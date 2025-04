Alfa Romeo au Mondial de l’Automobile de Paris : Première internationale de l’Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale

Alfa Romeo présentera sa gamme complète de modèles au Mondial de l’Automobile de Paris, du 14 au 20 octobre 2024. La marque, dont l’histoire remonte à plus d’un siècle, emmènera en outre les visiteurs dans un voyage culturel dans l’univers du « Made in Italy ». En effet, le stand, baptisé « Bottega », va au-delà de la simple exposition des véhicules : en collaboration avec certaines des entreprises les plus connues et les plus importantes d’Italie, Alfa Romeo propose une expérience multisensorielle complète. Parmi les partenaires figurent Alcantara, ART, Lavazza, Magna Pars, Poltrona Frau et Schedoni. Ainsi, sur le stand Alfa Romeo, il est possible de déguster non seulement des voitures italiennes, mais aussi des tissus italiens, des articles en cuir de la plus haute qualité, des meubles et probablement le meilleur café italien du salon.

La nouvelle Alfa Romeo Junior, qui marque le retour de la marque italienne dans le segment B, sera sous les feux de la rampe. Ce SUV compact et sportif est un véhicule authentique, cool et unique qui allie un style moderne à la technologie en termes de confort, de connectivité et de dynamique de conduite. L’Alfa Romeo Junior Elettrica5 à propulsion purement électrique et l’Alfa Romeo Junior Ibrida à technologie hybride se distinguent à peine par leur look et leur équipement. Les deux modèles sont 100 pour cent Alfa Romeo.

Au Mondial de l’Automobile de Paris, l’Alfa Romeo Junior Ibrida fête sa première dans la version d’équipement Speciale. Ce modèle, propulsé par un moteur essence de 100 kW (136 ch), dispose d’un système d’échappement à deux sorties, de jantes en alliage léger de 18 pouces ainsi que d’un pack sport comprenant des sièges baquets Sabelt® recouverts d’Alcantara et des détails sportifs sur la carrosserie. En première française, on pourra également voir l’Alfa Romeo Junior Veloce, qui a un moteur électrique de 207 kW (équivalent à 280 ch) sous le capot.

Une autre star de la présentation est la nouvelle Alfa Romeo 33 Stradale. La supercar, qui ne sera fabriquée à la main qu’à 33 exemplaires, poursuit ainsi sa tournée des principaux événements européens. Auparavant, le coupé deux places avait déjà été invité, entre autres, au Concorso d’Eleganza à la Villa d’Este sur le lac de Côme, où il a remporté le très convoité « Design Concept Award », au « Goodwood Festival of Speed » en Grande-Bretagne et à « Chantilly Arts & Élégance Richard Mille » près de Paris.

Au Salon de Paris, l’Alfa Romeo Tonale sera officiellement lancée dans la nouvelle année modèle. Parmi les principales nouveautés, on trouve un habitacle redessiné avec de nouveaux designs pour le tunnel central et le tableau de bord central, ainsi qu’un nouveau sélecteur pour la boîte automatique. L’Alfa Romeo Tonale Ibrida Veloce6 exposée est propulsée par un moteur essence turbo de 1,5 litre et 118 kW (160 ch), associé à une boîte de vitesses à double embrayage à sept rapports. Dans certaines situations de conduite, un moteur électrique de 48 volts d’une puissance de 15 kW (correspondant à 20 ch) apporte son soutien et permet également une conduite purement électrique.

L’exposition à Paris est complétée par le modèle spécial Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Super Sport en édition limitée. La désignation « Super Sport » de la berline de 382 kW (520 ch) est un hommage à l’Alfa Romeo 6C 1500 Super Sport : c’est avec une voiture de course de ce type que la star du Grand Prix Giuseppe Campari a remporté les Mille Miglia en avril 1928.

Le stand Alfa Romeo au Mondial de l’Automobile de Paris : une présentation multisensorielle sous le signe de l’excellence italienne

Au Mondial de l’Automobile de Paris, Alfa Romeo propose aux visiteurs une expérience profondément enracinée dans le « Made in Italy ». Le concept de présentation, baptisé « Bottega », met globalement en avant le style de vie typiquement italien. Les visiteurs sont plongés dans un monde d’artisanat et de style qui fait appel à tous les sens et qui va bien au-delà des véhicules exposés.

L’odorat est stimulé par Magna Pars, la marque associant chaque véhicule à une expérience olfactive unique. L’Alcantara est synonyme d’un tissu distinctif, typiquement italien, qui ne confère pas seulement aux véhicules élégance, raffinement et sportivité. Les papilles gustatives sont gâtées par Lavazza, l’incarnation du culte italien du café.

Pour le toucher, deux fabricants de vêtements et de meubles en cuir : Poltrona Frau et Schedoni. Le voyage sensoriel se poursuit avec la performance technologique d’ART. La marque, basée en Ombrie, a conçu le tableau de bord de la supercar Alfa Romeo 33 Stradale. Le voyage imaginaire en Italie est complété par la cuisine authentique de La Tavola della Signoria.

La nouvelle Alfa Romeo 33 Stradale : le courage de rêver

Pour créer une voiture de rêve, il faut une bonne dose de courage et peut-être aussi une pincée de folie saine. C’est à peu près la recette de l’Alfa Romeo Tipo 33 Stradale, avec laquelle la marque italienne de tradition a enthousiasmé les spécialistes et le public en 1967. L’Alfa Romeo Tipo 33 Stradale était basée sur une technologie issue de la course automobile et comptait à l’époque parmi les voitures les plus rapides et les plus chères du marché.

La même audace et la même vision sont à l’origine de la nouvelle Alfa Romeo 33 Stradale. Fabriquée à la main en 33 exemplaires seulement, cette supercar a pour objectif d’offrir à un petit cercle de passionnés l’expérience de conduite exaltante et le charme incomparable d’une icône de l’automobile. Chaque acheteur configure son véhicule personnel avec des designers, des ingénieurs et des historiens de la marque dans la « Bottega Alfa Romeo » créée à cet effet.

La Bottega renoue avec la tradition des carrossiers renommés du nord de l’Italie, qui ont conçu et fabriqué des véhicules uniques au cours de la première moitié du 20e siècle. L’une de ces entreprises est la Carrozzeria Touring Superleggera, dont les ateliers ont vu sortir certaines des plus belles Alfa Romeo de tous les temps. Aujourd’hui, le studio joue un rôle de premier plan dans la production de la nouvelle Alfa Romeo 33 Stradale. Ainsi, ce projet exceptionnel combine des processus artisanaux traditionnels et une technologie innovante pour donner naissance à un coupé unique, conçu sur mesure pour le client.

L’Alfa Romeo 33 Stradale présente des éléments de design qui feront partie d’un futur langage stylistique de la marque. L’extérieur sculptural, en particulier, incarne l’équilibre parfait entre les proportions, les volumes et les surfaces. L’intérieur se caractérise également par un design minimaliste qui souligne la concentration totale sur l’expérience de conduite.

Première publique de l’Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale

Déjà disponible à la commande en Autriche, l’Alfa Romeo Junior Ibrida fait sa première apparition publique à Paris dans la version Speciale. Son moteur turbo essence de 1,2 litre développe 100 kW (136 ch). La composante électrique se compose d’une batterie lithium-ion de 48 volts et d’un moteur électrique de 21 kW intégré à l’innovante boîte de vitesses à double embrayage E à six rapports. L’Alfa Romeo Junior Ibrida offre ainsi une expérience de conduite extrêmement harmonieuse. En ville, environ 50 % des trajets peuvent être effectués en mode purement électrique.

Visuellement, l’Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale présentée à Paris se distingue par la réinterprétation de la signature Leggenda sur la calandre, la double sortie d’échappement, la peinture mate de couleur Rosso Brera et les jantes en alliage léger 18 pouces au design FORI. L’habitacle est rehaussé de détails sportifs et d’équipements exclusifs comme le volant en cuir et les sièges sport Sabelt®. L’attention portée aux détails se traduit également par un élégant éclairage d’ambiance en huit couleurs, qui met en valeur les buses d’aération, le tunnel central et l’emblématique couvercle télescopique des instruments (« cannocchiale »).

La nouvelle Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale offre de série la conduite autonome de niveau 2, la navigation en réseau, la caméra de recul à 180°, le hayon à commande électrique avec contrôle gestuel et le système d’accès sans clé (Keyless Entry).

La nouvelle Alfa Romeo Junior Veloce2

La nouvelle Alfa Romeo Junior Veloce incarne le caractère sportif de la marque dans un véhicule compact. L’élégant « Sport Urban Vehicle » est basé sur la formule typique d’Alfa Romeo, qui allie une répartition parfaite du poids, une dynamique de conduite de premier ordre et une technologie innovante à ce design intemporel qui est depuis toujours la marque de fabrique d’Alfa Romeo.

Deux nouveautés caractérisent l’Alfa Romeo Junior Veloce : Pour la première fois, la marque utilise la propulsion électrique d’une puissance de 207 kW (correspondant à 280 ch). Une autre innovation est le différentiel à glissement limité mécanique de type Torsen, qui s’oppose efficacement au patinage des roues avant motrices.

En outre, la nouvelle Alfa Romeo Junior Veloce présente, par rapport aux autres modèles de la gamme, une direction à démultiplication directe ainsi qu’un châssis surbaissé de 25 millimètres. Des barres stabilisatrices renforcées sur les essieux avant et arrière réduisent l’inclinaison latérale de la carrosserie dans les virages pris à grande vitesse. Un système de freinage sport Brembo® avec des disques de 380 millimètres et des étriers de frein monobloc à quatre pistons sur l’essieu avant assure un freinage optimal. Les jantes en alliage léger de 20 pouces sont équipées de pneus dont les caractéristiques sont adaptées aux exigences spécifiques des véhicules électriques puissants.

La nouvelle Alfa Romeo Junior Veloce est une voiture adaptée à un usage quotidien et extrêmement agréable à conduire. Avec une longueur d’un peu plus de quatre mètres et un rayon de braquage de 10,5 mètres, elle est dans son élément, même dans les situations de circulation urbaines restreintes. Malgré ses dimensions compactes, l’habitacle est spacieux et peut accueillir confortablement quatre adultes et des bagages. Avec une capacité de 400 litres, le coffre de l’Alfa Romeo Junior Veloce est l’un des plus grands du segment.

Les packs de batteries lithium-ion contribuent à réduire le poids de la nouvelle Alfa Romeo Junior Veloce à seulement 1.590 kilogrammes, soit environ 200 kilogrammes de moins que ce qui est habituel dans ce segment. L’arrière en pente raide, dans le style emblématique Coda Tronca d’Alfa Romeo, et les prises d’air asymétriques à l’avant sont des détails aérodynamiques qui réduisent la résistance à l’air et la consommation d’énergie. Un compartiment spécial sous le capot avant (Frunk), dans lequel le câble de recharge est rangé en toute sécurité, et une prise 12 volts dans le coffre sont également particulièrement pratiques.

Pour une meilleure perception des accélérations et des décélérations, un bruit de roulement généré électriquement n’est audible que dans l’habitacle. Lors de la planification de l’itinéraire, le système de navigation tient compte des exigences d’un véhicule à propulsion électrique, par exemple des pauses de recharge.

Première mondiale pour la nouvelle année modèle de l’Alfa Romeo Tonale

L’Alfa Romeo Tonale aborde l’année modèle 2025 avec un intérieur redessiné et des caractéristiques technologiques améliorées. Le tunnel central présente un nouveau design. Un commutateur rotatif remplace le traditionnel levier de vitesses. L’écran du combiné d’instruments a également été optimisé afin d’améliorer la visibilité et la lisibilité des informations telles que l’horloge, les jauges de carburant et de batterie.

L’Alfa Romeo Tonale est disponible pour la nouvelle année modèle dans les lignes d’équipement Sprint et Veloce. Côté propulsion, on peut choisir entre un turbodiesel 1,6 litre de 96 kW (130 ch)7, le moteur à essence 1,5 litre avec assistance mild-hybrid (118 kW/160 ch) et le modèle haut de gamme Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid Q4 de 206 kW (280 ch)8.

Les commandes de l’Alfa Romeo Tonale actualisée devraient être ouvertes à l’automne 2024.

L’édition spéciale limitée Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Super Sport

Le modèle spécial Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Super Sport, limité à 275 exemplaires, commémore la première victoire de la marque à la célèbre course routière des Mille Miglia. La désignation « Super Sport » est un hommage à l’Alfa Romeo 6C 1500 Super Sport : c’est au volant d’une voiture de course de ce type que la star du Grand Prix Giuseppe Campari a remporté les Mille Miglia en avril 1928 – la première des onze victoires de l’équipe d’usine Alfa Romeo lors de la course sur route de 1.000 miles, de Brescia à Rome et retour.

La forte personnalité de l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Super Sport s’exprime dans le logo Quadrifoglio redessiné, d’abord sur fond noir, et dans des composants supplémentaires en fibre de carbone, par exemple les caches des rétroviseurs extérieurs. En option, le toit est fabriqué dans ce matériau ultraléger.

L’habitacle présente également des caractéristiques sportives. L’habillage du tableau de bord, du tunnel central et des panneaux de porte en fibre de carbone teintée rouge foncé avec une structure en relief ouverte est une exclusivité. Les appuie-tête des sièges avant sont brodés du logo « Super Sport » en rouge ainsi que du numéro de production en noir. Le volant sport est recouvert de cuir et d’alcantara, les coutures noires et les éléments en fibre de carbone apportent une touche d’originalité.

L’encadrement de l’instrument central est conçu selon le design classique dit « cannocchiale » des Alfa Romeo historiques. Le graphique de l’écran TFT entièrement numérique de 12,3 pouces (31,2 centimètres) de diagonale peut être personnalisé.

D’autres signes distinctifs sont les jantes en alliage léger de 19 pouces brunies foncées au design classique d’Alfa Romeo. Les couleurs de carrosserie Rosso Etna, Nero Vulcano et Bianco Alfa sont disponibles au choix.

L’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Super Sport est propulsée par un moteur V6 de 2,9 litres qui développe 382 kW (520 ch). Le différentiel mécanique à glissement limité AlfaTM Q2 sur l’essieu arrière optimise la traction dans toutes les conditions de conduite en répartissant le couple de manière optimale entre les deux roues arrière et en assurant une transmission optimale de la puissance à la route. De cette manière, la stabilité de conduite, l’agilité et la vitesse en virage sont augmentées.

Les phares principaux, divisés chacun en trois éléments et dotés de la technologie adaptative à matrice entièrement LED, font partie de l’équipement de série. L’utilisation d’aluminium pour le moteur et de fibre de carbone pour l’arbre à cardan, le capot, le spoiler et les bas de caisse garantit une dynamique de conduite de très haut niveau. L’aérodynamique de l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Super Sport est encore optimisée à haute vitesse par le splitter avant actif en fibre de carbone. Le système d’échappement Akrapovič® de série garantit un son incomparable.

