LG Chem révolutionne les Batteries : Adieu les risques d’incendie dans les voitures électriques !

LG Chem a réalisé une avancée majeure dans le domaine de la sécurité des batteries, un domaine crucial pour l’avenir de la mobilité électrique et du développement durable. Ce développement se concentre sur la prévention du phénomène connu sous le nom d’emballement thermique, l’une des principales causes d’incendie dans les véhicules électriques. L’entreprise a mis au point un matériau qui réagit aux changements de température et qui a la capacité d’agir comme un « fusible » qui interrompt le flux de courant électrique lorsqu’il détecte une surchauffe. Les résultats de la recherche ont été publiés dans Nature Communications, l’une des revues scientifiques les plus prestigieuses au monde.

LG Chem trouve la clé pour supprimer la surchauffe des batteries

Un matériau innovant pour la sécurité des batteries

L’équipe de recherche de LG Chem, en collaboration avec l’équipe du professeur Lee Minah du département de science des batteries de POSTECH, a créé une couche de sécurité renforcée (SRL) qui réagit aux changements de température et qui est capable de supprimer l’emballement thermique des batteries. Cette couche n’a qu’un micromètre d’épaisseur, ce qui équivaut à 1/100e du diamètre d’un cheveu humain. Ce matériau, placé à l’intérieur de la cellule de la batterie, réagit efficacement lorsque la température interne dépasse la plage normale, qui se situe entre 90°C et 130°C. En cas de surchauffe, la structure interne de la batterie est endommagée. En cas de surchauffe, la structure moléculaire du matériau est modifiée, ce qui arrête le flux de courant et empêche la chaleur de générer une réaction dangereuse.

Cette évolution est particulièrement pertinente en raison de la demande croissante de véhicules électriques et de la nécessité de garantir leur sécurité, tant pour les utilisateurs que pour l’environnement. Les incendies de batteries ont été l’un des obstacles à l’acceptation massive des véhicules électriques, et des technologies comme celle-ci peuvent faire la différence.

Une réponse rapide et efficace

L’une des caractéristiques les plus remarquables du matériau mis au point par LG Chem est sa capacité à augmenter sa résistance électrique de 5 000 ohms (Ω) pour chaque degré Celsius d’augmentation de la température. La résistance peut être jusqu’à 1 000 fois supérieure à la résistance dans des conditions normales. Cela permet au matériau de revenir à son état d’origine dès que la batterie se refroidit, ce qui permet au courant de circuler à nouveau en toute sécurité.

Lors d’essais sur différents types de piles, tels que le LCO (oxyde de lithium et de cobalt) et le NCM (nickel-cobalt-manganèse), les résultats ont été convaincants. Lors d’un test de pénétration au cours duquel un clou a été utilisé pour percer les batteries, seuls 16 % des batteries conventionnelles n’ont pas pris feu. En revanche, aucune des piles équipées du nouveau revêtement de sécurité n’a pris feu. De même, lors d’un test d’impact au cours duquel un poids de 10 kg est tombé sur les batteries, 70 % des batteries équipées du matériau développé ne se sont pas enflammées, et les 30 % restants ont vu les flammes s’éteindre en quelques secondes.

Implications pour le développement durable et le marché des véhicules électriques

Cette percée a d’importantes répercussions sur le développement durable. En améliorant la sécurité des batteries des véhicules électriques, elle encourage l’adoption de technologies plus écologiques, réduisant la dépendance aux combustibles fossiles et les émissions de gaz à effet de serre. En outre, la sécurité accrue pourrait inciter davantage de consommateurs à passer aux véhicules électriques, accélérant ainsi la transition vers des moyens de transport plus propres.

LG Chem a assuré que ce matériau est facilement applicable à la production de masse et qu’il a déjà passé les tests de sécurité dans les batteries mobiles. L’entreprise continuera à évaluer son efficacité dans les batteries de grande capacité, telles que celles utilisées dans les véhicules électriques, au cours de l’année prochaine.

Lee Jong-gu, directeur technique de LG Chem, a déclaré que cette réalisation représente une avancée tangible qui pourrait être mise en œuvre dans la production de masse dans un avenir proche. Grâce à cette technologie, l’entreprise vise non seulement à garantir la sécurité des utilisateurs de véhicules électriques, mais aussi à renforcer sa compétitivité sur le marché en pleine croissance des batteries.

L’avenir des batteries et l’écologie

Le développement de matériaux tels que les SRL peut également contribuer à la mise au point de batteries plus durables. Les technologies actuelles sont confrontées à des défis en termes de durabilité et de recyclabilité. Toutefois, les progrès en matière de sécurité et d’efficacité, tels que ceux réalisés par LG Chem, rendent les batteries lithium-ion plus sûres et plus durables, ce qui pourrait à terme réduire la nécessité de produire et d’éliminer constamment les batteries, prolongeant ainsi leur cycle de vie et réduisant leur impact sur l’environnement.

À mesure que l’industrie évolue vers l’électrification, des solutions telles que celles de LG Chem seront essentielles pour relever les défis de la transition vers un avenir plus durable. L’innovation technologique rend non seulement l’utilisation des batteries plus sûre, mais aussi plus viable pour l’adoption massive de technologies propres dans le secteur des transports.

La recherche et le développement de LG Chem dans le domaine de la sécurité des batteries constituent une étape importante dans l’industrie des énergies renouvelables et de la mobilité durable. La création d’un matériau capable d’empêcher l’emballement thermique est une réponse concrète à l’un des défis les plus sérieux dans l’utilisation des batteries lithium-ion, fournissant une solution qui profite non seulement aux fabricants, mais aussi aux consommateurs et à l’environnement. Il s’agit d’une étape clé vers un avenir où les véhicules électriques seront plus sûrs, plus fiables et plus écologiques.

Via www.lgchem.com