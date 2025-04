Yamaha R9 2025 : Enfin l’arrivée d’un modèle tant attendu

On a longtemps spéculé et attendu – elle est maintenant là : la nouvelle Yamaha R9. Nous avons pu découvrir ce qu’elle peut faire et apporter à la saison 2025 lors d’une présentation exclusive.

Dans le passé comme dans le présent, on pouvait peut-être tout juste passer à côté d’une Yamaha R6 dans le segment Supersport. Cette moto a remporté de nombreuses victoires et titres au cours des dernières décennies. L’histoire de ce succès a commencé en 1999, lorsque la R6 a été présentée comme le successeur de l’YZF-600R Thundercat. À partir de ce moment-là, les choses n’ont cessé de monter en flèche et le développement s’est poursuivi. Avec la RJ11, la RJ15 et la dernière RJ27 lancée en 2017, des jalons ont été posés dans cette catégorie. Depuis, beaucoup de choses ont changé dans le monde de la m

oto. Les chiffres de vente des supersports et des superbikes stagnent ou sont en forte baisse, les normes antipollution strictes de l’UE posent de gros obstacles aux groupes. Les constructeurs ont donc dû réagir. La première mesure de Yamaha a été de stopper le développement et la vente au sein de l’UE de la version routière de la R6. La version de course, qui connaît un grand succès, est toujours disponible à la vente.

La philosophie des moteurs de nombreux constructeurs a changé et les appels des fidèles fans de Yamaha à mettre sur le marché une supersportive basée sur le règlement des motos de nouvelle génération se sont fait d’autant plus pressants. Depuis 2022, le championnat du monde Supersport autorise les machines de plus de 600 cm3 pour les quatre cylindres, 675 cm3 pour les trois cylindres et 750 cm3 pour les twins. Il en résulte que la Yamaha R6, la Kawasaki ZX-6R et la Honda CBR600RR sont les dernières quatre cylindres en ligne classiques de 600 cm3 restantes sur la grille de départ. Les ingénieurs ingénieux d’Iwata ont profité de ce changement de règlement, ont reconnu le potentiel du moteur Yamaha MT09 et se sont repositionnés.

Ce qui fonctionne avec la MT07 et la R7 devrait également être réalisable avec sa grande sœur.

Depuis la modification du règlement en 2022, on ne cesse de parler de la R9 et de spéculer sur sa date de sortie. Yamaha s’est assuré les droits d’appellation il y a longtemps déjà. La présentation attendue lors du salon de la moto EICMA à Milan en novembre 2023 n’a pas eu lieu, tout comme le lancement espéré au printemps 2024.

Mais c’est maintenant chose faite

Les responsables de Yamaha ont pris leur temps, ne voulant délibérément pas tirer à hue et à dia pour ne présenter qu’ensuite une moto capable de suivre les grandes traces de la R6 à succès.

Dans le plus grand secret, j’ai pu jeter un coup d’œil dans les coulisses, obtenir les premières informations en exclusivité et jeter un coup d’œil sur la R9. Je n’ai pas encore pu la conduire, c’est encore à venir !

Le moteur est connu

La nouvelle Yamaha R9 est équipée du moteur CP3 à couple élevé de 890 cm3 de la célèbre MT09. Celui-ci a une course de 62 mm, un alésage de 78 mm et développe 119 ch à 10.000 tr/min. Le taux de compression est de 11,5:1 et Yamaha propose également un Chip Controlled Throttle (commande électronique du papillon des gaz).

La nouveauté est la cartographie « Supersport », nous sommes impatients de voir dans quelle mesure les gènes SSP se font sentir ici.

Caractéristiques techniques de la Yamaha R9 2025

Moteur Propulsion Type de moteur Série Nombre de cylindres 3 Cycle 4 temps Cylindrée 890 ccm Puissance 119 ch tr/min à la puissance 10 000 tr/min Couple 93 Nm tr/min au couple 7 000 tr/min Longueur 2 070 mm Largeur 705 mm Hauteur 1 180 mm Poids prête à rouler (avec ABS) 195 kg

Nouveau cadre Deltabox en aluminium léger

Le cadre, quant à lui, n’a pas été simplement tiré de la MT09. Pour cela, on est allé sur la planche à dessin ou plutôt sur l’ordinateur et on a dessiné un tout nouveau développement. Le procédé de coulée par gravité a permis d’obtenir la plus grande rigidité de tous les modèles CP3 et le poids de cadre le plus faible de tous les modèles Supersport, soit seulement 9,7 kg. Le cadre est très étroit, ce qui rend la R9 agile et maniable. Le poids total est de 195 kg à l’état humide.

L’aérodynamisme est au centre des préoccupations

La R9 se distingue nettement de la R6 sur le plan esthétique. Les plus visibles sont certainement les winglets et les phares avant. La délicate poupe aux ailes esthétiquement petites que l’on connaît de la R6 a dû céder sa place, on se dirige ici vers la R1. La Yamaha R9 a une résistance à l’air plus faible que la R6 et les winglets à eux seuls génèrent jusqu’à 7% de pression d’appui supplémentaire à l’avant (10% dans les virages). Nous verrons plus tard si cela affecte la vitesse de pointe.

Le châssis surprend

De loin, des montants de fourche dorés et un vase d’expansion doré me sourient. Mais dans ce cas, tout ce qui brille n’est pas or. Car sur la R9, on n’a pas misé sur des composants de suspension de Suède – comme sur la MT-09SP – mais sur KYB. Il n’a pas encore été décidé à ce moment-là si ce petit emballage trompeur resterait doré ou s’il deviendrait un noir classique. Ce qui est sûr, c’est que la fourche inversée KYB de 43 mm est réglable individuellement en détente et en compression à gauche et à droite. L’amortisseur arrière KYB est réglable en précontrainte, en détente et en compression.