verglas et routes humides. C’est ici que Passion And Car intervient, avec une série de tests rigoureux pour identifier les meilleurs pneus hiver 2024. Leurs critères d’évaluation incluent des aspects cruciaux tels que l’adhérence sur neige, la tenue de route sur sol mouillé, ainsi que le confort de conduite, mesuré par le bruit et la consommation de carburant.

Le comparatif mené par Passion And Car se distingue par son approche complète, prenant en compte non seulement les performances sur la neige, mais aussi la durabilité et la consommation énergétique des pneus, deux aspects de plus en plus prisés par les conducteurs soucieux de leur impact environnemental et de leur budget.

La réglementation sur les pneus hiver en France : Ce que vous devez savoir

Depuis le 1er novembre 2021, la législation française impose des équipements spécifiques pour les véhicules circulant dans certaines zones montagneuses durant la période hivernale (du 1er novembre au 31 mars). Les pneus hiver ou chaînes à neige sont désormais obligatoires dans plus de 48 départements. Ces règles visent à renforcer la sécurité routière en hiver et à prévenir les accidents causés par des conditions météorologiques difficiles.

Les conducteurs concernés doivent équiper leur véhicule soit de pneus certifiés “3PMSF”, soit disposer de chaînes ou chaussettes à neige. Cette réglementation s’applique à divers types de véhicules, incluant les voitures particulières, les utilitaires, et les bus.

Respecter ces nouvelles règles permet de mieux affronter les dangers hivernaux et d’éviter des amendes, tout en augmentant la sécurité sur les routes glacées ou enneigées.

Pour plus d’informations : Sécurité Routière – Nouveaux équipements hivernaux

Les modèles gagnants : Pourquoi certains pneus surpassent-ils les autres ?

Après une série de tests approfondis, plusieurs modèles de pneus hiver se sont démarqués. Le Continental WinterContact TS 870, par exemple, a brillé par son équilibre entre adhérence et confort de conduite, avec une performance exceptionnelle sur les routes enneigées et une faible résistance au roulement. De son côté, le Michelin Alpin 6 a séduit par sa longévité et sa robustesse, assurant une sécurité constante même après plusieurs hivers d’utilisation.

Parmi les autres modèles remarqués, le Goodyear UltraGrip Performance+ a impressionné par son comportement sur route mouillée, un aspect crucial pour ceux qui vivent dans des régions où la pluie et les routes glissantes sont courantes. Ces pneus ne sont pas seulement évalués pour leur performance, mais également pour leur capacité à maintenir une haute sécurité dans des conditions variées.

Les critères comme la capacité à freiner rapidement sur verglas ou la stabilité lors des virages ont été scrutés de près, offrant ainsi aux consommateurs des indications claires sur la meilleure option pour leur type de véhicule et leurs conditions de conduite.

Les innovations à surveiller pour les pneus hiver 2024

L’industrie des pneus hiver est en pleine mutation, et les fabricants rivalisent d’ingéniosité pour offrir des produits toujours plus performants. En 2024, les innovations ne manquent pas, et plusieurs d’entre elles méritent d’être mentionnées. Les technologies de pointe, comme l’amélioration des gommes et des motifs de la bande de roulement, jouent un rôle clé dans l’efficacité de ces pneus sur des surfaces difficiles.

Parmi les avancées les plus notables, l’optimisation des mélanges de gommes permet une meilleure adhérence à des températures extrêmement basses sans compromettre la durabilité du pneu. De plus, les nouvelles structures de rainures, conçues pour évacuer l’eau et la neige fondue plus rapidement, offrent une meilleure résistance à l’aquaplaning. Ces innovations permettent aux pneus hiver d’être plus polyvalents, capables de s’adapter à une gamme plus large de conditions hivernales, de la neige fraîche au verglas en passant par les routes humides.

Un autre axe d’innovation concerne l’efficacité énergétique. En effet, certains pneus intègrent désormais des technologies visant à réduire la consommation de carburant, tout en conservant une adhérence optimale. Cela est particulièrement important pour les conducteurs soucieux de leur empreinte écologique, ou simplement pour ceux qui cherchent à réduire les coûts à long terme liés à la conduite hivernale.

Comment choisir le meilleur pneu hiver pour votre véhicule ?

Face à cette diversité de produits et d’innovations, choisir le bon pneu hiver peut sembler difficile. Cependant, il existe plusieurs points clés à prendre en compte pour faciliter cette décision. Avant tout, il est essentiel de bien connaître les caractéristiques de votre véhicule : la taille des pneus recommandée par le constructeur, mais aussi les spécificités liées à la puissance et au poids de votre voiture.

Les conditions de conduite sont également un facteur déterminant. Si vous habitez dans une région où la neige et le verglas sont fréquents, privilégiez les pneus ayant obtenu d’excellents résultats en termes d’adhérence sur neige. En revanche, si vous êtes confronté à des routes humides la plupart du temps, les pneus performants sur sol mouillé, comme le Goodyear UltraGrip Performance+, seront un meilleur choix.

Enfin, il ne faut pas sous-estimer l’importance de la durabilité et du confort de conduite. Des pneus silencieux et économes en carburant, tels que le Michelin Alpin 6, peuvent représenter un investissement judicieux à long terme, surtout si vous parcourez de longues distances chaque hiver.

Le test de pneus d’hiver 2023 de l’ADAC

En septembre 2023, l’ADAC a présenté 32 pneus d’hiver en test, de 100 à 170 euros l’unité. Et ce, en deux dimensions : d’une part, la dimension 225/45 R17 pour la classe compacte, dont font partie par exemple l’Opel Astra, la Peugeot 308, l’Audi A3 ou la Mercedes Classe A. D’autre part, la dimension 205/60 R16 pour les petits SUV de la classe moyenne inférieure, comme la VW T-Cross, la VW T-Roc ou la Ford Puma. Il y avait quelques bons pneus. Cependant, trois d’entre eux ont obtenu des résultats si mauvais en termes de sécurité de conduite qu’ils ont reçu une note insuffisante. Les pneus bon marché étaient plus nombreux que la moyenne dans les derniers rangs.

Sécurité de conduite par temps ensoleillé, pluvieux, verglacé et enneigé

La sécurité de conduite représente 70 % de la note attribuée par l’ADAC. Le comportement au freinage est pris en compte : Le freinage s’effectue de 100 km/h à zéro sur route sèche et de 80 km/h à zéro sur route mouillée. Sur la neige et le verglas, les choses se passent plus lentement. Les testeurs mesurent les distances de freinage de 30 km/h à zéro sur la neige tassée et de 20 km/h à zéro sur la glace polie. En outre, les examinateurs constatent sur une piste d’essai la stabilité des véhicules dans les virages et la réaction des pneus à l’aquaplaning en cas de rainures longitudinales et transversales (ici les critères de test complets).

Bilan environnemental pour chaque fabricant et ses pneus

L’ADAC évalue le bilan environnemental de chaque pneu avec une part de 30 pour cent de la note globale. Là aussi, il y a eu quelques bons résultats. Ils sont classés en fonction de la consommation de carburant et du bruit de roulement, du poids et de la vitesse à laquelle ils s’usent. La teneur en substances nocives des pneus, l’écobilan ainsi qu’une éventuelle certification de durabilité du fabricant contribuent également à déterminer la note environnementale. Vous trouverez les résultats complets dans le test des pneus hiver 2023 de l’ADAC.

La classe pour les voitures compactes : pneus hiver 225/45 R17

En tête de la catégorie 225 se trouvaient les trois pneus les plus chers du test. Le Continental WinterContact TS 870, vendu 167 euros, monte sur le podium avec la meilleure note de test de 2,0. Il freine bien, surtout sur le verglas et la neige, et affiche un très bon kilométrage de 55 900 kilomètres. Le Michelin Alpin 6 (170 euros) freine presque aussi bien, parcourt 61 000 kilomètres et obtient la note Bien (2,2). Le Goodyear UltraGrip Performance+ (166 euros) se situe exactement au même niveau. Il marque des points sur route sèche et avec une faible consommation de carburant.

En ce qui concerne le kilométrage, l’ADAC calcule le nombre de kilomètres que les pneus peuvent parcourir jusqu’à ce qu’ils atteignent une profondeur de profil minimale légale de 1,6 millimètre. Selon l’ADAC, il est toutefois beaucoup plus sûr de monter de nouveaux pneus d’hiver dès quatre millimètres de profil résiduel.

Un rapport qualité-prix de 110 à 137 euros

Le quatrième bon pneu du test, le Dunlop Winter Sport 5, présente également une grande efficacité et un kilométrage maximal de 61 500 kilomètres. Sur route mouillée, il n’obtient que la note moyenne de 2,6 – sa note globale est Bonne (2,4). Il y aurait encore deux autres prétendants au titre de vainqueur du rapport qualité-prix. Avec 130 euros et une note de 2,6 tout juste satisfaisante, le Hankook Winter i*cept RS3 est en lice, avec 110 euros et une note de 2,7, le Kumho Wintercraft WPS2. Mais les deux n’ont pas obtenu la mention « bien », car leurs performances de freinage sur chaussée sèche ne sont pas optimales. En revanche, le Hankook se comporte mieux que le Kumho sur route mouillée et hivernale, le Kumho ayant le meilleur kilométrage de cette largeur avec 64 000 km. Le Hankook n’atteint que 46 000 kilomètres.

Optimisé trop unilatéralement pour la neige et le verglas

Le seul 225 défectueux est le Kormoran Snow – avec 106 euros, il est aussi le moins cher dans cette dimension de pneu. Sa mauvaise performance de freinage sur chaussée mouillée lui est fatale. À titre de comparaison, une voiture équipée du Kormoran peut encore rouler à 36 km/h, alors qu’elle est déjà à l’arrêt avec les pneus Hankook. Sur route sèche, le Kormoran est également le plus mauvais avec une note suffisante. Pourtant, il présente un excellent kilométrage et est même le meilleur sur une chaussée hivernale. Il semble que l’optimisation ait été trop unilatérale.

Pneus d’hiver 205/60 R16 pour les petits SUV

Sept pneus sur 16 ont obtenu la mention « bien ». Le Dunlop Winter Sport 5 à 126 euros et le Michelin Alpin 6 à 141 euros étaient juste en tête, avec une note de 2,2 chacun. Le Dunlop était le meilleur sur une piste sèche, mais aussi en tête sur une piste mouillée et hivernale. En ce qui concerne le bilan écologique, son kilométrage était plutôt bon (47 700 kilomètres jusqu’à la profondeur de profil minimale légale), Dunlop n’a en revanche obtenu qu’un mauvais « Assez bien » en matière de durabilité. Le Michelin a freiné et roulé presque aussi bien que le Dunlop, mais a affiché un kilométrage encore meilleur (53 300 km) et moins d’usure des pneus. Derrière le duo de tête, on trouve le Goodyear UltraGrip 9+ à 135 euros, avec des performances solides et une note de 2,3.

Les vainqueurs du rapport qualité-prix chez les plus petits

Les bons pneus les moins chers, à 109 euros chacun, étaient le Hankook Winter i*cept RS3 et le Firestone Winterhawk 4. Ils n’ont pas aussi bien freiné que les deux leaders sur chaussée sèche. De plus, ils ont moins marqué de points au niveau du bilan écologique : Leur kilométrage, avec 38 700 et 35 700 kilomètres, était notamment inférieur à celui des deux vainqueurs du test dans cette catégorie.

Les examinateurs ont attesté le meilleur kilométrage, avec 56 000 kilomètres jusqu’au changement prescrit, et donc la plus longue durée de vie kilométrique pour la largeur de pneu de 205, au Fulda Kristall Control HP 2, vendu 108 euros. Avec une note de 2,9 en freinage sur route mouillée et de 2,5 en conditions hivernales, il n’a toutefois pas réussi à se classer parmi les bons.

Le moins cher n’est pas le meilleur

L’ADAC déconseille les deux compactes les moins chères. Le Lassa Snoways 4 (93 euros) et l’Austone Athena SP-901 (88 euros) présentent tous deux une sécurité de conduite insuffisante. Le Lassa présente une maniabilité médiocre sur la glace et la neige, tandis que l’Austone freine misérablement sur chaussée sèche et mouillée.

Au test des pneus d’hiver 2022 : modèles pour petites voitures et SUV

Pour l’hiver 22/23, l’ADAC s’est penché sur 16 modèles pour petites voitures comme la VW Polo ou la Renault Clio. Ces pneus sont homologués pour une vitesse maximale de 190 kilomètres par heure. A cela s’ajoutent 17 pneus d’hiver pour les SUV de la classe moyenne inférieure, également appelée classe compacte. Ils peuvent rouler jusqu’à une vitesse de 210 km/h. Les modèles de voitures les plus courants sont l’Audi Q3, la Ford S-Max ou encore les véhicules non SUV comme l’Opel Astra ou le Zafira.

Un bon choix pour les petites voitures à partir de 80 euros

Dans la dimension 185/65 R15 T pour les petites voitures, quatre pneus ont particulièrement convaincu. Trois d’entre eux sont arrivés à égalité : le Continental WinterContact TS870 (100 euros par pneu) offre une grande sécurité de conduite et n’est guère sensible à l’aquaplaning sur chaussée mouillée. En ce qui concerne le bruit de roulement, il n’est que satisfaisant, mais il consomme peu de carburant et s’use moins vite. Le Goodyear UltraGrip 9+ (96 euros) était le meilleur sur le mouillé, mais sa consommation de carburant et son usure étaient légèrement plus élevées que celles du Continental. Le Semperit Speed-Grip 5 (80 euros) se comporte bien sur la neige, mais freine un peu moins bien sur route mouillée. Son usure est faible et sa consommation de carburant est la meilleure du test.

Michelin avec peu d’usure

Le Michelin Alpin 6, vendu 99 euros, présente une bonne moyenne dans toutes les conditions de route. Il est le meilleur du test en termes d’usure et bon en termes de consommation de carburant. Dans l’ensemble, il se situe juste derrière les trois premiers, à la quatrième place.

Les défaillants par temps de pluie

Deux modèles sont déclassés en « insuffisant » en raison de leur faiblesse par temps de pluie. Le Wanli SW611 chinois (62 euros) met presque un tiers de temps de plus que le meilleur, le Bridgestone Blizzak (96 euros), pour freiner de 80 km/h à zéro sur le mouillé. Même sa faible consommation de carburant et son prix bas ne l’aident pas. Son compatriote Imperial Snowdragon HP (73 euros) freine lui aussi de manière insuffisante par temps de pluie.

Pneus 215 à partir de 98 euros

Dans la dimension de pneu 215/60 R16 H , deux leaders se révèlent, suivis de près par un autre duo. Le Continental WinterContact TS870 (159 euros) est en tête, à égalité avec le Dunlop Winter Sport 5 (154 euros). Les deux se comportent presque très bien sur la neige. Il y a également peu à redire sur leur comportement sur le sec et le mouillé. Le Continental freine également très bien sur la glace, mais il est un peu bruyant. Quant au Dunlop, il marque des points avec sa faible consommation de carburant et son usure.

Les 3e et 4e places avec leurs points forts et leurs points faibles

Le duo de poursuivants se compose tout d’abord du Goodyear UltraGrip Performance + à 158 euros. Aucun des pneus testés ne s’arrête plus vite sur la neige. Cependant, il n’obtient qu’un « bon » de justesse sur chaussée sèche et mouillée, et un « satisfaisant » pour le bruit de roulement. Le point faible du Michelin Alpin 6 dans la taille 215/60 est son prix élevé de 167 euros. Sinon, il s’agit d’un pneu équilibré avec un bon comportement sur routes sèches à verglacées et une faible usure, mais avec un bruit de roulement satisfaisant.

Le moins cher avec une faiblesse au soleil et sous la pluie

L’ESA+Tecar Supergrip Pro est le pneu le moins cher (99 euros), mais il n’arrive qu’en milieu de classement. Certes, il est le meilleur en termes de consommation de carburant et ne montre qu’une faible usure. Ces points positifs écologiques et son bon comportement de freinage sur la neige sont toutefois relativisés par ses faiblesses sur chaussée sèche et mouillée.

La lanterne rouge s’use rapidement

La lanterne rouge de cette catégorie de pneus est le Cooper Tires WM-SA2 + à 111 euros. Son usure est assez élevée, tout comme son bruit de roulement. De plus, il présente le plus mauvais comportement sur route sèche, par exemple lors de manœuvres d’évitement. Il ne freine toutefois pas aussi mal que les deux perdants du test parmi les pneus d’hiver de 185 pour petites voitures.

Au test 2021 : pneus hiver pour voitures de petite et moyenne cylindrée

Dans le cadre du test de pneus hiver 2021, l’ADAC a examiné des pneus pour petites voitures comme la VW Golf et l’Opel Astra (dimensions des pneus : 195/65 R15) ainsi que des pneus pour voitures de classe moyenne comme la BMW série 3 et l’Audi A4 (dimensions des pneus : 225/50 R17).

Parmi les pneus pour voitures de taille moyenne, deux se sont révélés défectueux : Goodride Z-507 Zuper Snow et Linglong Green-Max Winter UHP. Alors que le Goodride échoue sur la neige, le Linglong patine sur le mouillé. Les pneus recommandés pour les voitures de classe moyenne proviennent de Dunlop, Michelin et Goodyear.

Pour la classe compacte, les examinateurs recommandent les modèles des mêmes marques ainsi que le pneu de Vredestein.

Les tableaux complets avec tous les résultats des tests sur les pneus hiver pour les voitures de taille moyenne et les petites voitures sont disponibles sur le site Internet de l’ADAC.

Les meilleurs 225 sur la neige

Les pneus d’hiver de taille 225/50 R17 testés appartenaient à la catégorie de vitesse V, c’est-à-dire qu’ils sont autorisés à rouler à une vitesse maximale de 250 kilomètres par heure. Le Dunlop Winter Sport 5 a obtenu le meilleur résultat sur la neige avec une note de 1,5.

Sur chaussée sèche et mouillée, le Michelin Alpin 6 était légèrement meilleur. Le Goodyear Ultra Grip Performance + a tout juste obtenu la mention « bien », mais il était déjà troisième du test. Les trois modèles sont assez chers, ils coûtent chacun plus de 160 euros l’unité.

Outre les caractéristiques principales telles que la distance de freinage et la tenue de route, le silence de fonctionnement a également été pris en compte dans l’évaluation. Le Dunlop était assez bruyant. En revanche, il était plus économe en carburant que les autres. Le Michelin, quant à lui, s’est montré peu usé malgré ses bonnes propriétés sur route sèche et mouillée.

Les pneus bon marché avaient des faiblesses

Ceux qui trouvent que 160 euros pour un pneu, c’est trop cher, pourraient opter pour le Kleber Krisalp HP3 (127 euros). Il a reçu une note négative parce qu’il n’a obtenu que 2,7 sur l’asphalte mouillé.

Le Nexen Winguard Sport 2, quant à lui, est moins cher (107 euros), mais ses caractéristiques de conduite sont moyennes et l’usure est assez élevée. Quant à l’Esa+Tecar Supergrip Pro, il est déjà disponible pour 99 euros. Mais, à l’exception de la neige, ses propriétés de freinage sont également moyennes – et de nos jours, dans la plupart des régions, la neige est généralement plus rare que les chaussées sèches ou mouillées. Il est également assez bruyant, mais sa consommation de carburant est la plus faible du test.

Pneus pour la classe moyenne inférieure

Dans le segment des pneus 195/65 R15 très vendus (par exemple pour la VW Golf ou l’Opel Astra), la catégorie de vitesse T (jusqu’à 190 km/h) a été testée. Quatre bons pneus et onze satisfaisants ont été testés. Sur la neige, seuls deux n’étaient pas bons. Les testeurs de l’ADAC ont toutefois remarqué que le kilométrage était assez faible dans le champ de test – entre 21 800 et 34 400 kilomètres.

Quatre bons pneus à partir de 70 euros

Le Dunlop Winter Response 2 à 81 euros, le Goodyear UltraGrip 9+ (82 euros), le Michelin Alpin 6 (85 euros) et le Vredestein Wintrac (70 euros) étaient pratiquement au même niveau en termes de distance de freinage et de stabilité de conduite sur neige, pluie et route sèche.

On trouve néanmoins des différences : parmi les quatre modèles, le Goodyear a la meilleure adhérence sur le mouillé, le Michelin le kilométrage le plus élevé du test. Le pneu Vredestein peut également parcourir de nombreux kilomètres. Dunlop et Vredestein consomment assez peu de carburant. Le Vredestein est donc une bonne combinaison entre respect de l’environnement et préservation du porte-monnaie.

Pneus d’hiver pour les minibus et les camionnettes

Dès 2019, nous avons pris en compte les modèles pour les camionnettes, les minibus mais aussi les camping-cars dans la catégorie 205/65 R16 C pour 73 à 77 euros. Les pneus hiver pour camionnettes testés ont une meilleure adhérence que les modèles d’été précédemment testés par l’ADAC, mais leur durée de vie est nettement plus courte – 40 000 kilomètres ou moins, soit environ la moitié.

Le meilleur pneu testé dans cette catégorie était le Continental VanContactWinter à 147 euros par pneu. Il est en tête sur chaussée sèche et mouillée. Le Michelin Agilis Alpin à 151 euros obtient le meilleur résultat en termes de kilométrage. Le Pirelli Carrier Winter à 136 euros consomme moins de carburant, mais il est médiocre sur le mouillé.