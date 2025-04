Pour 7 500 euros, ce kit transforme n’importe quelle voiture diesel en hybride rechargeable avec une autonomie pouvant atteindre 70 km.

En France, le prix des voitures électriques et des véhicules hybrides rechargeables est encore prohibitif pour la plupart des ménages. La mobilité électrique a besoin de plus de temps pour sa mise en œuvre définitive, mais elle nécessite surtout l’arrivée sur le marché de solutions permettant d’adapter les voitures à combustion actuelles à cette technologie moins polluante. Les rétrofits, qui ne sont rien d’autre que des kits qui prolongent la durée de vie des moteurs à essence en permettant l’utilisation de biocarburants ou qui les convertissent directement en moteurs électriques, jouent un rôle fondamental à cet égard.

Mais il existe une voie médiane qui vise à les transformer en hybrides rechargeables, une solution qui présente « des avantages techniques, écologiques, économiques et sociaux très significatifs ». C’est ce que propose l’entreprise française Green Corp Konnection (GCK), à l’origine du développement de Twin-E, un kit qui permet de transformer la plupart des véhicules diesel en hybrides en quelques heures et à un prix bien plus abordable qu’un véhicule neuf.

Tout au long de l’année 2023, GCK a révélé de nouveaux détails sur ce système, qui comprend un moteur électrique, une batterie, un écran et du câblage, et qui sera prêt à être commercialisé en 2024. Les voitures Twin-E seront homologuées, au moins en France, et recevront un label Crit’Air 1, équivalent au label Eco espagnol. Cela permettra, outre d’importantes économies de carburant, un accès illimité aux zones à faibles émissions, obligatoires dans les villes de plus de 50 000 habitants afin de respecter les mesures de décarbonisation approuvées par l’Union européenne.

Comment cela fonctionne-t-il ?

GCK, qui se présente comme un groupe d’entreprises qui « combine le développement de technologies pour la mobilité de demain, leur intégration dans les véhicules et la fourniture d’énergie propre », a été créé en 2020. Depuis, ses techniciens travaillent au développement de ce Twin-E, qui bénéficie du soutien du gouvernement dirigé par Emmanuel Macron pour contribuer à l’électrification du parc automobile français.

Ce kit consiste à intégrer au véhicule un moteur électrique de 30 à 40 kW couplé à un train épicycloïdal, qui se substitue à la boîte de vitesses. A cela s’ajoute la batterie, installée dans le fond plat du coffre pour modifier au minimum l’architecture de la voiture. « C’est une solution de transition pour de nombreux automobilistes qui n’auront pas les moyens d’acheter un véhicule électrique », explique Eric Boudot, président de GCK, au Parisien.

Kit Twin-E pour transformer une voiture diesel en hybride rechargeable

Cette batterie de 11 kW/h peut offrir une autonomie de 70 km en mode 100% électrique, et comprend une prise de charge acceptant 1,2 kW et 3 kW, soit des temps de charge complète de 7 heures et 3 heures respectivement. En outre, le dispositif bénéficie d’une régénération d’énergie au freinage, ce qui augmente la distance pouvant être atteinte sans consommer de carburant.

Grâce à cette conversion, la voiture obtenue est automatique, ce qui en facilite la conduite. Le conducteur pourra choisir entre trois modes à partir d’un écran tactile intégré au tableau de bord, où il pourra également consulter des données sur l’autonomie et la durée de vie de la batterie. Le premier permet à la voiture de rouler exclusivement à l’électricité jusqu’à une vitesse de 70 km/h, le deuxième n’utilise que l’énergie thermique et le troisième combine les deux moteurs.

Selon GKC, le système sera compatible avec la plupart des véhicules urbains, qu’ils soient légers ou utilitaires. L’entreprise affirme qu’il faudra moins d’une journée pour l’installer dans l’un des 1 000 garages qualifiés avec lesquels elle travaille en partenariat.

Pour tester les performances du kit, les techniciens de GKC ont fait appel à l’UTAC, un groupe leader dans le domaine du développement, de la validation et de l’homologation automobile. Selon les tests effectués dans leurs installations, sur une voiture à moteur à combustion ayant une consommation de 5,9 l/100 km et des émissions de CO2 de 139 g/km, Twin-E a réduit la consommation à 1,4 l/100 km et les émissions à 39 g/km.

Prix et disponibilité

« L’installation Twin-E est une solution économique accessible au plus grand nombre, nettement plus abordable que l’achat d’un véhicule électrique neuf (au moins 3 fois moins cher) ou d’un véhicule 100% rétrofit (au moins 2 fois moins cher) », indique l’entreprise dans un communiqué de presse.

Quant aux prix, il n’y a rien d’officiel pour l’instant, mais des rapports publiés en France sur le sujet font état d’une moyenne de 7.500 euros. Cependant, GCK suppose que ce ne sera pas le coût final, car le gouvernement français envisage des mesures financières pour subventionner la conversion.

Ce qu’ils recherchent, c’est un prix final d’environ 5 000 euros, ce qui le rendrait beaucoup plus abordable pour le grand public. Selon les calculs de l’entreprise, cela correspondrait approximativement aux économies de carburant réalisées sur une période de 3 à 4 ans, dans le cadre d’une utilisation principalement urbaine.

Les premiers kits Twin-E, qui, si tout va bien, commenceront à être installés dans le courant de l’année, sont adaptés aux modèles Renault équipés de moteurs 1.5 dCi, tels que le Kangoo et la Clio III, mais des versions pour les voitures Peugeot et Citroën équipées de moteurs 1.4 et 1.6 HDi sont d’ores et déjà prévues. Reste à savoir si GCK étendra ce système à d’autres véhicules et à d’autres pays de l’Europe