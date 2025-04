Un véhicule qui roule avec l’énergie solaire : THK dévoilera le prototype LSR-05 au salon de l’automobile de Paris

La technologie japonaise a toujours été à la pointe de l’innovation. Aujourd’hui, la société THK surprend avec sa première voiture électrique, la LSR-05. Ce prototype, qui sera présenté au Mondial de l’Automobile de Paris, est bien plus qu’un véhicule futuriste. C’est une vitrine de la puissance de la créativité et de l’ingénierie japonaises, et une déclaration claire sur la direction que prend l’avenir de la mobilité.

La LSR-05, développée en collaboration avec le célèbre designer Shiro Nakamura, est une combinaison parfaite de luxe et de sportivité. Cette voiture à quatre places aux lignes épurées n’attire pas seulement le regard, c’est aussi un bijou de technologie. Nakamura, qui a travaillé avec des marques légendaires telles que Nissan, a voulu refléter dans ce modèle l’innovation et la précision qui caractérisent le Japon, en créant une voiture spacieuse à l’intérieur et aérodynamique à l’extérieur.

Avec près de 5 mètres de long et 2 mètres de large, la LSR-05 entre dans la catégorie des grandes voitures, mais son design est si sophistiqué qu’elle conserve une impression de légèreté et de dynamisme. C’est une voiture pour ceux qui cherchent à combiner le confort d’une voiture de luxe avec l’excitation d’une voiture de sport.

L’un des grands paris de THK avec ce concept car est de présenter l’avenir de la technologie automobile. Ce véhicule n’est pas seulement électrique, il comporte également des innovations qui semblent tout droit sorties d’un film de science-fiction.

Parmi celles-ci, le système de recharge sans contact, qui signifie que la voiture n’a pas besoin d’être branchée sur une prise pour se recharger : il suffit de la placer sur une base spéciale pour qu’elle commence à se recharger automatiquement. Une solution pratique et futuriste pour faciliter la vie.

Une autre nouveauté est le système de réglage Stealth Seat, qui permet de régler les sièges sans interférence visible avec le design du plancher de la voiture. Cela donne à l’intérieur un aspect propre, spacieux et, surtout, confortable pour les passagers.

Alors que de nombreuses voitures électriques privilégient l’efficacité, la LSR-05 s’efforce également d’offrir une expérience de conduite passionnante. Le véhicule est équipé de moteurs électriques aux roues arrière et d’un moteur électrique à l’avant, ce qui lui confère un contrôle total de la route. Cette configuration améliore la maniabilité de la voiture, la rendant agile aussi bien en ville que sur autoroute.

Elle est également dotée d’une suspension active, ce qui signifie que la voiture peut s’adapter automatiquement aux conditions de la route pour offrir une conduite souple et stable, ce que le conducteur et les passagers apprécieront. Et pour ceux qui recherchent le confort, l’intérieur a été conçu dans un esprit de luxe, avec des sièges spacieux et réglables qui vous permettent de profiter de chaque trajet.

Mais la LSR-05 n’est pas seulement une démonstration de ce qu’ils peuvent faire en termes de technologie. C’est aussi la promesse que THK continuera à repousser les limites de l’innovation. En fait, l’entreprise travaille déjà sur un nouveau prototype, le LSR-07, qui sera dévoilé l’année prochaine et qui promet de continuer à remettre en question la façon dont nous concevons les voitures électriques.

Un héritage d’innovation

Fondé en 1971 à Tokyo, THK s’est forgé une solide réputation dans le domaine de la technologie des mouvements linéaires, fournissant des composants clés à l’industrie des machines-outils et aux constructeurs automobiles du monde entier. Avec 37 usines dans le monde et une présence notable en Europe, dont un site de production à Ensisheim, en France, THK continue de repousser les limites de l’excellence en matière d’ingénierie.

Akihiro Teramachi, président-directeur général de THK, a exprimé son enthousiasme à l’égard de cet événement historique en déclarant : « Ce sera un jour très spécial pour notre entreprise d’être présente au Salon de l’auto de Paris et de présenter pour la première fois un prototype de véhicule THK en dehors du Japon ».

La LSR-05 : Luxe, sportivité et révolution

La LSR-05 n’est pas seulement un véhicule électrique, c’est aussi une vitrine de l’ingénierie et du design les plus avancés. Mesurant 4995 mm de long, 1965 mm de large et 1530 mm de haut, ce coupé sport multisegment allie luxe et performances sportives. Le véhicule est doté d’une série de technologies THK importantes, notamment

Système de sièges coulissants furtifs : Un design compact qui offre un intérieur spacieux avec une disposition innovante des sièges.

: Un design compact qui offre un intérieur spacieux avec une disposition innovante des sièges. Moteurs intégrés avec direction à quatre roues : Deux moteurs à flux variable de 93 kW (800 V) à l’arrière, complétés par un moteur de 220 kW (800 V) à l’avant pour une meilleure maniabilité.

: Deux moteurs à flux variable de 93 kW (800 V) à l’arrière, complétés par un moteur de 220 kW (800 V) à l’avant pour une meilleure maniabilité. Système de suspension active : Utilisant la technologie des vis à billes THK, la suspension active ajuste la hauteur du véhicule en fonction des conditions de la route, améliorant ainsi la stabilité et le confort.

: Utilisant la technologie des vis à billes THK, la suspension active ajuste la hauteur du véhicule en fonction des conditions de la route, améliorant ainsi la stabilité et le confort. Chargement sans contact: La vision avant-gardiste de THK en matière de mobilité future s’incarne dans son système innovant de chargement sans contact.

Shiro Nakamura, PDG de SN DESIGN PLATFORM, a déclaré : « Le LSR-05 représente l’innovation et la précision japonaises. L’emballage intelligent a permis de créer un intérieur spacieux et confortable grâce à la disposition unique des sièges.

Des caractéristiques avancées pour une expérience de conduite moderne

Au Salon de l’auto de Paris, Takashi Teramachi, directeur de l’exploitation de THK, présentera les technologies avancées qui font de la LSR-05 un leader sur le marché des véhicules électriques. Les principales caractéristiques sont les suivantes

Amortisseurs actifs MR Fluid : Ces amortisseurs utilisent un fluide magnétorhéologique pour contrôler électroniquement les performances d’amortissement, ce qui améliore considérablement le confort de conduite et la maniabilité.

: Ces amortisseurs utilisent un fluide magnétorhéologique pour contrôler électroniquement les performances d’amortissement, ce qui améliore considérablement le confort de conduite et la maniabilité. Suspension à contrôle de niveau actif (ALCS) : Ce système ajuste la hauteur du véhicule pour optimiser l’aérodynamisme à grande vitesse tout en améliorant les capacités tout-terrain.

: Ce système ajuste la hauteur du véhicule pour optimiser l’aérodynamisme à grande vitesse tout en améliorant les capacités tout-terrain. Frein de service électrique (ESB) : ce système de freinage innovant permet un contrôle indépendant des quatre freins, contribuant ainsi à une réduction significative du poids.

Regarder vers l’avenir : La prochaine génération

Les ambitions de THK ne s’arrêtent pas à la LSR-05. L’entreprise développe déjà le LSR-07, un prototype de la prochaine génération, et prévoit de présenter d’autres innovations lors du prochain salon de la mobilité au Japon.

En s’apprêtant à dévoiler la LSR-05, THK renforce son engagement à allier luxe, sportivité et technologie révolutionnaire, assurant ainsi sa position de leader dans l’avenir de la mobilité électrique. La LSR-05 est prête à redéfinir les attentes dans le monde de l’automobile et à illustrer l’esprit d’innovation de THK.